CONGRESO
Heridos y detenidos en otro miércoles de Policía vs. jubilados
Otro miércoles de protesta de jubilados que termina con represión policial, manifestantes heridos y varios detenidos, entre ellos el padre Paco Olveira.
Lo curioso es que el 'Protocolo Antipiquetes' que implementó Patricia Bullrich -y que ahora lleva a cabo a rajatablas su sucesora, Alejandra Monteoliva- tenía como objetivo que no haya cortes de calles, pero lo que termina sucediendo es que son los propios efectivos los que, en muchos casos, terminan interrumpiendo el tránsito, y los manifestantes son gaseados y/o detenidos incluso estando sobre la vereda.
El despliegue de las fuerzas de Seguridad luce, además, desmedido para la pequeña cantidad de personas que se manifiestan cada semana.
El padre Paco Olveira, conocido por su participación en causas sociales y marchas de sectores vulnerables, fue uno de los detenidos en la protesta (no es la primera vez que lo detienen en este contexto). Diputados de Unión por la Patria y de la Izquierda fueron a reclamar su liberación, lo que ocurrió unas dos horas después.
