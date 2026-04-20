Netflix tiene en su catálogo una miniserie diferente y que supo ser la número uno en la plataforma por varias semanas. Una historia que convenció desde el principio, con una trama espectacular y una estructura novedosa que deja a todos sorprendidos.
ÚNICA
La miniserie de 5 episodios que es un éxito total y todos aclaman
Netflix tiene la miniserie corta que te va a atrapar desde el primer momento y que es un éxito total en la plataforma.
Las miniseries son el formato predilecto de Netflix. Los usuarios también eligen este tipo de contenido, el cual presenta una historia fuerte que empieza y termina en pocos episodios y sin duda te atrapa desde el primer minuto. Son producciones que nadie se quiere perder y logran un nivel muy alto de visualizaciones.
La miniserie que nadie se pierde en Netflix
Esta es la miniserie Sirenas y si todavía no la viste, entonces este es el momento para darle una oportunidad. Al contrario de lo que indica su nombre, se trata de una producción diferente con una trama bastante inusual y que deja a todos con ganas de empezarla y terminarla el mismo día.
Toda la historia de esta serie se desarrolla en un único fin de semana, con lo cual ya tiene un gancho muy bueno para los usuarios. El ritmo de la misma es intenso y rápido, entonces logra captar la atención enseguida y sin esfuerzo. Es de esas producciones que todos quieren ver.
“Preocupada por el nivel de intimidad en la relación entre su hermana y su jefa multimillonaria, una mujer normal busca respuestas en una lujosa villa junto al mar", dice la sinopsis oficial de Netflix sobre esta miniserie. Si bien no brinda muchos detalles, apunta a un público específico.
Las relaciones complejas, el misterio y las decisiones complicadas forman parte de todo el relato de esta miniserie. Además es una producción sin pausas, con un nivel de actuación espectacular y capas de conflicto que se van sumando constantemente a medida que la misma va avanzando. Así genera muchísima tensión y ganas de terminarla.
Cada uno de los capítulos dura entre 50 minutos y 1 hora, con lo cual es ideal para maratonear toda una tarde en el sillón disfrutando el fin de semana y sin preocupaciones. La misma es de las más aclamadas por los usuarios de la plataforma y nadie se la quiere perder.
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