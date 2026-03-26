La final de la Champions League hace tiempo dejó de ser solo un partido. Para la UEFA, el encuentro que define al campeón de Europa se convirtió también en un espectáculo global que combina fútbol, música y entretenimiento en un mismo escenario.
UNA OCASIÓN PERFECTA
La UEFA cierra una increíble banda para la final de la Champions League
La final del máximo torneo europeo se disputará el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest. Un show previo promete convertir el evento en espectáculo global.
La edición de 2026, que se disputará el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, volverá a apostar por ese modelo. El estadio húngaro, con capacidad para más de 60.000 espectadores, será el epicentro de uno de los eventos deportivos más vistos del planeta, en una estrategia con la que el ente europeo busca acercar su gran final al impacto mediático y al espectáculo que rodea al Super Bowl.
En ese contexto, la organización del torneo decidió volver a reforzar el espectáculo previo al partido con una apuesta musical de primer nivel. Una banda internacional será la encargada de abrir la noche en el tradicional Kick Off Show, el show que precede al pitido inicial de la final.
The Killers encabezarán el show previo a la final
La banda elegida por la UEFA para abrir la final de la Champions League será The Killers, el grupo estadounidense liderado por Brandon Flowers. El cuarteto será el protagonista del Kick Off Show patrocinado por Pepsi, el espectáculo musical que se realiza minutos antes del inicio del partido.
Con más de 35 millones de discos vendidos y una lista de éxitos que incluye canciones como Mr. Brightside, When You Were Young y Human, la banda de Las Vegas llegará a Budapest en medio de la preparación de su octavo álbum de estudio y en plena gira internacional.
Según informó el diario deportivo Marca, el grupo aceptó rápidamente la propuesta de actuar en el evento. “Cuando nos propusieron actuar en el Kick Off Show de la final de la Champions League no dudamos en aceptar. Es un honor celebrar a estos increíbles equipos y jugadores en un partido que será épico”, señalaron desde la banda.
Desde la organización del torneo, Guy-Laurent Epstein, codirector general de UC3, destacó la dimensión del espectáculo previo. “El Kick Off Show de la final de la Champions League se ha convertido en un referente mundial del entretenimiento y la edición de este año será una de las más espectaculares”, afirmó.
La promoción del evento también incluyó el lanzamiento de un cortometraje titulado “ The Race Begins”, protagonizado por Brandon Flowers junto a David Beckham, en el que ambos compiten en una carrera simbólica rumbo al estadio de Budapest.
Cuánto cuesta ir a la final de la Champions
Más allá del espectáculo musical y del partido, la final de la Champions League se ha convertido en una verdadera experiencia de viaje para miles de aficionados que cada año se trasladan a la ciudad anfitriona para vivir el evento en directo.
Para la edición de Budapest 2026, la UEFA pondrá a la venta 61.400 entradas para el partido que se disputará en el Puskás Aréna, aunque solo una parte de ellas estará disponible para el público general. De ese total, 39.000 tickets se distribuirán entre aficionados, mientras que los dos clubes finalistas recibirán 17.200 entradas cada uno para sus seguidores.
Los precios oficiales se dividen en varias categorías y van desde 70 euros, en el caso de las entradas reservadas para aficionados de los finalistas, hasta 950 euros para las localidades de mayor categoría. Entre ambos extremos aparecen los sectores intermedios, con precios de 180 euros y 650 euros.
Las entradas se podrán solicitar a través de la web oficial de la UEFA hasta el 19 de abril, en un proceso que cada año genera una demanda enorme entre seguidores de todo el continente.
Para muchos aficionados, el atractivo no es solo el partido. La combinación de fútbol, espectáculo musical y ambiente internacional convierte a la final de la Champions en uno de los eventos deportivos más buscados del calendario europeo, con miles de personas viajando cada temporada para vivir la experiencia en la ciudad sede.
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