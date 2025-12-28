El reciente salto de Beto Casella hacia América TV, después de dos décadas en El Nueve, debería haber sido motivo exclusivo de celebración para la familia del conductor. Sin embargo, mientras el presentador cerraba un ciclo y abría otro en su carrera televisiva, una denuncia laboral empezó a circular en los pasillos judiciales y pone en jaque al entorno más íntimo del comunicador.
"SE DIRIGIÓ HACÍA A MÍ A LOS GRITOS"
La denuncia que amenaza la tranquilidad de Beto Casella
Graves acusaciones caen sobre el hijo de Beto Casella. Malos tratos, gritos y contratos irregulares.
Franco Casella, hijo del reconocido conductor y coordinador del emprendimiento digital "Bendito Stream", se encuentra en el centro de una acusación que no puede tomarse a la ligera. Una trabajadora vinculada a ese proyecto audiovisual decidió dar un paso al frente y presentar una denuncia formal por acoso laboral, acompañada de documentación que respalda cada una de sus afirmaciones.
La Agencia NOVA tuvo acceso a los papeles que la denunciante presentó ante las autoridades correspondientes, y lo que se lee ahí no es para nada menor. El expediente, que ya comenzó su recorrido por la vía administrativa formal, incluye intercambios de cartas documento, testimonios y actuaciones. Las audiencias ya tienen fecha confirmada y los reclamos avanzan según los plazos establecidos por la justicia.
Pero, ¿qué dice concretamente esta mujer que decidió exponer su situación? En principio, apunta directamente contra la forma en que fue contratada. Mediante las cartas documento intercambiadas, la trabajadora sostiene que la tienen registrada de manera fraudulenta como monotributista, cuando en realidad la relación que mantiene con el programa presenta todas las características propias de un vínculo laboral en relación de dependencia. "Subordinación técnica, jurídica y económica" son los términos que ella utiliza para describir lo que considera un intento deliberado de disfrazar su verdadera situación contractual.
El hijo de Beto Casella, denunciado por acoso laboral
Ahora bien, lo que realmente convierte este caso en algo delicado son las acusaciones vinculadas al trato personal. La denunciante relata episodios específicos donde Franco Casella habría cruzado todos los límites del respeto profesional. En su presentación, ella detalla que el hijo del conductor "en al menos dos ocasiones, a raíz de una opinión sobre el contenido del programa que hace a mis funciones específicas, se dirigió hacia mí a los gritos y adoptando una postura física hostil, gritándome que no sabía trabajar, que era una mala compañera".
Estas palabras pintan un escenario laboral tóxico, donde las discrepancias profesionales habrían derivado en agresiones verbales y actitudes intimidatorias.
Avanza la denuncia
Ahora bien, el expediente no está archivado ni olvidado en algún cajón burocrático. Todo lo contrario: está activo, en movimiento, con fechas establecidas para que las partes se presenten ante las autoridades competentes. Los registros incorporados al proceso dan cuenta de que hay reclamos concretos en trámite y que la maquinaria judicial ya está funcionando.
Mientras Beto Casella comienza su nueva etapa televisiva, esta denuncia contra su hijo añade una cuota de tensión familiar que nadie esperaba en medio de un momento que debería ser de puro festejo profesional.
