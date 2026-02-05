Comienza oficialmente la cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Y, en ese clima de expectativa, ya empezaron a circular las primeras imágenes de lo que será la sede que utilizará la delegación argentina en las montañas italianas, un anticipo visual que puso en foco la logística y el escenario donde se prepararán los atletas nacionales.
CON DELEGACIÓN CONFIRMADA
Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026: así es la sede de Argentina en las montañas italianas
Imágenes difundidas en redes anticiparon la sede que utilizará Argentina en Italia, junto con la confirmación de la delegación para Milano-Cortina 2026.
La cita olímpica tendrá además condimentos simbólicos y generacionales. Italia volverá a encender la llama invernal con una ceremonia que promete figuras icónicas (entre ellas Javier Zanetti, ya uno de los elegidos para portar el fuego olímpico) y una delegación argentina que combina experiencia y nuevos apellidos de alto perfil. Entre los convocados aparece Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, que será parte de una generación que empieza a escribir su propia historia en el deporte de invierno.
Más allá de los nombres propios, Milano-Cortina 2026 marcará una edición particular de los Juegos: por primera vez se desarrollarán en dos ciudades y en múltiples sedes alpinas, con competencias repartidas entre Milán, Cortina d’Ampezzo y otras localidades del norte italiano. En ese entramado de pistas, villas y centros de entrenamiento, la sede argentina en la montaña aparece como una pieza clave para el día a día de una delegación que buscará consolidar su crecimiento en el escenario olímpico.
Los convocados de Argentina para Milano-Cortina 2026
Argentina confirmó una delegación de ocho atletas para los Juegos Olímpicos de Invierno, con un plantel que combina experiencia olímpica, continuidad en disciplinas clave y la irrupción de nuevos nombres que representan el recambio generacional del deporte de invierno nacional.
En esquí alpino, una de las disciplinas históricas para el país, estarán Francesca Baruzzi, Tiziano Gravier y Nicole Begue. Baruzzi llega como una de las principales cartas argentinas tras su participación en Beijing 2022, mientras que Gravier afrontará su debut olímpico absoluto luego de destacarse en competencias juveniles internacionales. Begue, por su parte, representa una de las grandes novedades de la delegación tras optar por competir bajo la bandera argentina.
En esquí de fondo, la delegación presenta un bloque con fuerte raíz patagónica. Franco Dal Farra y Nahiara Díaz González repetirán experiencia olímpica, mientras que Agustina Groetzner y Mateo Sauma harán su estreno en la máxima cita, luego de formarse en el circuito juvenil y en competencias internacionales.
La delegación se completa con la figura más experimentada del equipo: Verónica Ravenna. Especialista en luge, afrontará sus terceros Juegos Olímpicos consecutivos tras haber competido en PyeongChang 2018 y Beijing 2022, consolidándose como referente y guía del grupo dentro y fuera de la pista.
La sede en la montaña: base operativa y logística
Las imágenes que se difundieron en las últimas horas muestran la sede que utilizará la delegación argentina durante las competencias de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. No se trata de una sede fija permanente ni de una Villa Olímpica tradicional, sino de una base operativa pensada para alojar y preparar a los atletas que competirán en disciplinas alpinas y de nieve.
Ubicada en un entorno montañoso del norte de Italia, la sede funcionará como punto de concentración, descanso y entrenamiento previo a las pruebas. Desde allí, los deportistas se trasladarán a las distintas pistas y escenarios de competencia, en un esquema habitual para los Juegos de Invierno, donde las sedes se reparten entre varias localidades y alturas.
El material audiovisual permite observar instalaciones adaptadas al clima extremo, espacios comunes y áreas destinadas a la recuperación física, en un paisaje dominado por los Alpes italianos. Más que un símbolo, la sede cumple un rol clave en la logística diaria de una delegación que deberá moverse entre distintas pistas, tiempos de competencia y condiciones climáticas cambiantes.
Milano-Cortina 2026: sedes y pruebas, un mapa olímpico inédito
Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina d’Ampezzo 2026 se desarrollarán del 6 al 22 de febrero y marcarán un hito al distribuir sus competencias en múltiples sedes a lo largo del norte de Italia. Milán será el epicentro de las pruebas de hielo y de la ceremonia de apertura en el estadio San Siro, mientras que Cortina d’Ampezzo concentrará las disciplinas alpinas, como el esquí alpino femenino, el curling y las pruebas de bobsleigh, luge y skeleton.
El mapa olímpico se completa con Bormio, que albergará el debut del esquí de montaña; Livigno, sede del snowboard y el esquí freestyle; Anterselva, donde se disputará el biatlón a más de 1.600 metros de altitud; y Val di Fiemme, con Tesero y Predazzo, que recibirá las competencias de esquí de fondo, combinada nórdica y saltos.
En ese entramado de sedes dispersas y escenarios alpinos, la logística se vuelve tan decisiva como el rendimiento deportivo. Para Argentina, contar con una base operativa en la montaña será clave para afrontar unos Juegos exigentes, extensos y marcados por la convivencia entre tradición olímpica, innovación y un paisaje natural que vuelve única a la cita de Milano-Cortina 2026.
