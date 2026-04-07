WhatsApp es una aplicación de MetaMeta muy usada en todo el mundo y últimamente se convirtió en el blanco perfecto para estafas y hackeos de todo tipo. Hay errores que nadie detecta y son muy peligrosos, ya que podrían afectar a tu cuenta e incluso hacer que la pierdas.
TOMÁ NOTA
El error más peligroso con WhatsApp que pone en riesgo tu cuenta
WhatsApp, la aplicación de mensajería de Meta, es uno de los blancos más usados para estafas y hackeos. Estos errores te pueden costar caro.
Los estafadores están al acecho buscando cualquier error o hueco para poder hackear cuentas. Así roban información y también consiguen dinero, por esa razón es muy importante que no cometas ninguno de estos errores en la aplicación. La mayoría son muy sencillos y casi nadie lo sabe.
El error en WhatsApp que pone en peligro tu cuenta
El primer error más común es no tener activa la Confirmación en dos pasos. No alcanza con que la aplicación te envíe un código de seis dígitos por SMS o llamada, sino que debés agregar esta capa extra de protección en la configuración de WhatsApp. Así vas a crear una clave, la cual la app te la va a pedir cada vez que necesites recuperar la cuenta.
Otro gran error es tener la foto de perfil a la vista de cualquiera. Lo mejor es reservarla solo para contactos, ya que un estafador podría hackear tu WhatsApp y utilizar esa imagen en otra cuenta haciendo creer a tus conocidos que cambiaste el número. La privacidad es muy importante para evitar todo tipo de problemas.
Los hackeos en WhatsApp o suplantación de identidad no son poca cosa y hoy en día están mucho más vistos. Los ciberdelincuentes utilizan métodos cada vez más eficientes y en pocos segundos podrías perder tu cuenta si no seguís algunos pasos clave en la seguridad de la aplicación.
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