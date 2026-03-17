Escándalo Copa África: Marruecos declarado campeón después de perder con Senegal

Los senegaleses continuaron el juego, se reanudó desde el penal, Marruecos lo erró, Senegal hizo un gol y fue campeón, o por lo menos eso hasta hoy. La CAF se basa en los artículos 82 y 84 del reglamento y que Senegal habría incumplido con su accionar. Con esos argumentos le dio la Copa África a Marruecos, una selección que desde el 2022 viene siendo beneficiada llamativamente en algunos torneos, como esta Copa África y el Mundial Sub-20 de Chile donde se consagró campeón de forma cuestionable. ¿Será que compró el paquete que viene con el Mundial 2030? Veremos si Senegal decide apelar, ya que podría llegar al TAS.