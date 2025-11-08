Boca recibirá a River en la Bombonera por la 15º fecha del Torneo Clausura este domingo (9/11) a las 16:30hs. Este no será un Superclásico cualquiera, ya que después de la final de Madrid no hubo otro tan importante, este va a definir el 2026 de cada uno, ya que el que pierde puede quedarse sin Copa Libertadores. Repasamos toda la previa.
SE JUEGAN TODO
Boca-River: Hora, TV, formaciones y toda la previa del Superclásico
Boca y River juegan en la Bombonera un nuevo Superclásico, pero no es uno más, este puede definir muchas cosas. Toda la previa acá.
Boca-River: Hora, TV y formaciones
Boca y River se enfrentarán este domingo a las 16:30hs en la Bombonera por la anteúltima fecha del Torneo Clausura, y más allá de que los dos parecen ya clasificados a octavos de final lo que se juegan es algo más que eso. El pasaje a la Copa Libertadores 2026.
El encuentro tendrá doble transmisión ya que los dos canales que tienen los derechos televisivos del Torneo Clausura transmitirán en simultaneo. El superclásico entre Boca y River se podrá ver por ESPN Premium o TNT Sports, usted elegirá cual le gusta más para disfrutarlo.
Las formaciones posibles
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Santiago Lencina y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Por último, lo que se juega cada uno. Boca está cómodo, ya se aseguró el pasaje a octavos de final del Torneo Clausura, pero no la clasificación a la Copa Libertadores 2026. En la tabla general está 2º con 56 puntos, y le lleva 4 unidades al 3º, que es River, o sea, que con el empate se asegura la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Si pierde debe ganar en la última fecha.
River está más complicado, en la tabla del Torneo Clausura está 6º pero le lleva 5 puntos al 9º, o sea que una catástrofe deportiva lo deja afuera de octavos de final. Pero lo que más lo preocupa al “Millonario” es la clasificación a la Copa Libertadores 2026. River está 3º con 52 puntos y ocupa la posición de fase previa a los grupos (debería ganar dos llaves eliminatorias para entrar a la fase de grupos) de la Copa Libertadores. Si le gana a Boca sigue abajo, pero mantiene la 3º posición y no lo pasa nadie, si pierde puede ser superado por 2 equipos y despedirse de toda instancia de la Copa Libertadores.
Recordemos que los dos primeros de la tabla general clasifican derecho a fase de grupos y el 3º a fase previa número 2. Rosario Central ya se aseguró el 1º puesto, Boca viene 2º con 56 unidades, River 3º con 52, y atrás están Riestra y Argentinos Juniors con 51, todo muy ajustado.