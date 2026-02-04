La Conjura de los Necios: Mileísmo ex PRO, Sergio Massa y Marco Lavagna

Lavagna y el diputado nacional Guillermo Michel fueron 2 integrantes del equipo de Massa que Javier Milei se esforzó por retener el 10/12/2023. Tuvo éxito con Lavagna y fracasó con Michel.

En el caso de Massa, es el 2do. intento de ingresarlo al charco en 15 días porque antes fue con la supuesta información confidencial sobre operaciones cambiarias del BCRA durante el cepo.

Joaquín Morales Solá, un periodista habitual crítico de Massa casi tan extremo como Carlos Pagni, escribió en La Nación acerca de la ridícula novedad que lanzó el mileísmo PRO:

"(...) Marco Lavagna decidió renunciar hace un mes, cuando se enteró de que el Presidente había descartado (¿por el momento?) esos cambios en las mediciones del Indec. Aseguran funcionarios oficiales que el exjefe del Indec solo quería que luego no se dijera que lo echaron. Por eso apuró la renuncia. Un enjambre de periodistas oficialistas salió ayer en una virtual cadena nacional a culparlo a Lavagna de ser un hombre de Sergio Massa. El periodismo no existe para hacer campañas contra nadie. Lavagna estuvo cerca de Massa durante un tiempo, pero ¿no estuvo también en el gobierno de Milei durante dos años y dos meses? ¿Solo ahora, 26 meses después, la administración mileista se enteró de que Lavagna hijo era un hombre de Massa? (…)".

La Máquina de Hacer Estúpidos

Uno de los más notables fracasos del rock argentino fue la banda La Máquina de Hacer Pájaros, que Charly García imaginó cuando acabó su aventura en Sui Generis. La formación elegida por García era lujosa:

Oscar Moro (ex Los Gatos y Color Humano),

(ex Los Gatos y Color Humano), Carlos Cutaia (ex Pescado Rabioso),

(ex Pescado Rabioso), Gustavo Bazterrica (futuro Spinetta Jade y Los Abuelos de la Nada), y

(futuro Spinetta Jade y Los Abuelos de la Nada), y José Luis Fernández (ex Crucis).

Pero fracasó por los roces entre García y sus compañeros, comenzando por Bazterrica. La batalla cultural los consumió.

Uno de los problemas centrales que tiene Milei, si es que pretende continuar con su decisión de insistir en 2027, es resolver esa batalla cultural que persiste en su movimiento cada vez más conservador, ya no libertario.

Rige una prohibición total de aceptar cualquier error. Está prohibida la autocrítica. Todo es achacado al 'enemigo' y consecuencia de una conspiración. El PRO le trasladó todas sus paranoias y fracasos.

En 1983 recuerdo haber visitado a José Alfredo Martínez de Hoz en su vivienda en el Kavannagh -enviado precisamente por Morales Solá- y cuando el diálogo se volvió difícil le pregunté si nunca había hecho una autocrítica. Su respuesta fue: "No me venga con términos marxistas".

Algunas explicaciones del PROmileísmo provocan comparaciones inevitables... por lo absurdo.

