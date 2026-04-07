El error más peligroso con WhatsApp que pone en riesgo tu cuenta

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El error en WhatsApp que pone en peligro tu cuenta

El primer error más común es no tener activa la Confirmación en dos pasos. No alcanza con que la aplicación te envíe un código de seis dígitos por SMS o llamada, sino que debés agregar esta capa extra de protección en la configuración de WhatsApp. Así vas a crear una clave, la cual la app te la va a pedir cada vez que necesites recuperar la cuenta.