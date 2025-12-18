Ángel de Brito tiró la bomba: Una dupla llevará la grieta a un reconocido noticiero

Hasta ahora, ni el canal ni los protagonistas salieron a confirmar o desmentir, una táctica bastante habitual cuando la filtración sirve para medir clima, rebote y expectativas.

La apuesta de A24: conflicto, cámara y que sea lo que sea

La reacción en redes fue tan inmediata como previsible. "Va a durar menos que un gobierno peronista" o "Esto no es un noticiero, es un reality político" fueron algunos de los comentarios que circularon fuerte bajo el posteo original de De Brito, que ya de por sí funciona como fuente para productores, periodistas y directivos del medio.

Nadie discutía la capacidad profesional de los conductores; la discusión era otra: qué tipo de televisión quiere hacer A24.

Porque una cosa es sumar pluralidad y otra muy distinta es armar una dupla pensada desde el conflicto, esperando el cruce, la chicana y el momento viral. Y en un contexto donde los canales de noticias pierden audiencia frente a los streams, las redes y los formatos híbridos, la tentación de convertir la información en espectáculo está siempre a la vuelta de la esquina. Y este caso parece ir por ese camino.

image La apuesta de A24 parece priorizar tensión y rating antes que equilibrio periodístico. La grieta se vuelve formato, en un contexto donde los noticieros buscan sobrevivir compitiendo con redes y streaming.

No es la primera vez que la TV argentina prueba fórmulas de "opuestos que conviven", pero la experiencia muestra que muchas arrancan con expectativa y terminan en silencios tensos, salidas prolijas o cambios de grilla acelerados. Acá, además, la grieta no es un efecto colateral: es el corazón del proyecto.

Según el propio De Brito y como vienen señalando medios especializados, este movimiento se da en medio de una reestructuración más amplia, con pases cruzados entre LN+, América y A24, en una guerra por nombres, horarios y nichos de audiencia.

Si finalmente se concreta, la dupla Cabak–Rubinska marcaría una definición editorial clara: la noticia como ring, el debate como espectáculo y la tensión como estrategia. Y en la Argentina de hoy, eso no pasa desapercibido.

