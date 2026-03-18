Senegal responde al escándalo de la Copa África y sus jugadores explotan en redes

En señal de protesta, y en una escena pocas veces vista en una final internacional, los jugadores de Senegal abandonaron momentáneamente el campo de juego por orden de su entrenador. Durante varios minutos, el partido quedó suspendido de hecho, con solo algunos protagonistas permaneciendo sobre el césped mientras la tensión crecía tanto dentro como fuera del estadio.

Finalmente, el equipo regresó al terreno de juego y el encuentro se reanudó. Brahim Díaz, futbolista del Real Madrid, fue el encargado de ejecutar el penal que había originado el conflicto, pero falló su remate y mantuvo con vida a Senegal. El partido se extendió al tiempo suplementario, donde Pape Gueye marcó el gol de la victoria y selló la consagración del conjunto senegalés en el campo. Sin embargo, lo ocurrido durante esos minutos de caos terminaría siendo determinante semanas después, cuando la CAF utilizó ese episodio como base para revertir el resultado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MenInBlazers/status/2013001661665464457?s=20&partner=&hide_thread=false With the Africa Cup of Nations on the line, and 114 minutes on the clock, Brahim Diaz attempts a Panenka penalty and it is saved



Incredible drama. You simply cannot beat football pic.twitter.com/m8gd1DZqS1 — Men in Blazers (@MenInBlazers) January 18, 2026

Senegal contraataca y lleva el caso al TAS

La respuesta de Senegal no tardó en llegar. A través de un comunicado oficial, la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) confirmó que recurrirá la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en Lausana, con el objetivo de revertir una sanción que consideran completamente desproporcionada.

El organismo calificó la resolución como “injusta, sin precedentes e inaceptable”, y aseguró que la medida adoptada por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) “desacredita al fútbol africano”. En ese sentido, remarcaron que la decisión no solo afecta a la selección nacional, sino también a la integridad de la competición.

“Para defender sus derechos y los intereses del fútbol senegalés, la Federación interpondrá un recurso de apelación lo antes posible ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)”, señaló la FSF en su comunicado, en el que además reafirmó su “firme compromiso con los valores de integridad y justicia deportiva”.

La apelación apunta directamente contra la interpretación del reglamento utilizada por la CAF, que sancionó a Senegal por el abandono momentáneo del campo de juego en base a los artículos 82 y 84. Desde la federación entienden que el contexto del partido y la actuación arbitral no fueron debidamente considerados, en una resolución que, según sostienen, distorsiona lo ocurrido en la final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2034022027393191984?s=20&partner=&hide_thread=false BREAKING: Morocco have been announced as AFCON winners with final result overturned by CAF.



Senegal have been declared to have forfeited the match with Morocco declared 3-0 winners by official statement.



CAF statement tonight. pic.twitter.com/T27V28QDes — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2026

De la bronca a lo viral: la respuesta de los jugadores

La polémica no se quedó en los despachos. Mientras la Federación Senegalesa avanzaba con la apelación, los jugadores trasladaron su indignación a las redes sociales, donde reivindicaron el título conseguido en el campo de juego y cuestionaron abiertamente la decisión de la CAF.

Uno de los mensajes que más repercusión generó fue el de Pathé Ciss. El mediocampista del Rayo Vallecano publicó una imagen junto al trofeo y la medalla, acompañado de una frase cargada de ironía: “Puedes añadir 3 goles más a favor de los llorones”. La publicación, que rápidamente se viralizó, reflejó el sentir de un plantel que no reconoce la resolución administrativa.

El posteo de Pathé Ciss en su cuenta de X. El mensaje irónico de Pathé Ciss en X tras la decisión de la CAF que le quitó el título a Senegal.

No fue el único. Futbolistas como Habib Diarra, Demba Diop, Moussa Niakhaté o Idrissa Gana Gueye también compartieron imágenes celebrando la consagración en Rabat, insistiendo en que el título fue ganado en el césped y no puede ser borrado por una decisión de escritorio. En el caso de Niakhaté, incluso desafió la situación con un mensaje directo: “Venid a por ellas”, en referencia a la medalla y el trofeo.

La postura más dura llegó desde el capitán, Sadio Mané, quien denunció públicamente la situación y apuntó contra el sistema: “Hay demasiada corrupción en nuestro deporte. Se está acabando con la pasión de millones de aficionados”. El delantero, además, aseguró sentirse “profundamente decepcionado” y reclamó “justicia, transparencia y respeto” para el fútbol africano.

Con el conflicto ya instalado tanto en los tribunales como en la esfera pública, la polémica lejos está de apagarse. Entre fallos administrativos y respuestas virales, Senegal mantiene una postura clara: el título, al menos para ellos, se ganó en la cancha.

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