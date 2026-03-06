La novela de Andrés Iniesta y Marruecos: de director deportivo anunciado a fichaje caído

En ese contexto, el nombre de Iniesta aparecía como el candidato ideal. La idea era que asumiera un rol de director deportivo con peso real dentro del proyecto, participando en la planificación de la selección absoluta y en el desarrollo del talento joven, con la mirada puesta en el Mundial de 2026 y en la consolidación de Marruecos como una potencia del fútbol africano.

Xavi Hernández, el otro nombre que sigue en la órbita

Dentro del proyecto que imaginaba la federación marroquí también aparecía otro nombre fuerte: Xavi Hernández. Tanto él como Andrés Iniesta eran vistos no solo como exjugadores de enorme jerarquía para ocupar distintos roles dentro de la estructura deportiva, sino también como figuras con profundo conocimiento del fútbol europeo y con vínculos directos en LaLiga, algo que Marruecos considera clave para el desarrollo de su proyecto.

La posibilidad de sumar a dos referentes del histórico Barcelona campeón de Europa respondía, además, a una lógica estratégica: rodear a la selección de perfiles con experiencia en la élite y con capacidad para tender puentes con clubes europeos, especialmente en un contexto en el que muchos futbolistas marroquíes se forman o compiten en ligas del continente.

Xavi Hernández, exentrenador del Barcelona, aparece en el radar de Marruecos para un futuro ciclo tras el Mundial.

En el caso de Xavi, su nombre continúa en la órbita de la federación, aunque con un horizonte más lejano. Según distintas informaciones publicadas en la prensa española, el exentrenador blaugrana no contemplaba asumir el cargo en medio del actual proceso de transición y con el Mundial de 2026 tan cercano, por lo que su eventual llegada podría quedar ligada a un nuevo ciclo una vez finalizado el torneo. Mientras tanto, lo de Andrés Iniesta, según el periodista Fabrizio Romano, sigue siendo una posibilidad abierta, por lo que las próximas semanas podrían definir si aquel proyecto que unía a dos leyendas del Barcelona en Marruecos termina finalmente tomando forma.

