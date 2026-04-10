La nueva miniserie de Netflix que llegó esta semana ya empezó a captar audiencia, tanto por su propuesta como por las reacciones que despertó. Estrenada el 9 de abril, esta producción incluye comedia negra y crimen organizado en una fórmula que, con solo 8 capítulos, es una opción concreta para quienes buscan algo distinto para maratonear el fin de semana.
"MERECE SER MARATONEADA"
La miniserie de 8 episodios que está tremenda y se liquida en una noche
Netflix acaba de estrenar una miniserie caótica y adictiva. Con 8 capítulos y un elenco que la levanta, se deja ver de un tirón sin que lo pienses demasiado.
De qué trata la comedia de Netflix que apuesta al caos
"Errores épicos" (título original "Big Mistakes") es la serie de la que hablamos, una comedia de 8 episodios que ya se puede ver completa en Netflix y una candidata ideal para verla en una sentada. Detrás del proyecto están Dan Levy y Rachel Sennott, con Levy volviendo a la televisión tras el cierre de Schitt’s Creek en 2020, además de cumplir un rol central tanto delante como detrás de cámara.
La historia gira en torno a dos hermanos, Nicky y Morgan, que claramente no están preparados para el mundo en el que se meten. Nicky, interpretado por el propio Levy, es un reverendo estructurado, con una necesidad constante de hacer lo correcto, mientras que Morgan (Taylor Ortega) es una maestra que vive frustrada con su rutina y toma decisiones impulsivas.
Todo arranca con un robo motivado por la enfermedad de su abuela, pero rápidamente escala hacia un entramado de crimen organizado donde quedan expuestos, manipulados y obligados a cumplir tareas cada vez más riesgosas. En ese recorrido aparece una dinámica interesante: los protagonistas no son competentes en lo que hacen, pero aun así avanzan, casi por accidente, dentro de ese mundo.
El elenco suma nombres reconocibles como Laurie Metcalf, que interpreta a Linda, una madre exigente y metida en política; Abby Quinn como Natalie; Boran Kuzum en el rol de Yusuf, clave en el vínculo con el crimen; y Jack Innanen como Max. El punto fuerte está en cómo estos actores logran construir personajes creíbles incluso cuando el guion pierde consistencia, algo que varias críticas coinciden en señalar.
Cabe destacar que esta es la primera serie de Levy dentro de su acuerdo con Netflix, lo cual explica en parte la expectativa previa. Y si bien no alcanza el nivel de su trabajo anterior, sí ofrece momentos donde se nota esa capacidad para mezclar humor incómodo con situaciones límite.
Qué dicen las reseñas sobre "Errores épicos" en Netflix
Uno de los datos más llamativos del arranque de "Errores épicos" es su 100% de aprobación en Rotten Tomatoes, aunque basado en apenas seis reseñas iniciales. Este número, si bien es provisorio y puede modificarse con el tiempo, fue lo que disparó el interés alrededor de la serie.
Ahora bien, cuando se analizan las críticas en detalle, aparece un panorama bastante más matizado. Desde ScreenRant, por ejemplo, la describen como "desordenada e irregular", remarcando que la serie da la sensación de ser "tres shows distintos que están mezclados sin mucha cohesión".
Sin embargo, otras miradas son más positivas. Desde Collider la califican como "dinámica" y "llena de acción", destacándola por el ritmo y su capacidad para mantener la atención. En esa misma línea, otras reseñas coinciden en que "merece sin duda un buen maratón de fin de semana".
También hay análisis intermedios, como el de MicropsiaCine, que plantea que "puede funcionar como un entretenimiento menor y ligero", dejando claro que no es una serie profunda pero sí efectiva en su propuesta. Por su parte, desde el Telegraph señalan que "emerge como una comedia mortalmente divertida y un tenso drama criminal".
Un punto en común entre prácticamente todas las críticas es que el elenco logra sostener el producto. Las actuaciones terminan siendo el ancla de una serie que por momentos se dispersa, pero que encuentra en sus personajes una razón para seguir.
Otro aspecto clave es la evolución a lo largo de la temporada. Varias reseñas coinciden en que los últimos episodios son los más logrados, con mejor ritmo, mayor coherencia y escenas que finalmente conectan lo emocional con lo narrativo. Esto no solo mejora la experiencia general, sino que además deja abierta la puerta a una posible segunda temporada, dependiendo del rendimiento en visualizaciones.
En definitiva, "Errores épicos" no es una serie redonda ni pretende serlo. Pero se permite ser caótica, irregular y hasta incómoda por momentos, mientras muchas producciones apuestan a fórmulas seguras. Y justamente en esa imperfección encuentra parte de su atractivo, sobre todo para quienes buscan algo distinto dentro del catálogo de Netflix.
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