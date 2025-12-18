La Casa Rosada busca asegurar la eliminación de las leyes de Emergencia en Discapacidad, los dineros para el Hospital Garrahan y el Financiamiento Universitario.
DESPUÉS DE 3 AÑOS
Se aprobó en general el Presupuesto 2026 en Diputados: 132 afirmativos y 97 negativos
La votación se extenderá hasta la madrugada ya que se decidirá capítulo por capítulo cada uno de los temas incluidos en el presupuesto nacional.
18 de diciembre de 2025 - 00:29
La Libertad Avanza contó con la ayuda del PRO, la UCR, y legisladores que responden a distintos gobernadores aliados de la Casa Rosada para conseguir el quórum y la victoria en la general.