Tucker Carlson asegura que el 17/12 por la noche Donald Trump anunciará guerra con Venezuela

Trump aseguró ayer en su cuenta de Truth Social que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.

Por ello, confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela y ordenó el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país.

javier milei tucker carlson.jpeg Tucker Carlson cuando entrevistó a Javier Milei

¿Quién es Tucker Carlson?

Es parte del núcleo más duro de MAGA (Make America Great Again) donde se priorizan los gastos internos y se critican los despilfarros en guerras lejanas para USA.

El provocador periodista ganó gran notoriedad cuando fue presentador estrella de Fox News.

La cadena ultra conservadora lo despidió en 2023 tras una investigación interna sobre un mensaje privado suyo que contenía material de naturaleza racista y violenta.