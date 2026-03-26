La UEFA cierra una increíble banda para la final de la Champions League

Según informó el diario deportivo Marca, el grupo aceptó rápidamente la propuesta de actuar en el evento. “Cuando nos propusieron actuar en el Kick Off Show de la final de la Champions League no dudamos en aceptar. Es un honor celebrar a estos increíbles equipos y jugadores en un partido que será épico”, señalaron desde la banda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mercado_Ingles/status/2037175472711160229?s=20&partner=&hide_thread=false OFICIAL. La UEFA confirma que The Killers encabezará la ceremonia previa a la final de la Champions League este año en Budapest pic.twitter.com/Rz57VR9HNv — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) March 26, 2026

Desde la organización del torneo, Guy-Laurent Epstein, codirector general de UC3, destacó la dimensión del espectáculo previo. “El Kick Off Show de la final de la Champions League se ha convertido en un referente mundial del entretenimiento y la edición de este año será una de las más espectaculares”, afirmó.

La promoción del evento también incluyó el lanzamiento de un cortometraje titulado “ The Race Begins”, protagonizado por Brandon Flowers junto a David Beckham, en el que ambos compiten en una carrera simbólica rumbo al estadio de Budapest.

Cuánto cuesta ir a la final de la Champions

Más allá del espectáculo musical y del partido, la final de la Champions League se ha convertido en una verdadera experiencia de viaje para miles de aficionados que cada año se trasladan a la ciudad anfitriona para vivir el evento en directo.

Para la edición de Budapest 2026, la UEFA pondrá a la venta 61.400 entradas para el partido que se disputará en el Puskás Aréna, aunque solo una parte de ellas estará disponible para el público general. De ese total, 39.000 tickets se distribuirán entre aficionados, mientras que los dos clubes finalistas recibirán 17.200 entradas cada uno para sus seguidores.

Puskás Aréna Budapest Vista del Puskás Aréna de Budapest, estadio que albergará la final de la Champions League 2026.

Los precios oficiales se dividen en varias categorías y van desde 70 euros, en el caso de las entradas reservadas para aficionados de los finalistas, hasta 950 euros para las localidades de mayor categoría. Entre ambos extremos aparecen los sectores intermedios, con precios de 180 euros y 650 euros.

Las entradas se podrán solicitar a través de la web oficial de la UEFA hasta el 19 de abril, en un proceso que cada año genera una demanda enorme entre seguidores de todo el continente.

Para muchos aficionados, el atractivo no es solo el partido. La combinación de fútbol, espectáculo musical y ambiente internacional convierte a la final de la Champions en uno de los eventos deportivos más buscados del calendario europeo, con miles de personas viajando cada temporada para vivir la experiencia en la ciudad sede.

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