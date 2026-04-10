La miniserie de 8 episodios que está tremenda y se liquida en una noche

Cabe destacar que esta es la primera serie de Levy dentro de su acuerdo con Netflix, lo cual explica en parte la expectativa previa. Y si bien no alcanza el nivel de su trabajo anterior, sí ofrece momentos donde se nota esa capacidad para mezclar humor incómodo con situaciones límite.

Qué dicen las reseñas sobre "Errores épicos" en Netflix

Uno de los datos más llamativos del arranque de "Errores épicos" es su 100% de aprobación en Rotten Tomatoes, aunque basado en apenas seis reseñas iniciales. Este número, si bien es provisorio y puede modificarse con el tiempo, fue lo que disparó el interés alrededor de la serie.

Ahora bien, cuando se analizan las críticas en detalle, aparece un panorama bastante más matizado. Desde ScreenRant, por ejemplo, la describen como "desordenada e irregular", remarcando que la serie da la sensación de ser "tres shows distintos que están mezclados sin mucha cohesión".

image La serie debutó con 100% en Rotten Tomatoes, aunque con críticas divididas entre quienes destacan su ritmo y quienes cuestionan su desorden narrativo. Fuente: Netflix

Sin embargo, otras miradas son más positivas. Desde Collider la califican como "dinámica" y "llena de acción", destacándola por el ritmo y su capacidad para mantener la atención. En esa misma línea, otras reseñas coinciden en que "merece sin duda un buen maratón de fin de semana".

También hay análisis intermedios, como el de MicropsiaCine, que plantea que "puede funcionar como un entretenimiento menor y ligero", dejando claro que no es una serie profunda pero sí efectiva en su propuesta. Por su parte, desde el Telegraph señalan que "emerge como una comedia mortalmente divertida y un tenso drama criminal".

Un punto en común entre prácticamente todas las críticas es que el elenco logra sostener el producto. Las actuaciones terminan siendo el ancla de una serie que por momentos se dispersa, pero que encuentra en sus personajes una razón para seguir.

image Varios coinciden en que funciona como entretenimiento liviano y mejora hacia el final, ideal para un fin de semana con sus 8 capítulos disponibles. Fuente: Netflix

Otro aspecto clave es la evolución a lo largo de la temporada. Varias reseñas coinciden en que los últimos episodios son los más logrados, con mejor ritmo, mayor coherencia y escenas que finalmente conectan lo emocional con lo narrativo. Esto no solo mejora la experiencia general, sino que además deja abierta la puerta a una posible segunda temporada, dependiendo del rendimiento en visualizaciones.

En definitiva, "Errores épicos" no es una serie redonda ni pretende serlo. Pero se permite ser caótica, irregular y hasta incómoda por momentos, mientras muchas producciones apuestan a fórmulas seguras. Y justamente en esa imperfección encuentra parte de su atractivo, sobre todo para quienes buscan algo distinto dentro del catálogo de Netflix.

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