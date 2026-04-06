IA en el trabajo: ¿Tu título profesional ya no importa?

En ese contexto, surgen nuevos perfiles. Uno de ellos es el “builder”, personas capaces de crear soluciones usando IA sin importar su formación tradicional. En LinkedIn ya los están contratando con un criterio simple: mostrar lo que pueden construir. Este cambio marca un quiebre clave: importa más lo que sabés hacer que tu historial.

ryan roslansky Ryan Roslansky, CEO de LinkedIn

Las habilidades son la nueva moneda

El dato es fuerte: las habilidades necesarias para los trabajos cambiaron un 25% desde 2015 y podrían cambiar hasta un 70% para 2030. Esto obliga a repensar cómo aprender. No se trata de acumular títulos, sino de desarrollar habilidades que:

Se adapten a la IA

Se complementen con herramientas

No sean fácilmente automatizables

La adaptabilidad pasa a ser una condición básica.

Más incertidumbre, pero también más oportunidades

El avance de la IA no es lineal. Hay un período de desorden donde conviven miedo, pérdida de empleos y nuevas oportunidades. Sin embargo, los datos muestran otra cara: desde 2023 se crearon más de 1,3 millones de nuevos puestos vinculados a inteligencia artificial.

Además, cada vez más personas están redefiniendo su carrera. Un ejemplo: los perfiles que se identifican como “fundador” crecieron un 60% en un año y se triplicaron desde 2022. La IA no solo reemplaza trabajo, también crea nuevas formas de trabajar.

Cómo adaptarse a este nuevo escenario

Frente a este contexto, la clave no es la certeza, sino la capacidad de adaptación. Roslansky lo resume en una idea: tener agencia sobre la propia carrera.

Algunas claves prácticas que menciona son: empezar usando IA en tareas simples (resumir, buscar información), incorporarla progresivamente en el flujo de trabajo, aprender a iterar con herramientas, no esperar resultados perfectos y conectar la IA con información propia para potenciar su uso

Pero sobre todo, adoptar una mentalidad abierta: aprender, probar y ajustar constantemente.

El trabajo cambia, incluso si no cambiás de empleo

Una de las frases más contundentes del análisis es que no hace falta cambiar de trabajo para que el trabajo cambie. Los roles evolucionan desde adentro. Las tareas se transforman. Las habilidades se actualizan.

¿Cómo integras la IA en tu trabajo?

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