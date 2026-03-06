Durante varias horas pareció un hecho. El nombre de Andrés Iniesta comenzó a circular como nuevo director deportivo de la selección de Marruecos y algunos medios incluso llegaron a dar la operación por confirmada. Sin embargo, con el paso de las horas la historia dio un giro inesperado: el acuerdo nunca se firmó.
¿EN QUÉ QUEDÓ?
La novela de Andrés Iniesta y Marruecos: de director deportivo anunciado a fichaje caído
¿Fake o filtración? Varios medios españoles anunciaron el desembarco de Andrés Iniesta en Marruecos, con Xavi en el horizonte, pero el acuerdo aún no se firmó.
La información, que se difundió con fuerza en distintos medios deportivos europeos, tuvo al diario Sport (emblema catalán y del entorno mediático del FC Barcelona) entre quienes llegaron a presentar al exfutbolista como nuevo responsable deportivo de los “Leones del Atlas”, dentro de un proyecto que también incluía la llegada de Mohamed Ouahbi como seleccionador nacional y del portugués João Sacramento al cuerpo técnico, fichajes que sí fueron confirmados oficialmente en las últimas horas.
Pero el escenario cambió rápidamente. Según informó la agencia EFE y replicaron luego medios como Marca y AS, las negociaciones entre Iniesta y la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) estaban avanzadas, aunque nunca se alcanzó un acuerdo definitivo. De hecho, la federación marroquí llegó a preparar un comunicado para anunciar su incorporación, que finalmente no se publicó.
El fichaje soñado para relanzar el proyecto
La posible llegada de Andrés Iniesta aparecía dentro de la federación marroquí como un movimiento de alto impacto. El exmediocampista del FC Barcelona y de la selección española era visto como una figura capaz de aportar prestigio internacional y, al mismo tiempo, ordenar la estructura deportiva de una selección que en los últimos años promete, y mucho.
Su incorporación buscaba amortiguar el impacto que dejó la salida de Walid Regragui, el entrenador que condujo a Marruecos a las históricas semifinales del Mundial de Qatar 2022 y a la final de la AFCON (Copa Africana de Naciones), consolidándose como uno de los técnicos más influyentes en la historia reciente del fútbol del país. Tras su marcha (en un contexto marcado por la enorme exigencia de una nación que vive y respira fútbol) la federación necesitaba una figura fuerte que transmitiera estabilidad en medio de una etapa de transición. Fue el propio Carlos Salvador Bilardo quien llegó a destacar en su momento el potencial del fútbol marroquí en los años 90, señalándolo como uno de los proyectos nacionales a seguir en el futuro del fútbol internacional.
En ese contexto, el nombre de Iniesta aparecía como el candidato ideal. La idea era que asumiera un rol de director deportivo con peso real dentro del proyecto, participando en la planificación de la selección absoluta y en el desarrollo del talento joven, con la mirada puesta en el Mundial de 2026 y en la consolidación de Marruecos como una potencia del fútbol africano.
Xavi Hernández, el otro nombre que sigue en la órbita
Dentro del proyecto que imaginaba la federación marroquí también aparecía otro nombre fuerte: Xavi Hernández. Tanto él como Andrés Iniesta eran vistos no solo como exjugadores de enorme jerarquía para ocupar distintos roles dentro de la estructura deportiva, sino también como figuras con profundo conocimiento del fútbol europeo y con vínculos directos en LaLiga, algo que Marruecos considera clave para el desarrollo de su proyecto.
La posibilidad de sumar a dos referentes del histórico Barcelona campeón de Europa respondía, además, a una lógica estratégica: rodear a la selección de perfiles con experiencia en la élite y con capacidad para tender puentes con clubes europeos, especialmente en un contexto en el que muchos futbolistas marroquíes se forman o compiten en ligas del continente.
En el caso de Xavi, su nombre continúa en la órbita de la federación, aunque con un horizonte más lejano. Según distintas informaciones publicadas en la prensa española, el exentrenador blaugrana no contemplaba asumir el cargo en medio del actual proceso de transición y con el Mundial de 2026 tan cercano, por lo que su eventual llegada podría quedar ligada a un nuevo ciclo una vez finalizado el torneo. Mientras tanto, lo de Andrés Iniesta, según el periodista Fabrizio Romano, sigue siendo una posibilidad abierta, por lo que las próximas semanas podrían definir si aquel proyecto que unía a dos leyendas del Barcelona en Marruecos termina finalmente tomando forma.
--------------
+ EN GOLAZO 24
Sergio Ramos vuelve a escena en Sevilla: ¿refuerzo defensivo o futuro dueño del club?
Manchester United invade Hollywood: Acuerdo con Lionsgate
Lionel Messi: 5 grandes logros en 2025 y 5 importantes desafíos para el 2026
Estrella N°3, Gloria Eterna: 18/12/2022 y el legado de la Scaloneta
Jules Koundé hace historia en Champions y rompe un récord inesperado en el Barcelona