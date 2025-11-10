Ingresos Brutos: Santa Fe y CABA firmaron un acuerdo inédito

"Este año dimos respuesta a un reclamo histórico con la devolución de saldos a favor dentro de la provincia. Ahora, mediante este acuerdo, ampliamos ese beneficio para los saldos generados en CABA, manteniendo la misma modalidad digital". "Este año dimos respuesta a un reclamo histórico con la devolución de saldos a favor dentro de la provincia. Ahora, mediante este acuerdo, ampliamos ese beneficio para los saldos generados en CABA, manteniendo la misma modalidad digital".

Aliviar la carga

La firma del pacto entre la AGIP y API tuvo lugar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la sede de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, con la presencia del subsecretario de Ingresos Públicos de Santa Fe, Florencio Galíndez; Gerardo Rico, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe; Soledad Amione, subdirectora de Relaciones Institucionales y Cultura Tributaria de AGIP; Cecilia Priego, subdirectora General de Relaciones Institucionales y Comunicación; y Dionisio Mulone, del área de Relaciones Institucionales de esa entidad.

Tras ello, Galíndez destacó que "este es un paso importante para aliviar la carga de quienes producen y trabajan, y marca un camino para que otras jurisdicciones puedan sumarse".

El mecanismo, que ya se implementa en Santa Fe para los contribuyentes de la Provincia, permitió devolver a través de la API más de $ 2.250 millones a más de 2.000 personas o empresas.

¿Cómo se genera un saldo a favor de Ingresos Brutos?

Un contribuyente puede tener saldo a favor cuando por los siguientes motivos, entre otros:

* Se le retuvo o cobró más impuesto del que correspondía.

* Tuvo menos actividad económica que la prevista.

* Trabaja o factura en distintas provincias y se produce un exceso de recaudación.

En todos los casos, se trata de dinero propio del contribuyente que ahora puede ser recuperado, tanto en Santa Fe, como si tributa en CABA (en este último caso a partir del 1 de diciembre).

image Un contribuyente que tenga un saldo a favor reconocido en una de las dos jurisdicciones, por ejemplo Santa Fe, podrá utilizarlo para pagar deudas del mismo impuesto en la otra (por ejemplo, CABA) y viceversa.

