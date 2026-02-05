Sergio Ramos vuelve a escena en Sevilla: ¿refuerzo defensivo o futuro dueño del club?

Embed - El Larguero on Instagram: " ¡Última hora! El Sevilla se plantea el fichaje de Sergio Ramos después de la goleada sufrida en Mallorca #SergioRamos #SevillaFC #LaLiga #ellarguero" View this post on Instagram

Los números respaldan el peso simbólico de su figura en Nervión. Ramos debutó en el primer equipo del Sevilla en febrero de 2004 y, sumando sus dos etapas en el club, disputó 87 partidos oficiales, marcó 10 goles y aportó una asistencia. Más allá de las estadísticas, su condición de canterano e histórico refuerza la idea de un regreso con impacto anímico en un plantel golpeado por los resultados.

El Sevilla busca salir de la zona baja y estabilizar su temporada, por eso la opción Ramos como refuerzo vuelve a escena como una carta fuerte, inmediata y cargada de significado, en paralelo a un debate mayor que excede lo futbolístico y que empieza a tomar forma fuera del campo.

¿Jugador o dirigente? La otra decisión de Sergio Ramos

Y es que Ramos debe decidir. En los últimos días tomó fuerza una versión que excede lo deportivo y que ubica al ex defensor del Real Madrid en el centro de una posible reconfiguración institucional del Sevilla FC. Según distintas informaciones surgidas en el entorno del club, el jugador analiza la posibilidad de involucrarse en una operación para adquirir una participación accionaria significativa, un movimiento que lo colocaría en un rol completamente distinto dentro de la entidad donde se formó.

El plan no sería individual. Ramos aparece vinculado a un grupo inversor encabezado por Five Eleven Capital, con presencia de capital argentino a través de Martín Ink, socio estratégico del proyecto, y del empresario Andrés Tortarolo Fragola, con trayectoria en marketing y gestión deportiva. La operación, todavía en una etapa preliminar, implicaría un desembolso estimado en 444 millones de euros, sujeto a la asunción del pasivo del Sevilla FC y a una exhaustiva due diligence, en un contexto económico delicado para la institución.

sergio ramos.jpg Sergio Ramos levantando la “Orejona”, el trofeo de Champions League que marcó su era como referente del Real Madrid.

Este escenario abre, además, un dilema jurídico y deportivo. La normativa española prohíbe que un futbolista en activo sea propietario de un club que compite en la misma liga, por lo que una eventual compra obligaría a Ramos a tomar una decisión de fondo: colgar los botines o mantenerse al margen de La Liga mientras tenga un rol accionarial. De ahí la encrucijada que hoy lo atraviesa.

Así, mientras su nombre vuelve a sonar como refuerzo inmediato para un Sevilla urgido por los resultados, Ramos evalúa en paralelo una jugada de largo plazo que podría redefinir su vínculo con el club. Entre volver a liderar desde el césped o empezar a hacerlo desde los despachos, el futuro del sevillismo aparece atado, en parte, a una decisión personal que todavía está lejos de resolverse.

