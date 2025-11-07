Una miniserie está causando furor en la plataforma de Netflix y la misma está basada en un historia real. La crítica la recibió muy bien y los usuarios no fueron indiferentes ante el estreno de esta producción que no podés dejar pasar.
MAJESTUOSA
La miniserie de 4 episodios que todos devoran en una noche
En esta miniserie de Netflix basada en hechos reales vas a adentrarte en un mundo lleno de drama y tragedia. No te la pierdas.
Se trata de una miniserie que empieza con una historia muy potente y que quizá varios olvidaron. Por esa razón genera tanta curiosidad y muchos la terminan en cuestión de horas. Es una de las series del momento y todos hablan de ella por su trama.
La miniserie que todos ven en cuestión de horas
La serie Muerte por un rayo está causando sensación en Netflix en apenas 4 capítulos. La misma sigue la historia de la muerte del segundo presidente de Estados Unidos, James A. Garfield. El político murió durante su mandato y se tocan temas muy interesantes.
En esta serie se relata la relación entre el expresidente de Estados Unidos y su admirador, quien es el que termina acabando con su vida. A lo largo de los capítulos se puede sentir el drama, adentrarse en la tragedia y recordar un episodio muy olvidado en la historia norteamericana.
Esta miniserie no aburre nunca ya que está contada como un thriller cuando en realidad es una historia política. Son cuatro episodios donde vas a querer mantenerte unido a la pantalla y todos la terminan en una sola noche. Es ideal para maratonear.
