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Racing vs Independiente Petrolero: Maravilla Martínez y un pedido de último momento

Adrián Maravilla Martínez, carta de gol de Racing

Adrián Maravilla Martínez, carta de gol de Racing

FOTO NA: LUIS SANTILLAN
Adrián Maravilla Martínez, carta de gol de Racing

Adrián Maravilla Martínez, carta de gol de Racing

FOTO NA: LUIS SANTILLAN

En el debut de la Copa Sudamericana, Racing visita los 2800 metros de Independiente Petrolero en un choque difícil.

7 de abril de 2026 - 17:38
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Independiente Petrolero recibe a Racing por la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. El Inde y la Academia ponen en marcha su sueño copero a partir de las 19 hs., en el Estadio Olímpico Patria, a 2800 metros del nivel del mar.

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Racing busca recomponerse tras la dura derrota ante otro Independiente; el de Avellaneda, su eterno rival. Si su año no venía siendo muy sólido, la caída en el clásico le asestó un golpe fuerte.

Ante Independiente Petrolero, esta tarde, busca aferrarse a un salvavidas que le calza bien: los partidos de Copa. Acostumbrado a desenvolverse en estos escenarios, el Racing de Gustavo Costas encontró un maridaje especial con los torneos internacionales.

Nada mejor que una jornada cargada de esa mística copera para recuperar terreno.

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"Estamos más fuertes que nunca": el mensaje que necesitaba todo hincha de Racing

En la previa del encuentro, Gustavo Costas, entrenador de la Academia, dio algunas declaraciones: "El equipo el otro día jugó un gran partido. Lo único que nos faltó el gol y esto es el fútbol. Pero estamos bien, más fuertes que nunca".

Sobre el partido de esta tarde, proyectó ser "un equipo que va a salir a ganar", apuntando a "buscar el partido, siendo inteligentes" ya que "hay muchos chicos que no jugaron en la altura".

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No había opción: por qué no fue convocado Matko Miljevic

La decisión no fue futbolística. Tampoco física. Matko Miljevic está suspendido desde la edición pasada de la Copa Sudamericana. En 2025, el último partido de la competencia que disputó fue para Huracán. Allí se marchó expulsado, en lo que sería además la eliminación del Globo del torneo.

Aunque ahora juegue en Racing, el jugador todavía debe cumplir la suspensión por la roja recibida.

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TV: Dónde ver Independiente Petrolero vs. Racing

El partido se transmite por Disney+ y por DSports.

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Árbitro del partido

Augusto Menéndez, de Perú, será el árbitro del cotejo.

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Posibles formaciones

Independiente Petrolero: Gutiérrez; Torres, Palma, Montenegro, Rodríguez; Navarro, Villavicencio, Cardozo, Cristaldo, Santos; González

Racing: Cambeses; Martirena, Pardo, Colombo, Rojas; Zuculini, Rodríguez, Fernández; Vergara, Zaracho, Martínez

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