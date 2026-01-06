Jubilados perdieron 27,4% en sus haberes por la fórmula de Milei

CEPA explica que el esquema derogado se basaba en la recaudación de la seguridad social y la variación de salarios, indicadores que presentan un rezago y permiten ganarle a la inflación cuando esta comienza a bajar.

Según la visión del centro de estudios, con el sistema actual, las jubilaciones "no perderán poder adquisitivo, pero tampoco podrán recuperar" lo perdido anteriormente.

La situación es más crítica para quienes perciben la jubilación mínima debido al congelamiento del bono compensatorio. Desde marzo de 2024, este refuerzo se mantiene en $70.000, lo que ha provocado una licuación de su valor real.

"Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo de 2024 y diciembre de 2025 154%, la mínima, con bono incluido, solo aumentó 101%", precisa el análisis.

Para que el bono mantuviera su poder de compra original frente a la evolución del haber básico, en diciembre de 2025 debería ascender a $177.485. Esta diferencia de $107.485 representa el recorte mensual que sufren los jubilados de menores ingresos por la falta de actualización de este concepto.

El informe puntualiza que "las jubilaciones con bono se ubicarán 16,8% por debajo" de los niveles registrados en el último trimestre de la gestión de gobierno previa.

El análisis histórico comparativo refuerza la caída de los ingresos. El inicio de la actual gestión significó un "rápido retroceso de los haberes" de 26,3% para las jubilaciones sin bono y de 21,3% para aquellas que lo perciben. Estos valores sitúan el poder de compra actual un 3% por debajo del promedio registrado durante la década de 1990.

Asimismo, Javier Milei utilizó su facultad de veto para anular leyes que buscaban recomponer los ingresos del sector. El informe recuerda que en agosto de 2025 se vetó una norma que preveía un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024 y la actualización del bono a $110.000. Con dicha ley, la mínima con bono "hubiera alcanzado en agosto los $446.935, recuperando el poder adquisitivo perdido en los meses posteriores a la asunción de Milei".

Finalmente, la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025 agrava el panorama para los adultos mayores. Sin esta herramienta de inclusión, el CEPA advierte que "9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad de retiro no pueden jubilarse" por no contar con los 30 años de aportes.

En su lugar, deben acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale a solo el 80% de una jubilación mínima y exige una edad mayor para las mujeres.

