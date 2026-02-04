Ex N°2 de Luis Caputo: "El IPC estaba listo en 2024, no había razón para postergarlo"

En este contexto, Cottani opinó que "toda esta discusión es irrelevante porque lo que hace falta es sincerar todo el tema de la inflación empezando por el sinceramiento cambiario, eso debe ocurrir este año para que 2027 no sea un año difícil incluso en términos inflacionarios, eso es importante".

Asimismo, consideró que "si la inflación del 2027 no llega al nivel que Milei desea, no va a ser porque se cambió el índice sino porque no se implementaron las medidas que hay que implementar ahora para no llegar a una situación como la que hemos vivido, de descarrilamiento del tipo de cambio y de pérdida de control, porque con tasas de interés altas, con expectativa y riesgo de devaluación, la economía no va a poder siquiera dar indicios de crecimiento este año".

