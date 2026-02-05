Boca está protagonizando un mercado de pases con muy pocas incorporaciones ya que el objetivo de Juan Román Riquelme es dar el golpe a mitad de año en un periodo de traspasos mucho más extenso. El gran sueño del pueblo Xeneize es la llegada de Paulo Dybala y ahora desde la Roma confirmaron una noticia fundamental en esta novela.
Roma confirmó el futuro de Dybala y hay impacto en Boca
Desde las entrañas de la Roma confirmaron su decisión con Dybala y esto repercute directamente en Boca.
No bien comenzó el 2026 parecía que lo de Dybala a Boca estaba prácticamente hecho. Con Oriana Sabatini, su esposa, embarazada y a pocos meses de dar a luz no fueron pocos los que especularon con la posibilidad de que el cordobés llegue a la Argentina en enero para empezar una nueva vida familiar en el país. Finalmente, esto quedó descartado.
Dybala se comprometió a quedarse en la Roma hasta el final de temporada, por lo que en Boca ya estaban anoticiados de que la posibilidad real se abriría recién en junio. Los días fueron pasando y lo que era una salida casi confirmada del club de capital italiana comenzó a virar en la chance concreta de una continuidad siempre y cuando haya una baja sustancial en el salario.
Roma de le abre la puerta de salida a Dybala
Ahora el que habló fue Claudio Ranieri, ex entrenador de Roma devenido en asesor deportivo, quien indicó que efectivamente hay intenciones de que Dybala se quede pero siempre y cuando acepte la nueva oferta salarial. “Para la supervivencia del club, necesitamos bajarle el salario; de lo contrario, no podremos cumplir con las normas del Fair Play Financiero”, comentó dialogando con Sky Sports.
Ranieri no solo habló de Dybala sino también de Lorenzo Pellegrino y fue terminante: “Basándonos en lo que han hecho en el campo, las referencias del entrenador y sus peticiones, si hay un encuentro, genial; si no, nos despedimos de ellos”, expresó. Ahora dependerá del cordobés el aceptar la oferta o no, pero en estos momentos todo indica que el zurdo dejará a la Loba en junio.
Dybala estaba dispuesto aceptar una rebaja salarial para quedarse en Roma, pero la oferta actual es de casi un 63% menos, lo que lo dejaría en un promedio de 3 millones de euros netos anuales. Boca está listo para hacerle un contrato sumamente importante, que no alcanzará al de Roma pero en esta historia también pesará mucho lo familiar teniendo en cuenta que su esposa quiere regresar a la Argentina para estar cerca de sus afectos.
