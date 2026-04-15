El truco de WhatsApp para recuperar memoria al instante

Paso a paso: cómo usar "Administrar almacenamiento"

Abrí WhatsApp en tu teléfono.

Tocá el ícono de tres puntos (Android) o ingresá a la pestaña "Ajustes" (iOS).

Seleccioná "Almacenamiento y datos"

Tocá "Administrar almacenamiento"

Chequeá los archivos que WhatsApp sugiere eliminar

Marcá los que querés borrar

Confirmá la eliminación y ¡Listo!

¿Qué archivos conviene eliminar primero de WhatsApp?

La herramienta agrupa el contenido en categorías. Los videos reenviados muchas veces suelen ser los más redundantes: son esos clips de humor o noticias que te mandaron en cinco grupos distintos al mismo tiempo. También aparecen imágenes grandes, audios acumulados y documentos que ya no necesitás.

Lo que no conviene borrar sin revisar son los archivos de conversaciones privadas o de grupos familiares. Un par de segundos antes de confirmar la eliminación pueden evitar más de un arrepentimiento.

Por qué hacerlo con regularidad

Liberar espacio en WhatsApp no es algo que se hace una sola vez. Los archivos vuelven a acumularse con el uso cotidiano. Lo ideal es revisarlo al menos una vez por mes, especialmente si usás la aplicación de forma intensiva o pertenecés a varios grupos activos.

Un dispositivo con memoria disponible responde más rápido, carga aplicaciones sin demoras y —algo que no es menor— deja espacio para las fotos y videos que realmente querés guardar.

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