River está en la antesala del encuentro ante Tigre por la cuarta fecha del Torneo Apertura. En la previa a esta cita se confirmó que Franco Armani ya está prácticamente recuperado de su lesión y esto desató el debate si debe regresar a la titularidad o debe seguir Santiago Beltrán. Lo cierto es que Marcelo Gallardo ya eligió.
¿Beltrán o Armani? Gallardo ya eligió al arquero titular de River para 2026
Con Armani casi recuperado y tras los buenos rendimientos de Beltrán, Gallardo definió quién será el arquero titular de River.
El 2026 no inició de la mejor manera para Franco Armani ya que en los primeros días de pretemporada en San Martín de Los Andes sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha, una lesión que le demandó un mes de recuperación. Cuando parecía estar listo para regresar el Pulpo indicó que padecía molestias en el tendón de Aquiles derecho y es por eso que el parate se extendió.
En contrapartida, el que inició el 2026 de la mejor manera fue Santiago Beltrán, arquero de la Reserva que se encontró con una oportunidad de oro. A la lesión de Armani se le sumó la salida de Jeremías Ledesma a Rosario Central y que Ezequiel Centurión, quien regresó de su préstamo en Independiente Rivadavia de Mendoza estaba en plena recuperación por una fractura en una de sus manos.
Beltrán comenzó a atajar en los partidos de pretemporada, luego le tocó decir presente en los primeros tres encuentros oficiales del Torneo Apertura y la realidad es que dejó muy buenas sensaciones por su sobriedad, entereza bajo los tres palos a pesar de su juventud y sus muy buenas reacciones. De hecho, hasta el momento no le anotaron un solo gol.
Gallardo le firma la titularidad a Armani
Ahora se desató el debate entre los hinchas sobre quién debe ser el arquero titular de River en este 2026 y el que ya tomó una decisión fue Marcelo Gallardo. Según la información que entregó Juan Cortese en TyC Sports, el guardametas titular va a ser Franco Armani una vez que termine de recuperarse por completo, por lo que el entrenador respetará al capitán que dejó su puesto no por bajos rendimientos sino por una lesión.
De todas maneras hay una enorme conformidad con la tarea de Santiago Beltrán y de hecho el joven de 21 años está tan bien conceptuado que se decidió no ir a buscar a ningún arquero en este momento a incluso hoy en día está considerado como el primer suplente en caso de que Armani no pueda atajar a pesar de que Centurión ya está recuperado y viene con muchos más años de experiencia en el lomo.
