Los peores fichajes en la historia de la Premier League según ESPN

2. Antony (Ajax a Manchester United)

Manchester United pagó cerca de 95 millones de euros por el brasileño en 2022, en una operación impulsada por Erik ten Hag, quien lo había dirigido en Ajax. Sin embargo, el extremo nunca logró justificar el enorme precio de su traspaso. Sus números en la Premier League fueron discretos y su influencia en el juego del equipo resultó mucho menor de la esperada. Con el tiempo fue perdiendo protagonismo y terminó saliendo del club por una cifra muy inferior, lo que consolidó su paso por Old Trafford como una de las inversiones más cuestionadas de la era reciente.

antony2.webp Antony durante su presentación en el Real Betis, club al que derivó tras su paso por el Manchester United. El brasileño había llegado a Inglaterra desde Ajax en uno de los traspasos más caros de la Premier League, cercano a los 95 millones de euros.

3. Nicolas Pépé (Lille a Arsenal)

Después de una temporada brillante en Francia con 22 goles y 11 asistencias, Arsenal decidió apostar fuerte por el marfileño en 2019 pagando alrededor de 80 millones de euros, una cifra récord para el club en ese momento. Sin embargo, Pépé nunca logró sostener ese nivel en Inglaterra. Entre actuaciones irregulares, cambios de entrenador y una falta de continuidad, el extremo terminó perdiendo protagonismo y abandonó el club sin haber cumplido las enormes expectativas que generó su llegada.

4. Ali Dia (agente libre a Southampton)

La historia de Ali Dia es una de las más insólitas en la historia del fútbol inglés. El delantero consiguió una prueba en Southampton después de que alguien llamara al entrenador Graeme Souness haciéndose pasar por el legendario George Weah y recomendándolo como su primo. Sorprendentemente, el jugador terminó debutando en la Premier League, entrando como suplente en un partido contra Leeds United. Su actuación fue tan pobre que fue sustituido minutos después y nunca volvió a jugar en la liga. Su paso por la Premier duró apenas 53 minutos.

5. Danny Drinkwater (Leicester City a Chelsea)

Tras ser pieza importante en el histórico título del Leicester City en la temporada 2015-16, Drinkwater llegó al Chelsea en 2017 por casi 38 millones de euros. Sin embargo, su etapa en Stamford Bridge estuvo marcada por lesiones, pérdida de nivel y múltiples cesiones a otros clubes. En cinco temporadas apenas acumuló poco más de mil minutos con el equipo londinense y nunca logró consolidarse como una opción real en el mediocampo.

Del 6 al 10: apuestas que nunca terminaron de funcionar

6. Ricky Álvarez (Inter a Sunderland)

El paso del mediocampista argentino por Sunderland quedó marcado por una situación contractual bastante particular. Álvarez llegó inicialmente cedido desde Inter de Milán con una cláusula que obligaba al club inglés a comprarlo si lograba mantenerse en la Premier League y si el jugador no presentaba problemas físicos en una de sus rodillas. El equipo evitó el descenso, pero el futbolista arrastró molestias físicas durante buena parte de la temporada. Aun así, Sunderland tuvo que ejecutar la cláusula de compra por más de 10 millones de euros y poco después terminó dejándolo libre, lo que convirtió la operación en un negocio muy negativo para el club.

7. Romelu Lukaku (Inter a Chelsea)

El regreso de Lukaku al Chelsea en 2021 parecía una apuesta segura. El delantero belga venía de marcar más de 60 goles en dos temporadas con el Inter y el club londinense pagó más de 100 millones de euros para traerlo de vuelta. Sin embargo, su segunda etapa en Stamford Bridge estuvo lejos de lo esperado. Entre lesiones, problemas tácticos y una polémica entrevista en la que expresó su deseo de volver a Italia, su relación con el club se deterioró rápidamente. Terminó saliendo cedido nuevamente al fútbol italiano poco después.

8. Jadon Sancho (Borussia Dortmund a Manchester United)

Sancho llegó a Manchester United en 2021 como una de las grandes promesas del fútbol europeo. Tras brillar en el Borussia Dortmund, donde acumuló cifras muy altas de goles y asistencias, el club inglés pagó cerca de 85 millones de euros por su fichaje. Sin embargo, el extremo nunca logró replicar ese nivel en la Premier League. Sus números fueron mucho más discretos y su situación se complicó aún más con conflictos internos y cesiones posteriores que reflejaron lo lejos que quedó de las expectativas iniciales.

9. Tomas Brolin (Parma a Leeds United)

El sueco había sido una de las figuras destacadas del Parma en los años noventa y su fichaje generó mucha expectativa en Leeds United. Sin embargo, llegó al club tras una grave lesión de tobillo y nunca recuperó su mejor forma física. Su paso por el equipo inglés fue breve y decepcionante, marcado por problemas de adaptación y bajo rendimiento. Con el tiempo, su fichaje quedó como uno de los ejemplos más claros de cómo una gran promesa puede desinflarse rápidamente.

10. Kalvin Phillips (Leeds United a Manchester City)

Después de convertirse en una de las piezas clave del Leeds de Marcelo Bielsa y de destacar con la selección inglesa, Phillips fue fichado por Manchester City en 2022 por cerca de 49 millones de euros. En teoría, el mediocampista parecía encajar en el sistema de Pep Guardiola, pero nunca logró consolidarse en el equipo. Las lesiones y la falta de continuidad limitaron su participación y pasó largos períodos fuera del once titular, lo que convirtió su fichaje en una inversión que nunca terminó de despegar.

Del 11 al 20: fichajes caros que terminaron en decepción

11. Alexis Sánchez (Arsenal a Manchester United)

Cuando Alexis Sánchez dejó Arsenal para fichar por Manchester United en 2018, parecía uno de los movimientos más impactantes del mercado. El chileno llegaba tras varias temporadas brillantes en Londres, pero su etapa en Old Trafford fue muy distinta. Entre lesiones, bajo rendimiento y un salario altísimo que generó críticas dentro del club, apenas logró tres goles en la Premier League antes de salir cedido al Inter.

El delantero chileno del Manchester United, Alexis Sánchez, fue condenado este miércoles (07/02) a 16 meses de prisión por evadir un millón de euros al fisco español en su paso por el Barcelona Alexis Sánchez con la camiseta del Manchester United durante su etapa en Old Trafford, donde nunca logró repetir el nivel que había mostrado previamente en el Arsenal.

12. Bosko Balaban (Dinamo Zagreb a Aston Villa)

Balaban era considerado uno de los delanteros más prometedores del fútbol croata a comienzos de los años 2000. Aston Villa pagó una cifra importante para ficharlo, pero el salto a la Premier League fue demasiado grande para el atacante. Apenas jugó unos pocos partidos y nunca logró marcar goles antes de regresar rápidamente a Croacia.

13. Wesley Fofana (Leicester City a Chelsea)

Chelsea pagó más de 80 millones de euros por el defensor francés en 2022, convirtiéndolo en uno de los centrales más caros de la historia. Sin embargo, el riesgo de fichar a un jugador con antecedentes de lesiones terminó pesando demasiado. Desde su llegada a Stamford Bridge, Fofana ha pasado largos períodos fuera de las canchas y apenas ha podido acumular minutos con regularidad.

14. Steve Marlet (Lyon a Fulham)

A comienzos de los años 2000, Fulham decidió apostar fuerte por el delantero francés Steve Marlet tras una buena temporada en el Lyon. El club pagó una cifra elevada para la época, pero el rendimiento del atacante nunca justificó la inversión. Además, el fichaje terminó envuelto en polémica después de que el dueño del club acusara al entrenador de haber obtenido beneficios personales en la operación.

15. Dani Osvaldo (Roma a Southampton)

El delantero ítalo-argentino llegó a Southampton con la reputación de ser un atacante talentoso pero también conflictivo. La apuesta no tardó en complicarse: aunque marcó algunos goles en sus primeros partidos, su paso por el club estuvo marcado por polémicas y conflictos dentro del vestuario. Tras un enfrentamiento con un compañero, fue cedido a otro equipo y nunca volvió a jugar con Southampton.

16. Winston Bogarde (Barcelona a Chelsea)

Bogarde llegó al Chelsea en el año 2000 como uno de los fichajes solicitados por el entrenador Gianluca Vialli. Sin embargo, poco después el técnico fue despedido y el nuevo entrenador no contaba con el defensor. Con un contrato muy alto para la época, el jugador permaneció varios años en el club sin prácticamente jugar, acumulando apenas un puñado de partidos.

17. Andriy Shevchenko (AC Milan a Chelsea)

El ucraniano aterrizó en Londres en 2006 como una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Balón de Oro en 2004 y goleador histórico del Milan, Shevchenko llegó con enormes expectativas tras un fichaje millonario impulsado por Roman Abramovich. Sin embargo, las lesiones y la dificultad para adaptarse al fútbol inglés hicieron que nunca alcanzara el nivel que había mostrado en Italia.

Andréi Shevchenko sigue dando que hablar a pesar de la 'veteranía'. Andriy Shevchenko con la selección de Ucrania. El delantero llegó al Chelsea como Balón de Oro y figura del Milan, pero nunca pudo replicar ese rendimiento en Inglaterra.

18. David Bentley (Blackburn a Tottenham)

Bentley había brillado en el Blackburn y llegó al Tottenham como una de las grandes promesas del fútbol inglés. Pero su etapa en el club londinense estuvo marcada por lesiones, falta de continuidad y varias cesiones a otros equipos. Su impacto fue muy limitado y terminó abandonando el club sin haber cumplido las expectativas generadas por su fichaje.

19. Bebe (Vitória Guimarães a Manchester United)

El fichaje de Bebe en 2010 fue uno de los movimientos más curiosos de la era de Sir Alex Ferguson. El entrenador escocés reconoció posteriormente que firmó al jugador sin haberlo visto jugar personalmente, confiando en recomendaciones externas. El portugués apenas disputó algunos partidos con el equipo y nunca logró consolidarse en el plantel del Manchester United.

20. Andy Carroll (Newcastle United a Liverpool)

Liverpool pagó más de 40 millones de euros por el delantero inglés en el último día del mercado de invierno de 2011. Carroll llegaba como una gran promesa tras su buen rendimiento en Newcastle, pero su paso por Anfield estuvo lejos de lo esperado. Entre lesiones y problemas para encajar en el sistema del equipo, apenas marcó seis goles en liga antes de ser vendido por una cifra mucho menor.

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