Netflix acaba de lanzar una miniserie de 9 episodios que mezcla crimen y misterio en el corazón de Oslo, con un detective al límite enfrentando asesinos y corrupción policial. Si te gustan las historias que te mantienen enganchado y no te perdonan un segundo de distracción, esta serie es tu próxima adicción. Prepará los pochoclos y empezá a disfrutar.
MISTERIO NÓRDICO A LA CARTA
La miniserie de 9 episodios que genera furor y no te podés perder
Netflix estrenó una miniserie de 9 episodios imperdible para maratonear este fin de semana. Te va a atrapar con crimen, suspenso y un protagonista medio roto.
El detective que la rompe en la nueva miniserie de Netflix
La serie, titulada en español "Harry Hole" ("Jo Nesbø's Detective Hole" en su nombre original), adapta el quinto libro de la saga, La estrella del diablo y se estrenó el 26 de marzo de 2026. La historia, ubicada en Oslo, se centra en Harry Hole, interpretado por Tobias Santelmann, un detective brillante pero bastante conflictivo que se enfrenta a un asesino serial mientras navega las trampas de un sistema policial corrupto.
Su principal adversario es Tom Waaler, un colega corrupto interpretado por Joel Kinnaman, que complica cada uno de sus movimientos dentro de la investigación.
A su vez, Pia Tjelta encarna a Rakel Fauke, el cable a tierra de Harry en medio de su caos personal, mientras que Ellen Helinder como Beate Lønn se vuelve su apoyo clave, participando activamente en la resolución de los crímenes. Otros miembros del elenco incluyen a talentos escandinavos como Peter Stormare, Anders Baasmo Christiansen, Ingrid Bolsø Berdal y Kelly Gale.
Aunque lo interesante de esta adaptación es que el propio Jo Nesbø asumió como showrunner, algo que la diferencia enormemente de la versión cinematográfica de El muñeco de nieve de 2017, criticada por su falta de fidelidad al material original y que apenas alcanzó un 7% de aprobación en Rotten Tomatoes.
Ahora, esta serie noruega ya cosecha un 100% de críticas positivas, y según FlixPatrol, es la segunda más vista a nivel mundial, superando a Un lugar para soñar y The Killing.
Crimen, tensión y elogios: la serie que conquista a la crítica
La crítica no duda ya que "Harry Hole" es un éxito de adaptación imperdible de Netflix. Collider la calificó como un "golpe de efecto que cumple en todo lo que promete el thriller", mientras que IndieWire destacó: "Nueve años después de la desastrosa versión cinematográfica de El muñeco de nieve, el veterano antihéroe de Jo Nesbø recibe la adaptación que se merece". El Telegraph también coincidió: "Esta es la versión del detective Hole que esperaban los fans".
Lo que hace fuerte a la serie es que desarrolla psicológicamente a los personajes a medida que muestra la investigación policial. Harry Hole no es un héroe perfecto; de hecho, lucha contra sus demonios internos, su adicción y la corrupción policial, mientras persigue a un asesino que lo esquiva en cada episodio. La construcción de la historia recuerda a series como True Detective o Dexter, donde el suspense y la tensión se sostiene sobre personajes complejos y conflictos morales.
Tranquilamente, la serie puede perfilarse como un nuevo referente del Nordic noir, posicionándose junto a El puente o The Killing, y demuestra que Netflix tiene claro cómo adaptar novelas extensas sin perder la esencia del material original.
Para quienes buscan una experiencia intensa, esta serie es un punto de encuentro ideal entre la literatura y el streaming. El final no cierra la posibilidad de nuevas temporadas, por lo que no queda descartado que próximamente podamos explorar otros libros de la saga Harry Hole.
En conclusión, "Harry Hole" es una serie fiel a la saga, con producción de primer nivel y un desarrollo de personajes que hace que valga la pena verla desde el primer episodio. Con 9 episodios disponibles y un elenco destacado, la serie pinta a ser uno de los mayores hits de Netflix este año, y una cita obligada para quienes les gusta el crimen, el suspenso y sumergirse en el frío ecosistema de Noruega.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 8 episodios que no vas a poder soltar ni un segundo
La miniserie de 8 episodios que todos devoran en una sola noche
La miniserie de 6 episodios que todos recomiendan para este finde
La miniserie de 8 episodios que la crítica ama y los espectadores devoran