BONO CONGELADO Y RECORTES DE BENEFICIOS
Desde que asumió Milei, los jubilados enfrentan duros obstáculos
Un informe del CEPA sobre el impacto del ajuste previsional expone una caída significativa del poder adquisitivo de los jubilados santafesinos.
El trabajo analiza la evolución de los haberes y de los beneficios complementarios. En ese sentido, indica que las jubilaciones se consolidaron como una de las principales variables de ajuste de la política económica.
Según el escrito, en territorio de Maximiliano Pullaro existen más de 483.000 jubilados que perciben haberes de la ANSES, de los cuales alrededor de 448.000 dependen del PAMI para la cobertura de salud.
Bono congelado
Uno de los énfasis del relevamiento es el congelamiento del bono previsional que está $70.000 desde marzo de 2024.
A partir de los cálculos del CEPA, si ese número se hubiera actualizado por inflación, en la actualidad debería ubicarse en $177.482. Por lo que, la falta de actualización implicó una pérdida acumulada de $1,47 millones por jubilado entre abril de 2024 y diciembre de 2025.
El impacto es aún mayor entre quienes perciben los ingresos más bajos. El texto señala que 252.000 jubilados de Santa Fe cobran la jubilación mínima con bono, o incluso menos.
Para ese segmento, la pérdida total de ingresos acumulada en el período analizado asciende a $371.479 millones, lo que refleja el peso del ajuste sobre los sectores de mayor vulnerabilidad.
Jubilados ajustados
A ese deterioro se suma la eliminación del refuerzo del PAMI, que significó un recorte adicional estimado en $713.606 por jubilado. Asimismo, el estudio advierte sobre la eliminación del reintegro del IVA en consumos básicos, una medida que afectó al 85% de los jubilados y profundizó la pérdida de capacidad de compra.
A modo de conclusión, el CEPA sostiene que las jubilaciones se transformaron en una de las principales anclas del ajuste fiscal, con consecuencias directas sobre el consumo y la actividad económica provincial.
En una provincia con fuerte presencia de adultos mayores, el documento hace hincapié en que el deterioro de los ingresos previsionales tiene efectos que trascienden a los hogares jubilados y se proyectan sobre el entramado económico de Santa Fe.
Dato del Gobierno de Santa Fe
Por decisión del la administración que encabeza Pullaro, desde marzo de 2025 los jubilados y pensionados provinciales afiliados al Iapos destinan como máximo el 5% de sus haberes a la compra de medicamentos. Se trata de una política inédita en el país, que convirtió a Santa Fe en la única provincia en garantizar este tope mediante un sistema de compensación automática.
Desde la puesta en marcha de la medida se realizaron 22.044 compensaciones, que beneficiaron a 6.433 jubilados y pensionados provinciales, con un monto total reintegrado de $ 962.426.085. El mecanismo permite que, al finalizar el año, ningún beneficiario haya superado el porcentaje establecido en gastos farmacéuticos.
