Roma confirmó el futuro de Dybala y hay impacto en Boca

Dybala estaba dispuesto aceptar una rebaja salarial para quedarse en Roma, pero la oferta actual es de casi un 63% menos, lo que lo dejaría en un promedio de 3 millones de euros netos anuales. Boca está listo para hacerle un contrato sumamente importante, que no alcanzará al de Roma pero en esta historia también pesará mucho lo familiar teniendo en cuenta que su esposa quiere regresar a la Argentina para estar cerca de sus afectos.

Más en GOLAZO24

Embed

¿Beltrán o Armani? Gallardo ya eligió al arquero titular de River para 2026