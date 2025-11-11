Grassi S.A. estará a cargo de Vicentin, los Perez Companc quedaron en el camino

Al mismo tiempo, el plan prevé anticipos de efectivo de hasta el 50% para determinados acreedores, así como fideicomisos con recuperos del 80% al 120%.

Consecuencias del fallo sobre Vicentin

El fallo no sólo impacta a Vicentin, sino al sector agroindustrial argentino en su conjunto. Esta empresa fue central en las economías regionales de Santa Fe y otras zonas agrícolas y representaba una pieza clave en la cadena de producción y exportación. Su crisis desató un debate sobre la relación entre Estado y sector privado, las garantías para los productores y la gobernanza corporativa en un entorno de fuerte volatilidad económica.

Con la nueva conducción, Grassi se propone modernizar las instalaciones de Vicentin y garantizar la continuidad operativa y de los puestos de trabajo. Mariano Grassi, vicepresidente y CEO de Grassi S.A, dijo a Infobae:

La gente de Vicentin quiere dejar de sufrir y volver a la normalidad. Vamos a invertir en todas las plantas y seguir invirtiendo. Nada se cierra, nadie se va.

image Mariano Grassi, CEO de Grassi S.A.

No obstante, el otro candidato —el consorcio Molinos Agro-LDC— impugnó la validez de ciertos avales y la legitimidad de algunos acreedores que apoyaron a Grassi, lo que añade una sombra de disputa futura.

El tribunal concedió un plazo de cinco días para presentar impugnaciones contra la decisión, lo que incrementa la expectativa sobre posibles recursos que podrían dilatar el traspaso efectivo del control.

Mientras tanto, los productores y acreedores aguardan con atención el desarrollo operativo de la empresa bajo su nuevo mando y el cumplimiento de los compromisos financieros establecidos.

