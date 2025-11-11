En una decisión que marca un antes y un después para una de las mayores agroexportadoras del país, el juez Fabián Lorenzini de la ciudad de Reconquista (provincia de Santa Fe) determinó que la empresa santafesina Grassi S.A. resultó ganadora del proceso de “cramdown” – previa al concurso preventivo – de la firma Vicentin S.A.
SALVATAJE
Grassi S.A. estará a cargo de Vicentin, los Perez Companc quedaron en el camino
Grassi S.A. fue seleccionada por el juez Lorenzini para conducir el salvataje de Vicentin. Molinos tiene cinco días para presentar impugnaciones.
Vicentin, que en su momento llegó a facturar alrededor de US$ 4.300 millones al año, se encontraba en estado crítico con pasivos superiores a US$ 1.400 millones tras su default en 2019.
La pugna entre Grasi S.A. y Molinos-LDC
El proceso judicial fue complejo, no se trató de una simple licitación, sino de una carrera entre Grassi y un consorcio conformado por Molinos Agro S.A. y la multinacional Louis Dreyfus Company (LDC) para lograr las mayorías necesarias de adhesión de acreedores.
Según el escrito del juez Lorenzini: “el primero en comunicar la obtención de conformidades suficientes para la aprobación del acuerdo preventivo ha sido Grassi S.A.”. La oferta de Grassi habría logrado aproximadamente el 85% del capital social y el 65,5% de los acreedores según su propia versión.
La propuesta de Grassi contempla la conversión de los créditos verificados a dólares, a un tipo de cambio fijo de $60,78 (al inicio del concurso) y una opción para los productores y recibidores de granos de cobrar mediante entregas de soja durante diez años, con un sobreprecio de US$ 10 por tonelada, y recuperos variables del crédito en dólares que alcanzarían hasta el 200%.
Al mismo tiempo, el plan prevé anticipos de efectivo de hasta el 50% para determinados acreedores, así como fideicomisos con recuperos del 80% al 120%.
Consecuencias del fallo sobre Vicentin
El fallo no sólo impacta a Vicentin, sino al sector agroindustrial argentino en su conjunto. Esta empresa fue central en las economías regionales de Santa Fe y otras zonas agrícolas y representaba una pieza clave en la cadena de producción y exportación. Su crisis desató un debate sobre la relación entre Estado y sector privado, las garantías para los productores y la gobernanza corporativa en un entorno de fuerte volatilidad económica.
Con la nueva conducción, Grassi se propone modernizar las instalaciones de Vicentin y garantizar la continuidad operativa y de los puestos de trabajo. Mariano Grassi, vicepresidente y CEO de Grassi S.A, dijo a Infobae:
No obstante, el otro candidato —el consorcio Molinos Agro-LDC— impugnó la validez de ciertos avales y la legitimidad de algunos acreedores que apoyaron a Grassi, lo que añade una sombra de disputa futura.
El tribunal concedió un plazo de cinco días para presentar impugnaciones contra la decisión, lo que incrementa la expectativa sobre posibles recursos que podrían dilatar el traspaso efectivo del control.
Mientras tanto, los productores y acreedores aguardan con atención el desarrollo operativo de la empresa bajo su nuevo mando y el cumplimiento de los compromisos financieros establecidos.
Más noticias en Urgente24
Provincias construyen autovías: Milei, 1er presidente que no inauguró ni un kilómetro de ruta
La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde
La nueva ruta del dinero chino: millonarios huyen de Singapur y aterrizan en Dubái
La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor
Riestra 0-1 Independiente: el Rojo rompió un invicto de casi 2 años y ayudó a River en la Libertadores