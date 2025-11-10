Atilio Costa Febre estalló de la bronca en la tarde de este último domingo 09/11 durante su relato del Superclásico que River cayó ante Boca 2-0 en La Bombonera por el partido que correspondió a la décimo quinta fecha del Torneo Clausura 2025.
TORNEO CLAUSURA 2025
"Limpieza interminable en River": Sacado Atilio Costa Febre por la derrota ante Boca
Atilio Costa Febre explotó de la bronca durante su relato del Superclásico que River cayó ante Boca 2-0 en La Bombonera: “Es un espanto”.
En su relato del Superclásico, Lito Costa Febre no le tuvo piedad al técnico Marcelo Gallardo y a todos los integrantes del plantel profesional por el mal presente del Millonario que, ahora, se agudizó aún más con la caída en el clásico ante el “Xeneize”.
Atilio Costa Febre liquidó a Marcelo Gallardo y a los jugadores de River
En su relato soltó: “No hay planificación, ni futbolistas que respondan a esta altura". Por su parte, su compañero sumó: "River es un espanto. Me acordar a esos River 2009. Los de la etapa de Gorosito. Es deprimento este River. Es deprimente”.
Por su parte, en el relato, otro de los detalles que expuso Lito Costa Febre tuvo que ver con la planificación de Gallardo. “Fue muy malo la planificación del muñeco, esto de no perdamos. River no sabe no sabe jugar de esa manera. Cuando River intenta no perder, pierde. Cuando River intenta empatar, pierde”. En este mismo, sentido finalmente cerró: “Es cierto, lo de River es malísimo, lo de River es tristísimo, lo de River es dramático. En River tiene que haber una limpieza interminable. El Muñeco tiene que empezar a recuperar la lucidez que tuvo durante años”.
Boca venció a River en el Superclásico y se clasificó a la Copa Libertadores 2026
Boca venció en la tarde de este último domingo 09/11 por 2-0 como local a River en una nueva edición del Superclásico correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en La Bombonera, y se clasificó a la Copa Libertadores 2026.
Los goles del encuentro para el ‘Xeneize’ los convirtieron Exequiel Zeballos, a los 46’ del primer tiempo, y Miguel Merentiel, a los 2’ del complemento.
Con este resultado, el conjunto comandado por Claudio Úbeda se afianzó en lo más alto de la Zona A del campeonato local y aseguró su participación en la próxima edición del torneo más importante del continente al asegurar el segundo lugar de la tabla anual.
Por su parte, los dirigidos por Marcelo Gallardo, quien recientemente extendió su vínculo con la ‘Banda’, no logran levantar cabeza y sumaron una nueva derrota (la quinta en los últimos seis duelos) que los colocó en la sexta plaza de la Zona B con 21 puntos y los dejó sin posibilidades de acceder a la Copa Libertadores por la clasificación general de la Liga Profesional.
Ahora, Boca se quedó con tres puntos trascendentales para sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El cuadro azul y oro cerrará la fase regular ante Tigre, el próximo domingo (16/11), mientras que River hará lo propio ante Vélez en condición de visitante.
Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras perder el Superclásico
De momento, al ‘Millonario’ le quedan dos posibilidades: quedar tercero en la Tabla Anual, para lograr entrar al repechaje; o salir campeón del Clausura.
En cuanto a la Tabla Anual, con 52 puntos, el conjunto de Gallardo en estos momentos es tercero, pero puede ser superado en esta fecha por Argentinos Juniors y/o Deportivo Riestra.
En caso de que ni el ‘Bicho’ ni el ‘Malevo’ ganen el lunes en sus respectivos partidos, a River le bastará una victoria en la última fecha ante Vélez para asegurar, de mínima, el repechaje.
