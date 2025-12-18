urgente24
DESPUÉS DE 3 AÑOS

Se aprobó en general el Presupuesto 2026 en Diputados: 132 afirmativos y 97 negativos

La votación se extenderá hasta la madrugada ya que se decidirá capítulo por capítulo cada uno de los temas incluidos en el presupuesto nacional.

18 de diciembre de 2025 - 00:29
La Libertad Avanza contó con la ayuda del PRO, la UCR, y legisladores que responden a distintos gobernadores aliados de la Casa Rosada para conseguir el quórum y la victoria en la general.

El Gobierno nacional busca conseguir la primer ley de presupuesto de la gestión del presidente Javier Milei ya que Balcarce 50 se maneja hasta ahora con la “ley de leyes” de 2023. El Gobierno nacional busca conseguir la primer ley de presupuesto de la gestión del presidente Javier Milei ya que Balcarce 50 se maneja hasta ahora con la “ley de leyes” de 2023.

