Pensá en esto: cada vez que alguien te manda un meme, un audio de voz de dos minutos o un video del cumpleaños de un familiar, WhatsApp lo guarda automáticamente en la memoria del teléfono. Sin que te des cuenta, esos archivos se van apilando durante meses —o años— hasta que un día el dispositivo simplemente deja de funcionar bien.
¡EN SEGUNDOS!
El truco de WhatsApp para recuperar memoria al instante
WhatsApp tiene una herramienta clave para vaciar la memoria sin borrar lo importante. En está nota te contamos cómo usarla.
Las señales son claras: las fotos tardan en descargarse o el teléfono avisa que ya no hay espacio disponible. Según los datos trascendidos, WhatsApp tiene más de 3.000 millones de usuarios activos en el mundo, y la aplicación figura entre las que más almacenamiento consumen en dispositivos Android e iOS.
El problema no es la aplicación en sí, sino la acumulación silenciosa de archivos que nadie revisa. Un usuario promedio puede acumular varios gigabytes en pocos meses sin notarlo.
La solución que ya tenés en el teléfono (y quizás no conocías)
Es por ello, que WhatsApp incorporó hace tiempo una herramienta llamada "Administrar almacenamiento" que actúa como una especie de limpiador inteligente. No borra nada por su cuenta: muestra qué archivos están ocupando más espacio y te deja decidir cuáles eliminar.
A diferencia de vaciar el caché o formatear el dispositivo, esta función es quirúrgica: podés deshacerte de los 50 videos de grupos de trabajo que nunca vas a ver, y mantener intactas las fotos del viaje del año pasado.
Paso a paso: cómo usar "Administrar almacenamiento"
- Abrí WhatsApp en tu teléfono.
- Tocá el ícono de tres puntos (Android) o ingresá a la pestaña "Ajustes" (iOS).
- Seleccioná "Almacenamiento y datos"
- Tocá "Administrar almacenamiento"
- Chequeá los archivos que WhatsApp sugiere eliminar
- Marcá los que querés borrar
- Confirmá la eliminación y ¡Listo!
¿Qué archivos conviene eliminar primero de WhatsApp?
La herramienta agrupa el contenido en categorías. Los videos reenviados muchas veces suelen ser los más redundantes: son esos clips de humor o noticias que te mandaron en cinco grupos distintos al mismo tiempo. También aparecen imágenes grandes, audios acumulados y documentos que ya no necesitás.
Lo que no conviene borrar sin revisar son los archivos de conversaciones privadas o de grupos familiares. Un par de segundos antes de confirmar la eliminación pueden evitar más de un arrepentimiento.
Por qué hacerlo con regularidad
Liberar espacio en WhatsApp no es algo que se hace una sola vez. Los archivos vuelven a acumularse con el uso cotidiano. Lo ideal es revisarlo al menos una vez por mes, especialmente si usás la aplicación de forma intensiva o pertenecés a varios grupos activos.
Un dispositivo con memoria disponible responde más rápido, carga aplicaciones sin demoras y —algo que no es menor— deja espacio para las fotos y videos que realmente querés guardar.
-----------------------------
Más contenido en Urgente24
Cinthia Fernández explota por el caso Ángel y prende fuego todo con un pedido extremo
Mirtha Legrand expuso sin piedad a una de sus invitadas: "Vos te enamoraste de un hombre..."
El Nueve baraja y da de nuevo: Quién es el conductor que puede salvar el prime time
Google causa furor absoluto con sus nuevos cursos gratuitos: Cómo anotarse