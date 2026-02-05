Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026: así es la sede de Argentina en las montañas italianas

Tiziano Gravier En los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina d’Ampezzo 2026, Tiziano Gravier será uno de los representantes argentinos y competirá en esquí alpino, en su debut olímpico absoluto.

En esquí de fondo, la delegación presenta un bloque con fuerte raíz patagónica. Franco Dal Farra y Nahiara Díaz González repetirán experiencia olímpica, mientras que Agustina Groetzner y Mateo Sauma harán su estreno en la máxima cita, luego de formarse en el circuito juvenil y en competencias internacionales.

La delegación se completa con la figura más experimentada del equipo: Verónica Ravenna. Especialista en luge, afrontará sus terceros Juegos Olímpicos consecutivos tras haber competido en PyeongChang 2018 y Beijing 2022, consolidándose como referente y guía del grupo dentro y fuera de la pista.

La sede en la montaña: base operativa y logística

Las imágenes que se difundieron en las últimas horas muestran la sede que utilizará la delegación argentina durante las competencias de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. No se trata de una sede fija permanente ni de una Villa Olímpica tradicional, sino de una base operativa pensada para alojar y preparar a los atletas que competirán en disciplinas alpinas y de nieve.

Ubicada en un entorno montañoso del norte de Italia, la sede funcionará como punto de concentración, descanso y entrenamiento previo a las pruebas. Desde allí, los deportistas se trasladarán a las distintas pistas y escenarios de competencia, en un esquema habitual para los Juegos de Invierno, donde las sedes se reparten entre varias localidades y alturas.

El material audiovisual permite observar instalaciones adaptadas al clima extremo, espacios comunes y áreas destinadas a la recuperación física, en un paisaje dominado por los Alpes italianos. Más que un símbolo, la sede cumple un rol clave en la logística diaria de una delegación que deberá moverse entre distintas pistas, tiempos de competencia y condiciones climáticas cambiantes.

Embed - 442 on Instagram: "Así es la zona Argentina en la villa olimpica de los Juegos de Invierno en Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. Los juegos empiezan el 6 de febrero y Argentina llevara una delegación ocho atletas, la más numerosa en veinte años. Mantenete informado en 442. #Argentina #Juegosdeinvierno #villaolimpica #deportes #442Perfil" View this post on Instagram

Milano-Cortina 2026: sedes y pruebas, un mapa olímpico inédito

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina d’Ampezzo 2026 se desarrollarán del 6 al 22 de febrero y marcarán un hito al distribuir sus competencias en múltiples sedes a lo largo del norte de Italia. Milán será el epicentro de las pruebas de hielo y de la ceremonia de apertura en el estadio San Siro, mientras que Cortina d’Ampezzo concentrará las disciplinas alpinas, como el esquí alpino femenino, el curling y las pruebas de bobsleigh, luge y skeleton.

El mapa olímpico se completa con Bormio, que albergará el debut del esquí de montaña; Livigno, sede del snowboard y el esquí freestyle; Anterselva, donde se disputará el biatlón a más de 1.600 metros de altitud; y Val di Fiemme, con Tesero y Predazzo, que recibirá las competencias de esquí de fondo, combinada nórdica y saltos.

En ese entramado de sedes dispersas y escenarios alpinos, la logística se vuelve tan decisiva como el rendimiento deportivo. Para Argentina, contar con una base operativa en la montaña será clave para afrontar unos Juegos exigentes, extensos y marcados por la convivencia entre tradición olímpica, innovación y un paisaje natural que vuelve única a la cita de Milano-Cortina 2026.

Embed - Francesca Baruzzi OLY on Instagram: "Winter Olympic Games 2026 haul By @lining.official @coargentina Cuál es su favorita?? " View this post on Instagram

