Cambio de época: Israel apostó por el sionismo cristiano pero llega el nacionalismo cristiano

Fuentes, acusado de antisemita., se hizo famoso en internet pero luego fue vetado en varias plataformas tales como las de Meta Plataforms (Instagram y Facebook) pero no en la X de Elon Musk; ni en YouTube, de Alphabet.

skynews-charlie-kirk-maga_7016852 Charlie Kirk fue en vida un líder de MAGA y también crítico de Israel.

El 2710/2023

Israel se dice defraudado con la extrema derecha estadounidense porque, desde el 07/10/2023 -ataque de Hamás, inicio de la guerra en Gaza-, ha cuestionado en forma progresiva la cruzada para apropiarse de Palestina, coincidiendo así con el 'progresismo' estadounidense.

El mayor problema es que, con las críticas a Israel, regresaron al mundo digital las teorías conspirativas sobre una supuesta camarilla judía global. Esto es muy traumático para el gobierno del Likud porque no lo esperaba de la extrema derecha estadounidense, que suponían dominada por el sionismo cristiano.

El problema con Fuentes es que él trascendió el mundo digital y hoy día ya es el líder indiscutible de un movimiento social cuyos seguidores se hacen llamar "groypers" y que busca posicionarse dentro del Partido Republicano, disputando espacios a los neoconservadores que lucharon contra Trump pero luego se rindieron y pactaron pero no representan a MAGA.

Que Israel y el sionismo cristiano intenten silencionar a Fuentes no le impidió crecer, y esto respalda la decisión de Carlson de entrevistarlo, más allá que Urgente24 cree que un periodista no debe ejercer la censura en la elección de sus entrevistados, le moleste a quien le moleste. La censura proviene sólo de quienes no son periodistas y, por ese motivo, su opinión es irrelevante de este lado del mostrador, se llame Joshua Leifer o como se llame.

nick fuentes Nick Fuentes.

Los chats

Hubo un episodio previo a la entrevista, que la potenció al difundirse: una investigación publicada por Politico.com/ reveló los chats grupales de líderes de grupos de Jóvenes Republicanos estadounidenses, repletos de contenido racista -y esto incluyó menciones antisemitas-, pero el vicepresidente JD Vance calificó el asunto de "exageración" y lo desestimó como "bromas ofensivas".

Entonces, todo estaba dispuesto para la explosión del escándalo, que tiene que ver con un tema más doméstico en USA: la Derecha Cristiana (ex Mayoría Moral, organizada en junio de 1979 por el pastor bautista Jerry Laymon Falwell) es un pilar del Partido Republicano. Llevó a la Casa Blanca a Ronald Reagan, a George W. Bush y también a Donald Trump.

Pero hasta ahora esa Derecha Cristiana era liderada por el sionismo cristiano. Ahora, en nombre del recambio generacional, llega el nacionalismo cristiano, que ya no corteja a Israel.

Los senadores republicanos Ted Cruz, de Texas; Rick Scott, de Florida; y Lindsey Graham, de Carolina del Sur, son militantes del sionismo cristiano, y condenaron la entrevista de Carlson a Fuentes. Pero las bases republicanas, en particular en el mundo digital, respaldaron a Carlson y Fuentes, y atacaron a sus críticos 'establecidos'. El 'mundo MAGA' fue muy agresivo con Ted Cruz, quien ya reconoce en privado que el posible heredero de Trump será el católico JD Vance.

Desde el judaísmo se intenta encontrarle una explicación:

"Las declaraciones de Carlson y Fuentes reflejan una creciente tendencia entre los cristianos estadounidenses a alejarse de una ética judeocristiana que privilegia la Biblia hebrea y ciertos ideales judaicos, y a acercarse a tradiciones más griegas y paganas que enfatizan el poder y la virilidad cristiana y desprecian el judaísmo e Israel", explicó Eliyahu Stern, experto en Religión de la Universidad de Yale y autor del libro de próxima publicación 'Sin salida: Los judíos y la derecha global, 1977-7 de octubre'.

vance-efe-kpzC-RphYRAGw0kdOsrPOGVNEcuK-1200x840@diario_abc.webp JD Vance.

Heritage Foundation

Carlson y Fuentes no representan lo mismo. Pero Carlson, al igual que Steve Bannon, afirma que los neoconservadores -espacio dominado por el sionismo cristiano- han traicionado los intereses de USA al involucrar al país en guerras extranjeras; y en ese punto irrumpe Fuentes para sostener que esto es consecuencia de que los neoconservadores son judíos y, por lo tanto, leales a la comunidad judía global, no a USA. Y que todas las acusaciones de "antisemitismo" son sólo para ocultar el debate de fondo.

Carlson tiene el respaldo de Heritage Foundation, centro de estudios fundamental en la elaboración de las políticas de Trump. Por lo tanto hubo una gran presión de los neoconservadores para que Heritage condenara a Carlson, una forma de aislar a Fuentes.

Pero aquí ocurrió una novedad que ha llevado el tema hasta la portada del neoconservador The Wall Street Journal, histérico contra Heritage: en un video difunido en X, el presidente de Heritage, Kevin Roberts, defendió a Carlson y su decisión de invitar a Fuentes a su programa. Y lo hizo con un guiño al nacionalismo cristiano.

"Mi lealtad como cristiano y como estadounidense es primero a Cristo y siempre a Estados Unidos", dijo Roberts. "Los conservadores no deberían sentirse obligados a apoyar automáticamente a ningún gobierno extranjero, por mucha presión que ejerzan los globalistas o sus portavoces en Washington".

Obvio que muchos trazaron una linea recta entre JD Vance - Tucker Carlson - Heritage Foundation - MAGA.

Roberts dijo que Carlson "siempre será un amigo cercano de la Fundación Heritage", y que "cancelar" a Fuentes "no es la solución".

La embestida furiosa contra Roberts incluyó amenazas de interrupción de financiación privada a Heritage, al punto que él tuvo que hacer un nuevo video relativizando conceptos del anterior video.

donald-trump-and-kevin-roberts-the-architect-behind-project-v0-m4802tkcazqd1 Kevin Roberts (Heritage Foundation) y Donald Trump.

Benjamin Netanyahu

En este punto Joshua Leifer -quien afirma haber reconectado con Israel "porque creo que es allí donde se desarrolla la lucha por el futuro judío"-, advierte el fracaso de Benjamin Netanyahu en creer que la extrema derecha republicana, en teoría un espacio controlado por el sionismo cristiano, le aseguraba el respaldo desde USA:

"En el poder durante más de quince años, el primer ministro Benjamin Netanyahu buscó forjar una alianza con la derecha cristiana, incluso a costa de destruir el consenso bipartidista sobre el apoyo a Israel, que durante mucho tiempo había sido un principio fundamental de la estrategia israelí en la política interna estadounidense. El razonamiento —expresado de forma infame por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, confidente y estratega de Netanyahu— era que los evangélicos eran partidarios más fiables de Israel que los judíos estadounidenses liberales.

Eso ya no es así. Tras haber perdido el apoyo de la izquierda hace mucho tiempo, Israel está perdiendo el de la derecha, a medida que el nuevo nacionalismo cristiano blanco suplanta los últimos vestigios del antiguo sionismo cristiano. En marzo de 2025, por ejemplo, la Fundación Heritage, de Roberts, publicó un informe político que instaba a USA a reducir gradualmente su ayuda militar directa a Israel hacia 2047. El informe sugiere que Israel sigue siendo un aliado estratégico, pero que es hora de que se autofinancie, tal como la administración Trump exigió a los aliados europeos de Estados Unidos.

La estrategia de Netanyahu y Dermer, por lo tanto, ha resultado contraproducente. La catastrófica guerra en Gaza redujo a Israel a un protectorado estadounidense. Ahora, el destino de Israel depende cada vez más de una derecha estadounidense que ve a Israel no como un activo, sino como una carga, y a los judíos como adversarios extranjeros de Occidente."

