"Limpieza interminable en River": Sacado Atilio Costa Febre por la derrota ante Boca

Los goles del encuentro para el ‘Xeneize’ los convirtieron Exequiel Zeballos, a los 46’ del primer tiempo, y Miguel Merentiel, a los 2’ del complemento.

Atilio Costa Febre explotó de la bronca durante su relato del Superclásico que River cayó ante Boca 2-0 en La Bombonera: "Es un espanto". (Foto: Gentileza: Diario Deportivo Olé)

Con este resultado, el conjunto comandado por Claudio Úbeda se afianzó en lo más alto de la Zona A del campeonato local y aseguró su participación en la próxima edición del torneo más importante del continente al asegurar el segundo lugar de la tabla anual.

Por su parte, los dirigidos por Marcelo Gallardo, quien recientemente extendió su vínculo con la ‘Banda’, no logran levantar cabeza y sumaron una nueva derrota (la quinta en los últimos seis duelos) que los colocó en la sexta plaza de la Zona B con 21 puntos y los dejó sin posibilidades de acceder a la Copa Libertadores por la clasificación general de la Liga Profesional.

Ahora, Boca se quedó con tres puntos trascendentales para sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El cuadro azul y oro cerrará la fase regular ante Tigre, el próximo domingo (16/11), mientras que River hará lo propio ante Vélez en condición de visitante.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras perder el Superclásico

De momento, al ‘Millonario’ le quedan dos posibilidades: quedar tercero en la Tabla Anual, para lograr entrar al repechaje; o salir campeón del Clausura.

En cuanto a la Tabla Anual, con 52 puntos, el conjunto de Gallardo en estos momentos es tercero, pero puede ser superado en esta fecha por Argentinos Juniors y/o Deportivo Riestra.

En caso de que ni el ‘Bicho’ ni el ‘Malevo’ ganen el lunes en sus respectivos partidos, a River le bastará una victoria en la última fecha ante Vélez para asegurar, de mínima, el repechaje.

Embed - BOCA 2 - 0 RIVER | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

