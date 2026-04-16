La película de 1 hora y 30 que no te dejará parpadear ni por un segundo

Sin embargo, es importante aclarar que la película tiene clasificación +16 por violencia y lenguaje inapropiado. No está pensada para todos los públicos, aunque esa misma intensidad es parte de lo que la hace tan efectiva.

Los dichos de la crítica

Karina Adelgaard, de Heaven of Horror, fue la más reflexiva al describirla: "Sufre un poco en su parte narrativa (...) Dicho esto, tengo la impresión de que es una película muy entretenida, con un buen montaje y buenas interpretaciones por parte de su reparto".

Mientras que, Jade Budowski, desde Decider, fue más tajante: "Es tensa, perturbadora y está bien hecha. No todo el mundo será capaz de digerirla, pero satisfará a aquellos que no teman que las cosas se vuelvan algo sombrías".

Sin embargo, el análisis más entusiasta llegó de la mano de Pramit Chatterjee, en Mashable: "¡Es asombrosa! Dos tercios son un slasher de terror y un tercio es un drama emocional que te hará llorar".

Por qué vale la pena darle una oportunidad

En un catálogo tan saturado como el de Netflix, el cine europeo suele quedar aplastado bajo el peso de las producciones anglosajonas. "Punto Rojo" es un recordatorio de todo lo que se pierde cuando eso pasa.

Algunos motivos concretos por los que ver esta película son:

90 minutos sin relleno : cada escena tiene un propósito

: cada escena tiene un propósito Género híbrido : terror, suspenso y drama en proporciones que funcionan

: terror, y drama en proporciones que funcionan Ritmo en aumento : la tensión no afloja, escala junto a los protagonistas

: la tensión no afloja, escala junto a los protagonistas Actuaciones que convencen: el elenco no falla en ningún momento

---------------------------------

Más contenido en Urgente24

Cinthia Fernández en shock: Qué revelaron sobre su pareja

La estafa viral en Instagram que ya hizo caer a miles

Telefe sube la guardia: El Trece encontró su caballito de batalla y se queda con el rating

A Yanina Latorre se le dio vuelta la tortilla: Fue al cruce y la frenaron en seco