Vicentin: El cramdown en su fase final

A su vez, remarcó: "Establecer la ejecución inmediata del acuerdo ofrecido a los acreedores, a cuyos fines la sociedad oferente Grassi SA deberá presentar dentro de los 3 (TRES) días posteriores a la notificación de esta sentencia ministerio legis, un cronograma detallado estableciendo las fechas de cumplimiento de los pagos, y demás cuestiones relacionadas con la ejecución del acuerdo, en todos sus términos, sin perjuicio de las condiciones establecidas para los acreedores que no hubieran optado por alguna propuesta en particular".

De manera continuada, Grassi indicó que la operación "brindará renovadas oportunidades a toda la cadena comercial del agro, a los clientes y proveedores, a la industria y a las instituciones vinculadas con el sector".

image El juez Fabián Lorenzini rechazó las impugnaciones de Molinos Agro y LDC, la otra parte que pugnaba por Vicentin, y ordenó el traspaso accionario a Grassi.

Nueva conducción y próximos pasos

Con la homologación firme, ahora Grassi deberá presentar un cronograma detallado de ejecución del pacto, que incluirá plazos de pago, mecanismos operativos y condiciones para implementar el plan aprobado. Ese paso será clave para materializar la transición del control y poner en marcha la nueva etapa de gestión.

El esquema contempla la continuidad productiva, la recomposición del vínculo con productores y proveedores así como un plan de recuperación para acreedores financieros mediante prefinanciación de exportaciones. El propósito es reactivar el flujo de mercadería y reposicionar a Vicentin dentro del complejo agroindustrial del Gran Rosario, especialmente en la zona de San Lorenzo.

Si bien la sentencia aún admite eventuales recursos, el impacto inmediato es contundente: Vicentin tiene nuevo dueño, el cramdown entra en su tramo final y se encamina el cierre de uno de los procesos concursales más extensos y complejos del agro argentino, dando paso a una nueva etapa para una empresa clave del entramado agroindustrial del país.

La ilusión de los trabajadores mirando el más allá

Por su parte, los trabajadores de Vicentin recibieron con alivio la decisión judicial ya que lo interpretaron como un punto de inflexión después de años de incertidumbre. El fallo de Lorenzini fue valorado como fundamental para evitar la quiebra de la compañía, garantizar la continuidad de la producción y preservar las fuentes de trabajo.

A través de un comunicado, el personal destacó que la homologación pone fin a una etapa prolongada de inestabilidad financiera y operativa, y abre un nuevo escenario en el que vuelve a aparecer la previsibilidad.

"Es una noticia que vuelve a generar ilusión y nos permite pensar el futuro con otra perspectiva".

Los empleados expresaron su manifestación por la continuidad laboral así como también subrayaron la tranquilidad de sus familiares. En ese sentido, con expectativas renovadas, la mirada es más que positiva y esperanzadora para comenzar el 2026 en un escenario más estable.

