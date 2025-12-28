La denuncia que amenaza la tranquilidad de Beto Casella

Estas palabras pintan un escenario laboral tóxico, donde las discrepancias profesionales habrían derivado en agresiones verbales y actitudes intimidatorias.

Avanza la denuncia

Ahora bien, el expediente no está archivado ni olvidado en algún cajón burocrático. Todo lo contrario: está activo, en movimiento, con fechas establecidas para que las partes se presenten ante las autoridades competentes. Los registros incorporados al proceso dan cuenta de que hay reclamos concretos en trámite y que la maquinaria judicial ya está funcionando.

Mientras Beto Casella comienza su nueva etapa televisiva, esta denuncia contra su hijo añade una cuota de tensión familiar que nadie esperaba en medio de un momento que debería ser de puro festejo profesional.

