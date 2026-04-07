Racing vs Independiente Petrolero: Maravilla Martínez y un pedido de último momento

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"Estamos más fuertes que nunca": el mensaje que necesitaba todo hincha de Racing

En la previa del encuentro, Gustavo Costas, entrenador de la Academia, dio algunas declaraciones: "El equipo el otro día jugó un gran partido. Lo único que nos faltó el gol y esto es el fútbol. Pero estamos bien, más fuertes que nunca".

Sobre el partido de esta tarde, proyectó ser "un equipo que va a salir a ganar", apuntando a "buscar el partido, siendo inteligentes" ya que "hay muchos chicos que no jugaron en la altura".