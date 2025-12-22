Vicentin: El cramdown en su fase final

ROSARIO. Luego de extensas tratativas, el Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista dictó la homologación definitiva y el traspaso inmediato de las acciones de Vicentin a Grassi SA. La sentencia valida el resultado del procedimiento de cramdown y habilita formalmente a la corredora nacional a ejecutar el plan de salvataje.
De este modo, la agroexportadora sale del limbo societario que se abrió tras el default de diciembre de 2019, cuando acumulaba deudas superiores a los US$ 1.500 millones.
La "Nueva Vicentin"
Tras una sentencia de 52 páginas, el magistrado, Fabián Lorenzini, a cargo desde febrero de 2020 del concurso de la cerealera, dispuso para la empresa conducida por Mariano Grassi una serie de condiciones fijadas.
Se trata del último paso en un proceso de casi seis años por el que tuvo que atravesar la firma, aunque podría presentarse alguna apelación, según fuentes judiciales, de parte de quienes impugnaron en su momento a Grassi.
Al respecto, Lorenzini dispuso en su resolución "homologar el acuerdo concordatario ofrecido por Grassi SA en el marco del presente proceso de salvataje, disponiendo la transferencia total de las acciones de la sociedad concursada Vicentin SAIC a la sociedad oferente, previo levantamiento de la inhibición concursal, al solo efecto de su realización".
A su vez, remarcó: "Establecer la ejecución inmediata del acuerdo ofrecido a los acreedores, a cuyos fines la sociedad oferente Grassi SA deberá presentar dentro de los 3 (TRES) días posteriores a la notificación de esta sentencia ministerio legis, un cronograma detallado estableciendo las fechas de cumplimiento de los pagos, y demás cuestiones relacionadas con la ejecución del acuerdo, en todos sus términos, sin perjuicio de las condiciones establecidas para los acreedores que no hubieran optado por alguna propuesta en particular".
De manera continuada, Grassi indicó que la operación "brindará renovadas oportunidades a toda la cadena comercial del agro, a los clientes y proveedores, a la industria y a las instituciones vinculadas con el sector".
Nueva conducción y próximos pasos
Con la homologación firme, ahora Grassi deberá presentar un cronograma detallado de ejecución del pacto, que incluirá plazos de pago, mecanismos operativos y condiciones para implementar el plan aprobado. Ese paso será clave para materializar la transición del control y poner en marcha la nueva etapa de gestión.
El esquema contempla la continuidad productiva, la recomposición del vínculo con productores y proveedores así como un plan de recuperación para acreedores financieros mediante prefinanciación de exportaciones. El propósito es reactivar el flujo de mercadería y reposicionar a Vicentin dentro del complejo agroindustrial del Gran Rosario, especialmente en la zona de San Lorenzo.
Si bien la sentencia aún admite eventuales recursos, el impacto inmediato es contundente: Vicentin tiene nuevo dueño, el cramdown entra en su tramo final y se encamina el cierre de uno de los procesos concursales más extensos y complejos del agro argentino, dando paso a una nueva etapa para una empresa clave del entramado agroindustrial del país.
La ilusión de los trabajadores mirando el más allá
Por su parte, los trabajadores de Vicentin recibieron con alivio la decisión judicial ya que lo interpretaron como un punto de inflexión después de años de incertidumbre. El fallo de Lorenzini fue valorado como fundamental para evitar la quiebra de la compañía, garantizar la continuidad de la producción y preservar las fuentes de trabajo.
A través de un comunicado, el personal destacó que la homologación pone fin a una etapa prolongada de inestabilidad financiera y operativa, y abre un nuevo escenario en el que vuelve a aparecer la previsibilidad.
Los empleados expresaron su manifestación por la continuidad laboral así como también subrayaron la tranquilidad de sus familiares. En ese sentido, con expectativas renovadas, la mirada es más que positiva y esperanzadora para comenzar el 2026 en un escenario más estable.
