La miniserie de 5 episodios que es un éxito total y todos aclaman

Las relaciones complejas, el misterio y las decisiones complicadas forman parte de todo el relato de esta miniserie. Además es una producción sin pausas, con un nivel de actuación espectacular y capas de conflicto que se van sumando constantemente a medida que la misma va avanzando. Así genera muchísima tensión y ganas de terminarla.

Cada uno de los capítulos dura entre 50 minutos y 1 hora, con lo cual es ideal para maratonear toda una tarde en el sillón disfrutando el fin de semana y sin preocupaciones. La misma es de las más aclamadas por los usuarios de la plataforma y nadie se la quiere perder.

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