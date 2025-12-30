Desde que asumió Milei, los jubilados enfrentan duros obstáculos

image

El impacto es aún mayor entre quienes perciben los ingresos más bajos. El texto señala que 252.000 jubilados de Santa Fe cobran la jubilación mínima con bono, o incluso menos.

Para ese segmento, la pérdida total de ingresos acumulada en el período analizado asciende a $371.479 millones, lo que refleja el peso del ajuste sobre los sectores de mayor vulnerabilidad.

Jubilados ajustados

A ese deterioro se suma la eliminación del refuerzo del PAMI, que significó un recorte adicional estimado en $713.606 por jubilado. Asimismo, el estudio advierte sobre la eliminación del reintegro del IVA en consumos básicos, una medida que afectó al 85% de los jubilados y profundizó la pérdida de capacidad de compra.

A modo de conclusión, el CEPA sostiene que las jubilaciones se transformaron en una de las principales anclas del ajuste fiscal, con consecuencias directas sobre el consumo y la actividad económica provincial.

En una provincia con fuerte presencia de adultos mayores, el documento hace hincapié en que el deterioro de los ingresos previsionales tiene efectos que trascienden a los hogares jubilados y se proyectan sobre el entramado económico de Santa Fe.

Dato del Gobierno de Santa Fe

Por decisión del la administración que encabeza Pullaro, desde marzo de 2025 los jubilados y pensionados provinciales afiliados al Iapos destinan como máximo el 5% de sus haberes a la compra de medicamentos. Se trata de una política inédita en el país, que convirtió a Santa Fe en la única provincia en garantizar este tope mediante un sistema de compensación automática.

Desde la puesta en marcha de la medida se realizaron 22.044 compensaciones, que beneficiaron a 6.433 jubilados y pensionados provinciales, con un monto total reintegrado de $ 962.426.085. El mecanismo permite que, al finalizar el año, ningún beneficiario haya superado el porcentaje establecido en gastos farmacéuticos.

image En Santa Fe, ningún jubilado provincial destinó en 2025 más del 5 % de sus haberes a medicamentos.

