Racing vs Independiente Petrolero: Maravilla Martínez y un pedido de último momento

Independiente Petrolero recibe a Racing por la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. El Inde y la Academia ponen en marcha su sueño copero a partir de las 19 hs., en el Estadio Olímpico Patria, a 2800 metros del nivel del mar.
"Estamos más fuertes que nunca": el mensaje que necesitaba todo hincha de Racing
En la previa del encuentro, Gustavo Costas, entrenador de la Academia, dio algunas declaraciones: "El equipo el otro día jugó un gran partido. Lo único que nos faltó el gol y esto es el fútbol. Pero estamos bien, más fuertes que nunca".
Sobre el partido de esta tarde, proyectó ser "un equipo que va a salir a ganar", apuntando a "buscar el partido, siendo inteligentes" ya que "hay muchos chicos que no jugaron en la altura".
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