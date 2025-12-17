La noticia difundida por Tucker Carlson se volcó durante su participación en el podcast ‘Judging Freedom’ el día miércoles 17/12 y establece que ocurrirá cuando Donald Trump comparecerá esta noche por televisión en un discurso desde la Casa Blanca en el que hará balance de su primer año de gestión.
PERIODISTA ULTRA CONSERVADOR
Tucker Carlson asegura que el 17/12 por la noche Donald Trump anunciará guerra con Venezuela
Es una de las voces más influyentes en la ultra derecha estadounidense. Tucker Carlson dice que tuvo información privilegiada en ese sentido de un congresista.
“Ayer, el gobierno republicano informó a los miembros del parlamento de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00, hora de Washington”.
Hasta el momento, ni la administración nacional a través de la vocera Karoline Leavitt, ni el Departamento de Estado han confirmado que el mensaje presidencial vaya a contener una declaración de guerra o el anuncio de una acción militar contra el país caribeño.
Tampoco se ha hecho pública una agenda oficial que sugiera un cambio tan drástico en la política exterior de Estados Unidos teniendo en cuenta que en sus 2 mandatos, Trump nunca involucró a la Unión en una conflagración directa.
Sin embargo, en los últimos meses, se disparó sobre casi 2 decenas de lanchas que, supuestamente, estaban cargadas de droga, provocando la muerte de al menos 95 tripulantes.
Por ello, confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela y ordenó el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país.
¿Quién es Tucker Carlson?
Es parte del núcleo más duro de MAGA (Make America Great Again) donde se priorizan los gastos internos y se critican los despilfarros en guerras lejanas para USA.
El provocador periodista ganó gran notoriedad cuando fue presentador estrella de Fox News.
La cadena ultra conservadora lo despidió en 2023 tras una investigación interna sobre un mensaje privado suyo que contenía material de naturaleza racista y violenta.