En medio de una televisión cada vez más cargada de tensión política y decisiones pensadas para provocar, Ángel de Brito volvió a marcar la agenda con una primicia que sacudió el mundo de las noticias. Según adelantó, A24 prepara para su noticiero del mediodía una conducción compartida repleta de cruces fuertes, miradas opuestas y un clima que difícilmente pase desapercibido.
ADELANTO EXPLOSIVO
Ángel de Brito tiró la bomba: Una dupla llevará la grieta a un reconocido noticiero
Ángel de Brito anticipó que A24 prepara un giro fuerte: dos conductores con miradas opuestas compartirán el noticiero del mediodía y la tensión ya se siente.
El anticipo de Ángel De Brito que encendió alarmas en A24
El dato apareció en X (ex Twitter), como suelen aparecer hoy las noticias que después ocupan horas de aire. Ángel de Brito, que no suele tirar nombres porque sí y que acumula años de primicias certeras en televisión, adelantó quiénes serían los conductores del noticiero del mediodía de A24 en 2026. Recién ahí se conoció la bomba completa: Horacio Cabak y Luciana Rubinska compartirán pantalla y conducción.
Horacio Cabak es un conductor con discurso frontal y posicionamiento político explícito, que en los últimos años se mostró abiertamente alineado con el gobierno de Javier Milei y construyó espacio en LN+ sin esquivar la confrontación ideológica.
Del otro lado aparece Luciana Rubinska, periodista con largo recorrido en el periodismo deportivo y general, con pasos visibles por C5N y Fox Sports, y asociada (guste o no) a una mirada más cercana al kirchnerismo.
El tuit vino acompañado por imágenes promocionales y alcanzó cientos de reacciones en minutos, algo que también dice mucho del clima actual. Usuarios hablando de "choques asegurados", otros ironizando con la duración del ciclo y muchos señalando lo evidente: la grieta convertida en formato televisivo.
Hasta ahora, ni el canal ni los protagonistas salieron a confirmar o desmentir, una táctica bastante habitual cuando la filtración sirve para medir clima, rebote y expectativas.
La apuesta de A24: conflicto, cámara y que sea lo que sea
La reacción en redes fue tan inmediata como previsible. "Va a durar menos que un gobierno peronista" o "Esto no es un noticiero, es un reality político" fueron algunos de los comentarios que circularon fuerte bajo el posteo original de De Brito, que ya de por sí funciona como fuente para productores, periodistas y directivos del medio.
Nadie discutía la capacidad profesional de los conductores; la discusión era otra: qué tipo de televisión quiere hacer A24.
Porque una cosa es sumar pluralidad y otra muy distinta es armar una dupla pensada desde el conflicto, esperando el cruce, la chicana y el momento viral. Y en un contexto donde los canales de noticias pierden audiencia frente a los streams, las redes y los formatos híbridos, la tentación de convertir la información en espectáculo está siempre a la vuelta de la esquina. Y este caso parece ir por ese camino.
No es la primera vez que la TV argentina prueba fórmulas de "opuestos que conviven", pero la experiencia muestra que muchas arrancan con expectativa y terminan en silencios tensos, salidas prolijas o cambios de grilla acelerados. Acá, además, la grieta no es un efecto colateral: es el corazón del proyecto.
Según el propio De Brito y como vienen señalando medios especializados, este movimiento se da en medio de una reestructuración más amplia, con pases cruzados entre LN+, América y A24, en una guerra por nombres, horarios y nichos de audiencia.
Si finalmente se concreta, la dupla Cabak–Rubinska marcaría una definición editorial clara: la noticia como ring, el debate como espectáculo y la tensión como estrategia. Y en la Argentina de hoy, eso no pasa desapercibido.
