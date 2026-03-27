Se pierden el Mundial 2026: Rodrygo, Joaquín Panichelli y otras bajas que sacuden al torneo

Uno de los casos más resonantes es el del brasileño Rodrygo, delantero del Real Madrid. El atacante sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que suele demandar entre ocho y diez meses de recuperación y que lo deja fuera del Mundial, además de marginarlo de lo que resta de la temporada con el club merengue.

Argentina también suma ausencias sensibles. El joven mediocampista Valentín Carboni padeció la ruptura del ligamento cruzado de la rodilla derecha durante un entrenamiento con la selección, lo que implica una recuperación estimada de al menos ocho meses para el futbolista que ya había aparecido en algunos planes de Lionel Scaloni en el pasado.

A esta lista se suma el defensor Juan Foyth, lateral del Villarreal, quien registró una ruptura del tendón de Aquiles izquierdo. Este tipo de lesión suele requerir entre siete y nueve meses de rehabilitación, lo que prácticamente lo descarta para el torneo y para gran parte de lo que queda de la temporada en LaLiga.

Juan Foyth salió lesionado en un partido contra el Real Madrid. El argentino Juan Foyth durante un partido con el Villarreal antes de la lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026. JOSE JORDAN / AFP

Otro nombre que se confirmó recientemente es el del delantero argentino Joaquín Panichelli, quien sufrió una rotura de ligamentos cruzados durante un entrenamiento, una lesión que también demanda una recuperación prolongada y que corta el buen momento del atacante, recientemente convocado a la selección argentina y considerado uno de los posibles relevos de la actual campeona del mundo.

España también perdió a uno de sus jóvenes atacantes. Samu Aghehowa presentó una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que suele demandar entre siete y nueve meses de recuperación.

En México, el caso más reciente es el del arquero Luis Malagón, quien acabó con una ruptura del tendón de Aquiles que lo mantendrá fuera de las canchas alrededor de ocho meses.

Los jugadores que aún están en veremos

Más allá de las bajas ya confirmadas, varias selecciones siguen de cerca la evolución de futbolistas importantes que todavía no tienen garantizada su presencia en el Mundial 2026. En estos casos, todo dependerá del ritmo de recuperación y de la actividad competitiva que logren sumar en las semanas previas al torneo.

Uno de los nombres que genera mayor atención es el de Marc-André ter Stegen. El arquero del FC Barcelona, actualmente cedido al Girona, atraviesa un proceso de recuperación tras una cirugía por problemas en el isquiotibial izquierdo. Aunque su regreso está previsto antes del cierre de la temporada, los tiempos siguen siendo ajustados de cara al torneo.

Brasil también mantiene cierta cautela con la situación de Alisson Becker. El arquero del Liverpool ha sufrido varias molestias musculares y de tendones durante la temporada, lo que obligó a manejar con cuidado sus minutos de juego en los últimos meses. De hecho, hace pocos días el club inglés comunicó que el guardameta estará fuera algunas semanas para recuperarse plenamente, aunque sin dar a conocer el parte médico oficial de la molestia sufrida en el partido ante el Brighton por la Premier League.

Otro caso que comienza a seguirse de cerca es el de Raphinha. El extremo del Barcelona salió con molestias musculares en el amistoso entre Brasil y Francia, y el alcance de su lesión todavía está pendiente de los estudios médicos. Aunque aún no hay un diagnóstico definitivo, cualquier problema de larga duración podría comprometer su presencia en la Copa del Mundo.

Raphinha y Michael Olise en el amistoso entre Francia vs Brasil. Raphinha durante el amistoso entre Brasil y Francia, partido en el que salió con molestias musculares. MICHAEL OWENS / GETTY IMAGES VIA AFP

Incluso algunas grandes figuras del fútbol mundial han encendido señales de alerta. Kylian Mbappé, por ejemplo, arrastra desde hace semanas una molestia en la rodilla izquierda que le ha impedido estar al cien por ciento físicamente. Sin embargo, desde su entorno confían en que llegará al Mundial sin mayores problemas, algo que pareció confirmar en el último amistoso ante Brasil, donde marcó un golazo en el segundo tiempo.

Con el calendario avanzando rápidamente y las listas definitivas cada vez más cerca, las próximas semanas serán decisivas para saber qué jugadores logran recuperarse a tiempo y cuáles terminarán sumándose a la lista de ausentes del Mundial 2026.

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