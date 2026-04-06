La app usa modelos de reconocimiento automático de voz (ASR) basados en Gemma, el modelo de lenguaje pequeño de Google, para operar directamente en el dispositivo. Esto significa que la transcripción ocurre sin enviar datos a servidores externos, lo que representa una ventaja clave en privacidad. Y sí, sin internet.
LANZAMIENTO
Google estrenó una app de dictado con inteligencia artificial que funciona sin internet
Google presentó una app gratuita para iOS que transcribe voz en tiempo real, elimina muletillas y permite procesar todo sin necesidad de internet.
La app también puede importar palabras clave, nombres propios y jerga desde la cuenta de Gmail del usuario —si este lo autoriza— para mejorar la precisión de reconocimiento.
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Modo nube vs. procesamiento local: ¿cuál elegir? ¿qué dice Google?
Eloquent ofrece dos modos de operación:
- Modo local (offline): utiliza modelos Gemma descargados en el dispositivo. Sin conexión, mayor privacidad.
- Modo nube: activa modelos Gemini basados en servidores para una limpieza de texto más avanzada. Requiere conexión.
Según TechCrunch, el usuario puede alternar entre ambos según el contexto. Para entornos corporativos o situaciones sin acceso a internet, el modo local es la opción más robusta.
Dato clave: según la descripción de Google en la App Store, Eloquent está diseñado para "acortar la brecha entre el habla natural y el texto profesional listo para usar", diferenciándose del software de dictado convencional que transcribe literalmente.
Herramientas para transformar el texto
Debajo de cada transcripción, la app ofrece opciones de reformateo con un solo toque:
- Puntos clave: extrae las ideas principales del dictado.
- Formal: adapta el tono a un registro profesional.
- Corto / Largo: ajusta la extensión del texto según la necesidad.
Además, lleva un historial de sesiones con estadísticas: palabras dictadas en la última sesión, velocidad en palabras por minuto y total acumulado. Estos datos pueden ser útiles para profesionales que usan el dictado como herramienta de productividad habitual.
¿Llega a Android? Lo que se sabe hasta ahora
Al momento del lanzamiento, Eloquent está disponible únicamente para iOS. Sin embargo, la descripción en la App Store ya anticipa una versión para Android que incluiría integración como teclado predeterminado del sistema y un botón flotante similar al que usa Wispr Flow en esa plataforma.
Google no confirmó plazos concretos. TechCrunch señaló que contactó a la compañía para obtener más detalles y que actualizará la cobertura cuando haya respuesta oficial.
Aplicaciones como Wispr Flow, SuperWhisper y Willow ya ganaron base de usuarios entre periodistas, abogados, médicos y desarrolladores que prefieren hablar antes que tipear.
La entrada de Google con un producto experimental sugiere que la empresa ve potencial real en este segmento —y que podría integrar estas mejoras en la plataforma Android de forma más amplia si la prueba resulta exitosa.
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