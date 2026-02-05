¿Beltrán o Armani? Gallardo ya eligió al arquero titular de River para 2026

De todas maneras hay una enorme conformidad con la tarea de Santiago Beltrán y de hecho el joven de 21 años está tan bien conceptuado que se decidió no ir a buscar a ningún arquero en este momento a incluso hoy en día está considerado como el primer suplente en caso de que Armani no pueda atajar a pesar de que Centurión ya está recuperado y viene con muchos más años de experiencia en el lomo.

Más en GOLAZO24

River se plantó y confirmó su decisión tras el ofrecimiento de Jonathan Calleri