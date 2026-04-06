El Bayern Múnich recupera a su estrella: Harry Kane estará ante el Real Madrid

En el mediocampo aparecería una combinación de control y dinámica con Joshua Kimmich, eje del juego bávaro y uno de los jugadores con mayor influencia en la creación ofensiva, junto a Aleksandar Pavlovic, un mediocampista que en los últimos partidos se ha vuelto cada vez más importante por su despliegue y capacidad para darle ritmo al equipo.

Atalanta vs Bayern Munich Harry Kane y Michael Olise en el post partido ante Atalanta, rival al que el Bayern Múnich eliminó con un contundente global de 10-2 en la Champions. MARCO BERTORELLO / AFP

Más adelante, el Bayern apostaría por un frente de ataque cargado de talento. Michael Olise partiría desde la derecha con su capacidad para encarar y generar jugadas inesperadas, mientras que Serge Gnabry se movería con libertad por el centro del ataque y Luis Díaz ocuparía la banda izquierda, donde ha sido uno de los jugadores más determinantes del equipo con sus goles y asistencias en la Bundesliga.

Como referencia ofensiva aparecería Harry Kane, el gran peligro para la defensa del Real Madrid. El delantero inglés, que fue preservado en el último partido ante el Friburgo para llegar en plenitud a esta serie de Champions, acumula cifras impresionantes: 31 goles en la Bundesliga y 10 en la Liga de Campeones, números que lo convierten en la principal amenaza del conjunto alemán.

El posible once del Real Madrid

Del lado del conjunto blanco, el Real Madrid también llegaría al duelo con una alineación marcada por algunas bajas importantes y la necesidad de responder en un momento clave de la temporada. Según distintos medios españoles, el equipo de Álvaro Arbeloa podría pararse en un 4-4-2.

En la portería seguirá Andriy Lunin, quien continuará bajo los tres palos por la lesión de Thibaut Courtois. El ucraniano llega tras un partido complicado ante el Mallorca, donde el Real Madrid cayó por 2-1 y los dos remates al arco terminaron en gol. Aun así, dentro del club confían en que, en escenarios de máxima exigencia, el arquero ha demostrado capacidad para responder.

La defensa tendría a Trent Alexander-Arnold por el lateral derecho, todavía en busca de mayor regularidad desde su llegada al equipo, aunque con un aporte ofensivo constante a través de centros y proyección por la banda. En la zaga aparecerían Antonio Rüdiger, líder natural de la última línea por su fortaleza física y dominio aéreo, junto al joven Dean Huijsen, que sigue sumando experiencia en partidos de alto nivel pese a sus apenas 20 años. Por la izquierda volvería Álvaro Carreras, recuperado físicamente y con la misión de elevar su rendimiento tras un último partido con dudas en defensa.

En el mediocampo, el Madrid apostaría por un bloque con energía y creatividad. Federico Valverde atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se ha convertido en una pieza clave tanto en la recuperación como en la llegada al área rival. A su lado estaría Aurélien Tchouaméni, que vuelve tras un golpe en la rodilla y aportará equilibrio como volante central. Más adelantados aparecerían Jude Bellingham, que busca recuperar continuidad tras su paso por la selección inglesa, y Arda Güler, uno de los jugadores más inspirados del equipo en los últimos meses, con protagonismo tanto en LaLiga como con la selección de Turquía.

Vinicuis - Real Madrid FOTO @realmadrid Vinícius Jr., una de las grandes cartas ofensivas del Real Madrid, será clave para el equipo de Álvaro Arbeloa en el duelo ante el Bayern.

En ataque, el peso recaería nuevamente en Vinícius Jr. y Kylian Mbappé. El brasileño vuelve tras su participación con la selección y su capacidad en el uno contra uno sigue siendo una de las principales armas ofensivas del equipo. A su lado estará Mbappé, referencia absoluta del ataque blanco y autor de cifras impresionantes esta temporada, con 23 goles en 24 partidos de liga, números que lo mantienen como una amenaza constante para cualquier defensa.

El Real Madrid afronta este cruce europeo en un contexto particular. En la Champions llega reforzado tras haber eliminado al Manchester City, uno de los grandes favoritos al título, pero en LaLiga la situación es distinta: la derrota ante el Mallorca lo dejó con 69 puntos, siete menos que el Barcelona, que lidera el campeonato con 76 tras vencer al Atlético de Madrid. Con solo siete jornadas por disputarse, el margen de error es mínimo, lo que convierte a la Champions en el gran objetivo de un equipo que busca cerrar la temporada con un golpe europeo en el Santiago Bernabéu.

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