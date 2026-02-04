Heridos y detenidos en otro miércoles de Policía vs. jubilados

Lo curioso es que el 'Protocolo Antipiquetes' que implementó Patricia Bullrich -y que ahora lleva a cabo a rajatablas su sucesora, Alejandra Monteoliva- tenía como objetivo que no haya cortes de calles, pero lo que termina sucediendo es que son los propios efectivos los que, en muchos casos, terminan interrumpiendo el tránsito, y los manifestantes son gaseados y/o detenidos incluso estando sobre la vereda.