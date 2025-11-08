Boca-River: Hora, TV, formaciones y toda la previa del Superclásico

Por último, lo que se juega cada uno. Boca está cómodo, ya se aseguró el pasaje a octavos de final del Torneo Clausura, pero no la clasificación a la Copa Libertadores 2026. En la tabla general está 2º con 56 puntos, y le lleva 4 unidades al 3º, que es River, o sea, que con el empate se asegura la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Si pierde debe ganar en la última fecha.

River está más complicado, en la tabla del Torneo Clausura está 6º pero le lleva 5 puntos al 9º, o sea que una catástrofe deportiva lo deja afuera de octavos de final. Pero lo que más lo preocupa al “Millonario” es la clasificación a la Copa Libertadores 2026. River está 3º con 52 puntos y ocupa la posición de fase previa a los grupos (debería ganar dos llaves eliminatorias para entrar a la fase de grupos) de la Copa Libertadores. Si le gana a Boca sigue abajo, pero mantiene la 3º posición y no lo pasa nadie, si pierde puede ser superado por 2 equipos y despedirse de toda instancia de la Copa Libertadores.

Recordemos que los dos primeros de la tabla general clasifican derecho a fase de grupos y el 3º a fase previa número 2. Rosario Central ya se aseguró el 1º puesto, Boca viene 2º con 56 unidades, River 3º con 52, y atrás están Riestra y Argentinos Juniors con 51, todo muy ajustado.