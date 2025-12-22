Trapitos al sol: Beto Casella reveló qué le dijo Edith Hermida tras su salida de Bendita

"Yo tengo toda la vocación de ir a tomar un café, de ir a comer un sandwichito. No tengo problema, y dónde ella esté yo voy a querer que le vaya bien", añadió más tarde para bajar tensiones con la esperanza de que la relación no se rompa a raíz de que decidieron tomar caminos diferentes.

A qué reconocido conductor sumaría Beto Casella como panelista en su nuevo programa

Tras confirmar la llegada de Beto Casella a América TV, las autoridades se pusieron en campaña para armar al equipo que buscará mantener al público de Bendita en el nuevo programa Bendito tú eres.

Horacio Pagani, Any Ventura y Enzo Aguilar, seguirán el rumbo del conductor mientras que Alejandra Maglietti también analiza la posibilidad de cambiar de señal. No obstante, en esta ocasión desde Intrusos confirmaron la llegada del periodista Esteban Mirol al panel.

"Quien formaría parte de la mesa del programa de Beto Casella es el señor Esteban Mirol", expresó el conductor Adrián Pallares.

Y sumó: "Quien dejó de ser el conductor de un noticiero importante, que pasó a MasterChef, ahora se sumaría al programa de Beto Casella".

