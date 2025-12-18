Fue la 2da. vez que el torneo se disputó en el continente asiático (2002, Corea del Sur / Japón). Se desconoce por qué Wikipedia afirma que Rusia es Asia cuando gran parte de su territorio es Europa. Cuestiones de la geopolítica desde que comenzó la guerra en Ucrania. Pero hasta entonces, Rusia integró la UEFA, y organizó la Copa Mundial 2018. Para Wikipedia: con estupideces como esas ¿cómo no les va a ganar la Inteligencia Artificial?

Fue la Copa más corta desde 1978: solamente 29 días. El argumento fue el calor y también el traslado escaso entre sede y sede. Todo el Emirato tiene apenas 11.581 km2. La provincia de Tucumán tiene 22.592 km2.

Pero, hasta ahora, fue la edición con más goles: 172 (2.69 por partido).

Ocurrió algo muy importante, además del triunfo de la Argentina: el ascenso de Marruecos como potencia futbolera emergente.

Gloria Eterna

Argentina derrotó a Francia por 4 a 2 en los tiros desde el punto penal.

Francia, que había ganado la Copa FIFA en Rusia 2018, quería el bicampeonato, y llevaba a Kylian Mbappé como símbolo.

Mbappé y Messi habían compartido equipo en la temporada (PSG) pero abundaban en desencuentros y en infortunios: el PSG sólo conoció la gloria cuando ambos se marcharon de París.

Pero volvamos al día decisivo. Los '90 concluyeron 3 a 3, con aquella memorable atajada final de Damián Emiliano Martínez Romero, 'el Dibu' para los amigos.

En la serie de penales, él volvió a brillar. Y los blanquicelestes patearon mejor.

Fue la 4ta. vez en la historia de FIFA que una selección ganó fuera de su continente.

Fue la 2da. vez que una selección de Conmebol ganó en Asia (Brasil había ganado en Corea / Japón, donde a la Argentina de Marcelo Bielsa le fue tan mal).

Y la Selección de AFA (Asociación del Fútbol Arentino) logró su 3ra. estrella.

Claudio Tapia tuvo su estrella y empató a Julio Grondona (que siempre lució la de 1986). La de 1978 fue de Carlos Lacoste.

A favor de Tapia, él hizo mucho más por promover la competitividad de la Selección para 2022 que Grondona para la de México 1986, donde Carlos Salvador Bilardo y Maradona sacaron el conejo de la chistera.

La Scaloneta le quitó la supremacía a Europa:

Italia ganó Alemania 2006;

España ganó Sudáfrica 2010,

Alemania ganó Brasil 2014,

Francia ganó Rusia 2018.

Importante no olvidar. Los pueblos sin historia carecen de futuro.

