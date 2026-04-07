Champions League: Madrid 1-2 Bayern, los alemanes dan el primer golpe

En el Santiago Bernabéu el local, Real Madrid cayó por 2-1 con el Bayern Múnich, los goles del conjunto alemán los marcaron Díaz y Kane mientras que para los españoles descontó Mbappé. Ambos abrieron su serie de cuartos de final de Champions League . La semana que viene definirán a un semifinalista en Alemania, el Bayern corre con ventaja.

Real Madrid sorprendió al caer por 2 a 1 de local con Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu. Españoles y alemanes abrieron su serie de cuartos de final de Champions League en un partido muy intenso qeu tuvo un primer tiempo qeu podría haber terminado con muchos goles. Díaz, Kane para el Bayern y Mbappé para el Madrid fueron los autores de los goles. La vuelta será en Alemania dentro de una semana.

El Real Madrid venció 2-0 al Villarreal, con doblete del francés Kylian Mbappé, y trepó al menos momentáneamente a la cima en LaLiga de España, competición que atraviesa su 21ª fecha - FOTO (XREDES@realmadrid)NA

El primer tiempo realmente fue intenso. El conjunto alemán arrancó con todo y casi que metió en un arco al Madrid, pero el local salía de contra como podía y tuvo un par de situaciones claras para marcar el primero del partido. Mbappé tuvo una clara que tapó de milagro Neuer. Cuando parecía que se iban al descanso 0-0 llegó el gol de Luiz Díaz que cambió todo, a solo 4 minutos del final de la primera etapa.

En los primeros minutos del complemento el Real Madrid recibió otro duro golpe, ya que al minuto de juego Harry Kane anotaba el segundo para el Bayern Múnich y parecía que al "Merengue" se le venía la noche. Tardó en reaccionar el local y el Bayern estuvo cerca de liquidar la serie pero un gol de Mbappé dejó todo abierto.

Ahora se verán las caras el próximo miércoles 15 de abril en el Allianz Arena de la ciudad de Múnich donde el Madrid buscará la hazaña y el Bayern seguir su camino a la final.

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El otro duelo del martes

En Lisboa el Sporting cayó derrotado 1 a 0 ante el Arsenal en un durísmo partido para el conjunto inglés. Cuando parecía que el conjunto de la capital portuguesa lograba el meritorio empate, llegó Havertz y puso el único gol a los 91 minutos. El próximo miercoles jugarán la vuelta en Londres de una serie que sigue abierta a pesar del triunfo visitante.

En lo qeu respecta a mañana, habrá dos partidos que abrirán series de cuartos de final, el Barcelona recibirá en la ciudad condal a Atlético Madrid en el duelo de españoles y el PSG en París será el anfitrión del partido ante el Liverpool. Ambos duelos van a las 16hs.

Live Blog Post Final del partido

Live Blog Post En Portugal el Arsenal de Arteta no puede con Sporting Dignísima Champions League es la que está haciendo el Sporting Lisboa. En cuartos de final cuando todos esperaban una serie fácil para Arsenal de Inglaterra (el 1º en la fase de liga) están empatando sin goles sobre 75 minutos en el primer partido de la llave que se juega en Portugal.

Live Blog Post Gooooooooool del Madrid Como lo veniamos comentando, los dos buscaban el gol, lo encontró el Real Madrid en los pies de Kylian Mbappé que ahora le da vida al "Merengue". A 10 minutos del final el Madrid busca la hazaña del empate. Madrid 1-2 Bayern.

Live Blog Post Bayern quiere el 3º, Madrid el descuento Sobre 75 minutos de juego ambos buscan sus objetivos y a su manera. El local, Real Madrid quiere el descuento para no viajar con tanta diferencia en contra a Alemania, mientras que el visitante, Bayern Múnich quiere el 3º gol que liquide practicamente la serie. Partido intenso en España.

Live Blog Post Empate en Portugal Sporting Lisboa y Arsenal igualan sin goles sobre 54 minutos de juego.

Live Blog Post Gooooool de Bayern Múnich Al minuto del complemento llega un balde de agua helada para el Real Madrid que ve complicadísima la serie con la derrota por 2 goles. Harry Kane pone el 2-0 en favor de los alemanes.

Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo

Live Blog Post Final del primer tiempo En un primer tiempo donde el Madrid tuvo sus chances pero el Bayern fue superior claramente el equipo alemán gana 1 a 0 y está llevandose una importante victoria en España. En el otro partido Sporting Lisboa y Arsenal empatan sin goles al término del primer tiempo. VER +

Live Blog Post Goooooool del Bayern Múnich De tanto ir el conjunto alemán finalmente consiguió la ventaja, Luis Díaz pone el 1-0. Gana bien el equipo alemán.

Live Blog Post Olise vuelve loco a Carreras El Bayern Múnich ahoga al Real Madrid de una forma que no parece que jueguen en España, Lunin volvió a salvar el arco "Merengue". El punto flojo del local es el lateral izquierdo, Carreras, que está sufirendo a Olise de tal forma que el 90% de los atques de los alemanes llegan por ese lado. El entrenador del Real Madrid deberá hacer un moviento en la defensa si no quiere sacar un mal resultado.

Live Blog Post Otros resultados En el otro partido de cuartos de final qeu se esta llevando a cabo en la tarde de hoy martes, empatan en Portugal 0-0 el Sporting Lisboa y el Arsenal sobre 30 minutos de juego.

Live Blog Post Partidazo sobre 15 minutos Increíble partido desde el minuto 1 entre Real Madrid y Bayern Múnich. El conjunto alemán arrancó con todo y arrinconó al Madrid de forma sorpresiva, haciendo figura a Lunin, pero el "Merengue" reaccionó inmediatamente y esto parece una gran pelea de boxeo, golpe por golpe.

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Live Blog Post Comenzó el partido

Live Blog Post Real Madrid vs Bayern Múnich: Formaciones Real Madrid formará con: Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Guler; Vinicius y Mbappé. Bayern Munich pondrá en cancha a: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Pavlovic, Kimmich; Luis Díaz, Gnabry, Olise; Kane. VER +

Live Blog Post El otro duelo del martes A la misma hora, pero con transmisión de Fox Sports por TV y Disney + Premium, se enfrentarán en Estadio José Alvalade en Portugal, el Sporting Lisboa recibe por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League al tremendo Arsenal de Arteta. El conjunto inglés es favorito pero los portugueses no llegaron a esta instancia de casualidad. La vuelta será la semana próxima en Londres.