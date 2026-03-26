FIFA presiona a EE.UU.: el visado de hasta US$15.000 que amenaza a jugadores y fans del Mundial

El requisito se aplica principalmente a los visados B-1 y B-2, utilizados para viajes de negocios o turismo. La normativa no distingue entre aficionados, familiares o miembros de delegaciones deportivas, por lo que la obligación alcanza tanto a jugadores que disputarán la Copa del Mundo como a entrenadores, dirigentes o integrantes de las delegaciones, siempre y cuando no cuenten ya con una visa estadounidense vigente.

El depósito funciona como una garantía: si el visitante abandona Estados Unidos dentro del plazo permitido por su visado, el dinero es devuelto. Sin embargo, el sistema se aplica por persona y no por grupo familiar, lo que significa que incluso los niños deben cumplir con el requisito. En la práctica, esto podría obligar a familias completas a pagar varias garantías económicas para poder ingresar al país.

Este punto es el que comienza a generar inquietud dentro del fútbol internacional. La normativa no establece excepciones específicas para grandes eventos deportivos, lo que deja abierta la posibilidad de que delegaciones vinculadas al Mundial también queden sujetas a este requisito económico. Ante ese escenario, y según reveló The Athletic, la FIFA ya inició contactos con Washington para intentar evitar que la medida alcance a las selecciones participantes.

Gianni Infantino y Donald Trump en la ceremonia del Mundial 2026. Infantino junto a Trump durante la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, en una imagen que refleja el vínculo entre la FIFA y Estados Unidos. MANDEL NGAN / POOL / AFP

FIFA presiona a Washington para evitar el pago de las delegaciones

Según reveló el medio deportivo del grupo de The New York Times Company, la situación ya comenzó a generar preocupación entre varias federaciones clasificadas al Mundial. Fuentes vinculadas a las delegaciones y a la organización del torneo, que pidieron mantener el anonimato para no comprometer relaciones institucionales, confirmaron que el tema fue planteado durante recientes reuniones de preparación del Mundial celebradas en Atlanta.

Ante este escenario, la FIFA inició gestiones con el gobierno estadounidense para intentar garantizar que jugadores, cuerpos técnicos y dirigentes de las selecciones puedan ingresar al país sin tener que pagar estos depósitos económicos.

Entre las alternativas que se analizan aparece la emisión de cartas oficiales de invitación por parte de FIFA, un documento que permitiría a las delegaciones obtener sus visados sin quedar sujetas al sistema de garantías económicas exigido por Washington.

Sin embargo, las negociaciones siguen abiertas. Según el reporte, dentro del organismo que preside Infantino existe la expectativa de que, si se logra una excepción, esta alcance al menos a los integrantes oficiales de las delegaciones, incluidos futbolistas, entrenadores y dirigentes.

Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, por su parte, evitaron pronunciarse sobre posibles excepciones para el torneo y remarcaron que las reglas y procedimientos de visado se determinan en Washington y se aplican caso por caso. La postura mantiene abierta la incertidumbre mientras continúan las conversaciones entre el organismo rector del fútbol y las autoridades estadounidenses.

La incógnita ahora es hasta dónde podría llegar una eventual excepción. Mientras las delegaciones oficiales aparecen como la prioridad en las negociaciones, varias federaciones también buscan que cualquier flexibilización incluya a familiares de jugadores y personal cercano a los equipos, algo que por ahora no fue confirmado.

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