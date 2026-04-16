La estafa viral en Instagram que ya hizo caer a miles

La inteligencia artificial usada para engañar

Ahora bien, lo que distingue a esta nueva generación de fraudes es el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa para construir la fachada. Las fotos de locales, etiquetas y espacios que se ven en los videos: en muchos casos no son reales, sino creados o editados digitalmente.

El resultado es un nivel de verosimilitud que hace difícil advertir el engaño de inmediato. Ya no alcanza con buscar errores ortográficos en el perfil o desconfiar de una foto pixelada. Los algoritmos de generación de imágenes producen contenido visualmente impecable que pasa todos los filtros informales que un usuario promedio aplica antes de comprar.

Cómo saber si una tienda online es confiable

Por ello, antes de ingresar cualquier dato de pago, es necesario revisar algunos puntos concretos:

Antigüedad del perfil : Las cuentas creadas hace pocos meses con miles de seguidores deben generar alerta inmediata

: Las cuentas creadas hace pocos meses con miles de seguidores deben generar alerta inmediata Reseñas verificables : ¿Los comentarios tienen respuesta del vendedor? ¿Los perfiles que comentaron tienen actividad propia o parecen bots?

: ¿Los comentarios tienen respuesta del vendedor? ¿Los perfiles que comentaron tienen actividad propia o parecen bots? Dirección del sitio web : Revisar que el dominio no tenga variaciones extrañas respecto al nombre de la marca (por ejemplo, "adiddas" o "nikestore-arg")

: Revisar que el dominio no tenga variaciones extrañas respecto al nombre de la marca (por ejemplo, "adiddas" o "nikestore-arg") Medios de pago habilitados : Las tiendas legítimas ofrecen plataformas con respaldo. Si solo aceptan transferencia bancaria directa, es una señal de riesgo

: Las tiendas legítimas ofrecen plataformas con respaldo. Si solo aceptan transferencia bancaria directa, es una señal de riesgo Política de devolución : Un sitio serio siempre tiene una sección clara sobre cambios y reintegros. Si no existe o es vaga, mejor desconfiar

: Un sitio serio siempre tiene una sección clara sobre cambios y reintegros. Si no existe o es vaga, mejor desconfiar Búsqueda del nombre en Google: Agregar términos como "estafa", "opiniones" o "reclamos" al nombre de la tienda puede revelar advertencias de otros compradores

Lo que hay que recordar antes de comprar ropa online

La búsqueda de precios accesibles es completamente legítima. El problema no está en comprar en redes sociales sino en hacerlo sin las precauciones mínimas. Con un par de verificaciones simples, la diferencia entre una buena compra y una estafa puede ser enorme.

Si el precio parece demasiado bueno para ser real, probablemente no lo sea.

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