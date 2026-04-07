En el Santiago Bernabéu el local, Real Madrid cayó por 2-1 con el Bayern Múnich, los goles del conjunto alemán los marcaron Díaz y Kane mientras que para los españoles descontó Mbappé. Ambos abrieron su serie de cuartos de final de Champions League. La semana que viene definirán a un semifinalista en Alemania, el Bayern corre con ventaja.
Champions League: Madrid 1-2 Bayern, los alemanes dan el primer golpe
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Bayern Múnich dio la sorpresa en España y derrotó 2 a 1 a Real Madrid que la pasó mal y podría haber sacado un resultado peor. La serie sigue abierta.
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Previa Real Madrid-Bayern Múnich
Real Madrid sorprendió al caer por 2 a 1 de local con Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu. Españoles y alemanes abrieron su serie de cuartos de final de Champions League en un partido muy intenso qeu tuvo un primer tiempo qeu podría haber terminado con muchos goles. Díaz, Kane para el Bayern y Mbappé para el Madrid fueron los autores de los goles. La vuelta será en Alemania dentro de una semana.
El primer tiempo realmente fue intenso. El conjunto alemán arrancó con todo y casi que metió en un arco al Madrid, pero el local salía de contra como podía y tuvo un par de situaciones claras para marcar el primero del partido. Mbappé tuvo una clara que tapó de milagro Neuer. Cuando parecía que se iban al descanso 0-0 llegó el gol de Luiz Díaz que cambió todo, a solo 4 minutos del final de la primera etapa.
En los primeros minutos del complemento el Real Madrid recibió otro duro golpe, ya que al minuto de juego Harry Kane anotaba el segundo para el Bayern Múnich y parecía que al "Merengue" se le venía la noche. Tardó en reaccionar el local y el Bayern estuvo cerca de liquidar la serie pero un gol de Mbappé dejó todo abierto.
Ahora se verán las caras el próximo miércoles 15 de abril en el Allianz Arena de la ciudad de Múnich donde el Madrid buscará la hazaña y el Bayern seguir su camino a la final.
El otro duelo del martes
En Lisboa el Sporting cayó derrotado 1 a 0 ante el Arsenal en un durísmo partido para el conjunto inglés. Cuando parecía que el conjunto de la capital portuguesa lograba el meritorio empate, llegó Havertz y puso el único gol a los 91 minutos. El próximo miercoles jugarán la vuelta en Londres de una serie que sigue abierta a pesar del triunfo visitante.
En lo qeu respecta a mañana, habrá dos partidos que abrirán series de cuartos de final, el Barcelona recibirá en la ciudad condal a Atlético Madrid en el duelo de españoles y el PSG en París será el anfitrión del partido ante el Liverpool. Ambos duelos van a las 16hs.
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