El Chelsea se mueve: llega Valentín Barco y buscan vender a otro argentino

Según informó el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, el futbolista ya dio el visto bueno para sumarse al proyecto del club londinense. El italiano reveló que Barco ya aceptó la posibilidad de llegar al Chelsea y tiene acordadas las condiciones personales de cara a un posible traspaso en el próximo mercado de verano.

Romano explicó además que el jugador quiere dar el salto a Stamford Bridge y que todo está acordado de su lado, mientras que la decisión final depende del propio Chelsea, que controla la operación dentro de su estructura multiclub a través del Strasbourg.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2040786041116782665?s=20&partner=&hide_thread=false Valentín Barco has said yes to Chelsea move, personal terms agreed ahead of potential summer transfer.



Colo Barco wants #CFC and it’s all set on player side.



Up to Chelsea if/when to proceed, in total control of the deal being at Strasbourg.



https://t.co/dC1AD27dDg pic.twitter.com/qQP8HarCig — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2026

Barco, de apenas 20 años, es considerado un futbolista especialmente interesante por su polivalencia dentro del campo. Aunque comenzó su carrera como lateral izquierdo, en el último tiempo ha sido utilizado con mayor frecuencia como mediocampista, una posición desde la que puede aprovechar mejor su capacidad técnica, su visión de juego y su proyección ofensiva por la banda.

Esa versatilidad es justamente una de las características que más valoran dentro del proyecto deportivo del Chelsea, donde el club busca incorporar futbolistas jóvenes capaces de adaptarse a distintos roles dentro del sistema táctico.

Garnacho, el jugador que podría salir para generar ingresos

En paralelo al posible desembarco de Valentín Barco, el Chelsea también analiza movimientos en sentido contrario. Según informó el medio británico Goal, el club londinense estudia la posibilidad de desprenderse de Alejandro Garnacho con el objetivo de generar ingresos de cara al próximo mercado de verano.

El extremo argentino llegó al proyecto del grupo BlueCo tras su paso por el Manchester United, pero su situación dentro del plantel todavía no termina de consolidarse. A pesar de su talento y proyección internacional, el jugador no ha logrado asentarse como una pieza fija dentro de la rotación ofensiva del equipo.

La situación resulta llamativa porque en las últimas semanas el entrenador Liam Rosenior había destacado públicamente la actitud del futbolista en los entrenamientos. El técnico valoró especialmente su compromiso y competitividad pese a no ser un titular habitual, una cualidad que, según explicó, considera clave dentro del grupo.

GARNACHO_AFP Alejandro Garnacho podría convertirse en una de las salidas del Chelsea en el próximo mercado de verano mientras el club busca equilibrar su plantilla y generar ingresos. ADRIAN DENNIS / AFP

Sin embargo, en un contexto en el que el Chelsea continúa reordenando su plantilla y equilibrando sus cuentas tras años de fuertes inversiones, el club no descarta escuchar ofertas por el argentino. En la temporada actual, Garnacho acumula 37 partidos disputados, 8 goles y 4 asistencias, números que mantienen su valor en el mercado internacional.

Estos posibles movimientos reflejan el modelo que BlueCo intenta consolidar en el Chelsea y su red de clubes: incorporar jóvenes talentos con proyección internacional, desarrollarlos dentro del sistema y tomar decisiones rápidas en el mercado según el rendimiento y el equilibrio financiero del proyecto. En ese tablero de fichajes, el posible arribo de Valentín Barco aparece como una apuesta a futuro, mientras que el caso de Alejandro Garnacho muestra cómo incluso jugadores con proyección pueden quedar expuestos a una salida si el club decide priorizar nuevos movimientos en el mercado. Habrá que ver cómo concluyen estas novelas cuando se abra el mercado de verano europeo.

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