El escándalo en la Copa Africana de Naciones ya trascendió fronteras. Lo que había terminado en enero con Senegal levantando el trofeo en el campo de juego, dio un giro inesperado en las últimas horas: la Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió anular aquel resultado y declarar campeón a Marruecos en los escritorios, en una resolución que sacudió al fútbol internacional.
APELAN AL TAS
Senegal responde al escándalo de la Copa África y sus jugadores explotan en redes
La Federación de Senegal recurrirá al TAS tras el fallo de la CAF que le quitó el título. Pathé Ciss, Sadio Mané y otros jugadores estallaron en redes.
La decisión fue tomada por el Comité de Apelación del organismo, que aplicó distintos artículos del reglamento disciplinario para sancionar el accionar del conjunto senegalés durante la final. A partir de esa interpretación, nacida no solo por la polémica arbitral sino también por las quejas formales de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), el triunfo conseguido en la prórroga quedó sin efecto y fue reemplazado por un 3-0 administrativo a favor del seleccionado marroquí, en lo que ya es considerado un precedente inédito en competiciones de selecciones.
Lejos de cerrar el conflicto, la resolución abrió un nuevo capítulo. En el día de hoy, la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) confirmó que llevará el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en una ofensiva directa contra una decisión que consideran injusta y que, según entienden, pone en juego no solo un título, sino también la credibilidad del fútbol africano.
La final que desató el escándalo
La final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos ya había estado marcada por la tensión antes incluso de su desenlace. El partido, disputado en Rabat, se jugó bajo un clima caliente, con decisiones arbitrales que generaron polémica desde los primeros minutos y un desarrollo constantemente interrumpido.
El punto de quiebre llegó en el tiempo añadido, cuando el árbitro sancionó un penal a favor de Marruecos tras la intervención del VAR por una supuesta infracción dentro del área. La decisión desató la indignación del conjunto senegalés, que minutos antes había visto cómo se anulaba una jugada clave que podía haber definido el encuentro.
En señal de protesta, y en una escena pocas veces vista en una final internacional, los jugadores de Senegal abandonaron momentáneamente el campo de juego por orden de su entrenador. Durante varios minutos, el partido quedó suspendido de hecho, con solo algunos protagonistas permaneciendo sobre el césped mientras la tensión crecía tanto dentro como fuera del estadio.
Finalmente, el equipo regresó al terreno de juego y el encuentro se reanudó. Brahim Díaz, futbolista del Real Madrid, fue el encargado de ejecutar el penal que había originado el conflicto, pero falló su remate y mantuvo con vida a Senegal. El partido se extendió al tiempo suplementario, donde Pape Gueye marcó el gol de la victoria y selló la consagración del conjunto senegalés en el campo. Sin embargo, lo ocurrido durante esos minutos de caos terminaría siendo determinante semanas después, cuando la CAF utilizó ese episodio como base para revertir el resultado.
Senegal contraataca y lleva el caso al TAS
La respuesta de Senegal no tardó en llegar. A través de un comunicado oficial, la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) confirmó que recurrirá la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en Lausana, con el objetivo de revertir una sanción que consideran completamente desproporcionada.
El organismo calificó la resolución como “injusta, sin precedentes e inaceptable”, y aseguró que la medida adoptada por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) “desacredita al fútbol africano”. En ese sentido, remarcaron que la decisión no solo afecta a la selección nacional, sino también a la integridad de la competición.
“Para defender sus derechos y los intereses del fútbol senegalés, la Federación interpondrá un recurso de apelación lo antes posible ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)”, señaló la FSF en su comunicado, en el que además reafirmó su “firme compromiso con los valores de integridad y justicia deportiva”.
La apelación apunta directamente contra la interpretación del reglamento utilizada por la CAF, que sancionó a Senegal por el abandono momentáneo del campo de juego en base a los artículos 82 y 84. Desde la federación entienden que el contexto del partido y la actuación arbitral no fueron debidamente considerados, en una resolución que, según sostienen, distorsiona lo ocurrido en la final.
De la bronca a lo viral: la respuesta de los jugadores
La polémica no se quedó en los despachos. Mientras la Federación Senegalesa avanzaba con la apelación, los jugadores trasladaron su indignación a las redes sociales, donde reivindicaron el título conseguido en el campo de juego y cuestionaron abiertamente la decisión de la CAF.
Uno de los mensajes que más repercusión generó fue el de Pathé Ciss. El mediocampista del Rayo Vallecano publicó una imagen junto al trofeo y la medalla, acompañado de una frase cargada de ironía: “Puedes añadir 3 goles más a favor de los llorones”. La publicación, que rápidamente se viralizó, reflejó el sentir de un plantel que no reconoce la resolución administrativa.
No fue el único. Futbolistas como Habib Diarra, Demba Diop, Moussa Niakhaté o Idrissa Gana Gueye también compartieron imágenes celebrando la consagración en Rabat, insistiendo en que el título fue ganado en el césped y no puede ser borrado por una decisión de escritorio. En el caso de Niakhaté, incluso desafió la situación con un mensaje directo: “Venid a por ellas”, en referencia a la medalla y el trofeo.
La postura más dura llegó desde el capitán, Sadio Mané, quien denunció públicamente la situación y apuntó contra el sistema: “Hay demasiada corrupción en nuestro deporte. Se está acabando con la pasión de millones de aficionados”. El delantero, además, aseguró sentirse “profundamente decepcionado” y reclamó “justicia, transparencia y respeto” para el fútbol africano.
Con el conflicto ya instalado tanto en los tribunales como en la esfera pública, la polémica lejos está de apagarse. Entre fallos administrativos y respuestas virales, Senegal mantiene una postura clara: el título, al menos para ellos, se ganó en la cancha.
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