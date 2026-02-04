Siguen las repercusiones y la polémica por la decisión del Gobierno de postergar la actualización del índice de precios al consumidor (IPC). Este miércoles (04/02), Joaquín Cottani, ex secretario de Política Económica -en los hechos, viceministro de Luis Caputo en el inicio de la gestión de Javier Milei- dio su versión.
JOAQUÍN COTTANI
Ex N°2 de Luis Caputo: "El IPC estaba listo en 2024, no había razón para postergarlo"
Mientras el Gobierno esboza justificaciones para postergar el nuevo IPC, Joaquín Cottani, ex secretario de Política Económica de Luis Caputo, dio su versión.
Cottani contó que el nuevo índice "estaba listo en junio de 2024" y que, en ese momento, Marco Lavagna aceptó postergarlo hasta septiembre, dado el contexto, pero que "no había realmente ninguna razón para postergarlo demasiado".
"Me parece una mala reacción del Gobierno, es un tema de larga data porque incluso cuando yo estaba el índice estaba listo y la idea era que saliera en 2024. Incluso tuve una reunión con Marco Lavagna porque quería definir la fecha y estaba dispuesto a postergar lo que originalmente había sido previsto para junio 2024 en septiembre. No había realmente ninguna razón para postergarlo demasiado", contó el ex número 2 de Luis Caputo en diálogo con Maxi Montenegro por 'Ahora Play'.
"Esta discusión fue antes de junio, se podía entender que cómo la inflación estaba cayendo desde un nivel bastante alto fuera pertinente no hacer demasiado ruido con otra cosa, el problema es conocido, o sea el índice tiene mayor ponderación para los servicios, eso obviamente incluye a los servicios públicos que tenían q ajustarse más que el promedio de la inflación para reducir los subsidios, e iba a tener un impacto sobre la inflación en un momento que se estaba intentando contener la expectativa inflacionaria", prosiguió sobre el motivo por el cual se había decidido originalmente postergarlo hasta septiembre 2024.
Luego, en una entrevista con Radio Con Vos 89.9, brindó más detalles: "estaba listo para ser lanzado en junio 2024, Marco Lavagna aceptó que se postergara un poco. Yo me fui en junio, y me sorprende que el tema que supuestamente iba a ser implementado en septiembre, no se implementó ni en 2024, ni 2025 y estamos en 2026. Era un tema además sobre el cual presionaba el FMI".
En este contexto, Cottani opinó que "toda esta discusión es irrelevante porque lo que hace falta es sincerar todo el tema de la inflación empezando por el sinceramiento cambiario, eso debe ocurrir este año para que 2027 no sea un año difícil incluso en términos inflacionarios, eso es importante".
Asimismo, consideró que "si la inflación del 2027 no llega al nivel que Milei desea, no va a ser porque se cambió el índice sino porque no se implementaron las medidas que hay que implementar ahora para no llegar a una situación como la que hemos vivido, de descarrilamiento del tipo de cambio y de pérdida de control, porque con tasas de interés altas, con expectativa y riesgo de devaluación, la economía no va a poder siquiera dar indicios de crecimiento este año".
