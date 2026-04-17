Una miniserie de Netflix que mezcla comedia y thriller vuelve a poner el foco en cómo un conflicto mínimo puede escalar sin freno entre personas comunes. Con un tono incómodo y bastante ácido, la historia engancha rápido porque incluye humor negro y tensión permanente, y muestra que en este tipo de relatos nada es tan simple como parece.
ADICTIVA COMO POCAS
La miniserie de 8 episodios que se ve en una noche y sorprende por su trama
Volvió a Netflix la miniserie que es furor, con una historia de conflicto y situaciones que escalan sin freno. Ideal para mirar si buscás algo que te conquiste.
'Bronca' temporada 2: nuevo elenco, nueva historia y un giro total en Netflix
La serie "Bronca" ("Beef" en su título original) estrenó su segunda temporada el 16 de abril de 2026 en Netflix, y el cambio más evidente es que abandona por completo la historia original para moverse hacia un formato de antología. Ya no están Steven Yeun ni Ali Wong, protagonistas de la primera entrega, sino que ahora la historia gira en torno a dos parejas interpretadas por Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton y Cailee Spaeny.
El escenario también se traslada a un club de campo de alto nivel donde conviven las tensiones laborales, las aspiraciones personales y algunas jerarquías muy marcadas. Todo se dispara cuando una pareja más joven presencia una pelea violenta entre sus jefes, lo que abre la puerta a un esquema de chantaje, manipulación y escalada de conflictos que va creciendo episodio a episodio.
La serie, creada por Lee Sung Jin, se sostiene en el humor incómodo y la crítica social, pero ahora lo amplía hacia un juego de poder más colectivo. Ya no es solo una disputa entre dos personas, sino una red de relaciones donde cada decisión tiene consecuencias más amplias.
En cuanto a números, la recepción crítica llegó con matices. Según Rotten Tomatoes, la temporada debutó con un 83% de aprobación de la crítica en base a 23 reseñas, una cifra sólida pero por debajo del impacto de la primera temporada, que había alcanzado un 98% de aprobación, prácticamente un consenso casi perfecto.
En paralelo, el estreno también se apoya en el reconocimiento previo de la serie: la primera temporada había ganado 8 premios Emmy, incluyendo mejor serie limitada o antológica, además de premios actorales para Steven Yeun y Ali Wong. Ese antecedente explica por qué esta nueva entrega llega con tanta expectativa, incluso antes de su estreno.
Qué dicen las críticas de 'Bronca' en Netflix: un regreso fuerte pero más discutido
Las primeras reseñas de "Bronca 2" muestran una recepción positiva, aunque claramente más dividida que la de la primera entrega. Hay consenso en que el elenco funciona muy bien y que el cambio de enfoque le da aire fresco a la serie, pero también aparecen dudas sobre la coherencia de la historia.
Desde ScreenRant la describieron como una especie de "obsesión por la ansiedad dentro del thriller de Netflix", destacando que mantiene el humor ácido característico, pero advirtiendo que "hay una falta de cohesión que contrasta con la narrativa más ajustada de la primera temporada".
Por otro lado, en Mashable se remarcó que "todo lo que involucra a las parejas es divino", una lectura que pone el foco en el funcionamiento del nuevo elenco y en cómo se construyen las dinámicas cruzadas entre los personajes, que ahora reemplazan el duelo individual de la primera temporada.
También hubo críticas más duras, como la de Variety, que señaló que la serie "tiene demasiados centros de gravedad y empieza a sentirse a la deriva", apuntando directamente a la expansión del relato hacia múltiples conflictos simultáneos.
En contraste, otras miradas como la de USA Today la definieron como una obra que, incluso con su cambio de estructura, sigue siendo "la misma pieza incómoda y provocadora que la convirtió en un fenómeno".
En definitiva, "Bronca" no busca repetirse, sino tensionar su propia. Es una serie que incomoda, que divide opiniones y que obliga a decidir si este nuevo rumbo le suma o le resta a una de las producciones más comentadas del streaming.
----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 8 episodios que está tremenda y se liquida en una noche
La miniserie de 8 episodios que es pura adicción y se termina volando
Con solo 4 episodios, esta miniserie es tan intensa que la ves en una noche
La miniserie de 9 episodios que genera furor y no te podés perder