La miniserie de 9 episodios que genera furor y no te podés perder

Ahora, esta serie noruega ya cosecha un 100% de críticas positivas, y según FlixPatrol, es la segunda más vista a nivel mundial, superando a Un lugar para soñar y The Killing.

Crimen, tensión y elogios: la serie que conquista a la crítica

La crítica no duda ya que "Harry Hole" es un éxito de adaptación imperdible de Netflix. Collider la calificó como un "golpe de efecto que cumple en todo lo que promete el thriller", mientras que IndieWire destacó: "Nueve años después de la desastrosa versión cinematográfica de El muñeco de nieve, el veterano antihéroe de Jo Nesbø recibe la adaptación que se merece". El Telegraph también coincidió: "Esta es la versión del detective Hole que esperaban los fans".

image La serie se construye con la investigación criminal y el desarrollo psicológico de los personajes, en especial los dilemas y defectos de Harry Hole. Fuente: Netflix.

Lo que hace fuerte a la serie es que desarrolla psicológicamente a los personajes a medida que muestra la investigación policial. Harry Hole no es un héroe perfecto; de hecho, lucha contra sus demonios internos, su adicción y la corrupción policial, mientras persigue a un asesino que lo esquiva en cada episodio. La construcción de la historia recuerda a series como True Detective o Dexter, donde el suspense y la tensión se sostiene sobre personajes complejos y conflictos morales.

Tranquilamente, la serie puede perfilarse como un nuevo referente del Nordic noir, posicionándose junto a El puente o The Killing, y demuestra que Netflix tiene claro cómo adaptar novelas extensas sin perder la esencia del material original.

image Los críticos coinciden en que esta adaptación es fiel y atrapante, superando la versión cinematográfica de 2017. Fuente: Netflix.

Para quienes buscan una experiencia intensa, esta serie es un punto de encuentro ideal entre la literatura y el streaming. El final no cierra la posibilidad de nuevas temporadas, por lo que no queda descartado que próximamente podamos explorar otros libros de la saga Harry Hole.

En conclusión, "Harry Hole" es una serie fiel a la saga, con producción de primer nivel y un desarrollo de personajes que hace que valga la pena verla desde el primer episodio. Con 9 episodios disponibles y un elenco destacado, la serie pinta a ser uno de los mayores hits de Netflix este año, y una cita obligada para quienes les gusta el crimen, el suspenso y sumergirse en el frío ecosistema de Noruega.

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