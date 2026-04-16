La película de 1 hora y 30 que no te dejará parpadear ni por un segundo

La historia arranca con una premisa que parece sencilla: Nadja queda embarazada y, junto a su pareja, decide que el momento ideal para encaminar la relación es un viaje a la montaña, hasta que lo que suena como una segunda oportunidad se convierte, sin aviso en una trampa de la que parece imposible escapar.
Ese giro, en la que el espectador entiende que algo está irremediablemente mal, es el corazón del film. Y Alain Darborg lo ejecuta con una precisión que incomoda de la mejor manera posible.
El director y el elenco que sostienen todo
Alain Darborg firma una dirección que construye una atmósfera opresiva que crece escena tras escena hasta volverse asfixiante.
El elenco está encabezado por Nanna Blondell y Anastasios Soulis en los roles centrales, secundados por Thomas Hanzon, Johannes Kuhnke, Tomas Bergström, Kalled Mustonen y Anna Azcárate.
Sin embargo, es importante aclarar que la película tiene clasificación +16 por violencia y lenguaje inapropiado. No está pensada para todos los públicos, aunque esa misma intensidad es parte de lo que la hace tan efectiva.
Los dichos de la crítica
Karina Adelgaard, de Heaven of Horror, fue la más reflexiva al describirla: "Sufre un poco en su parte narrativa (...) Dicho esto, tengo la impresión de que es una película muy entretenida, con un buen montaje y buenas interpretaciones por parte de su reparto".
Mientras que, Jade Budowski, desde Decider, fue más tajante: "Es tensa, perturbadora y está bien hecha. No todo el mundo será capaz de digerirla, pero satisfará a aquellos que no teman que las cosas se vuelvan algo sombrías".
Sin embargo, el análisis más entusiasta llegó de la mano de Pramit Chatterjee, en Mashable: "¡Es asombrosa! Dos tercios son un slasher de terror y un tercio es un drama emocional que te hará llorar".
Por qué vale la pena darle una oportunidad
En un catálogo tan saturado como el de Netflix, el cine europeo suele quedar aplastado bajo el peso de las producciones anglosajonas. "Punto Rojo" es un recordatorio de todo lo que se pierde cuando eso pasa.
Algunos motivos concretos por los que ver esta película son:
- 90 minutos sin relleno: cada escena tiene un propósito
- Género híbrido: terror, suspenso y drama en proporciones que funcionan
- Ritmo en aumento: la tensión no afloja, escala junto a los protagonistas
- Actuaciones que convencen: el elenco no falla en ningún momento
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