El Gobierno nacional formalizó la incorporación de un nuevo proyecto minero al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al aprobar la solicitud de la empresa Minera del Altiplano S.A. para ampliar su operación de litio en la provincia de Catamarca.
SALAR DEL HOMBRE MUERTO
Litio: RIGI aprobado para la expansión del proyecto Fénix en Catamarca
El ministerio de Economía aprobó el RIGI a Minera del Altiplano para ampliar su operación de litio Fénix en Catamarca. La inversión será de US$250 millones.
Lo hizo a través de la Resolución 431/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, donde habilita una inversión superior a los US$250 millones destinada a incrementar la producción de carbonato de litio en el proyecto Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto.
El plan contempla elevar la capacidad productiva desde las actuales 28.500 toneladas anuales a 38.000 toneladas, lo que implica un aumento de 9.500 toneladas por año.
Según detalla, la iniciativa se enmarca en la denominada "Expansión Fase 1B", que amplía un desarrollo preexistente que no estaba adherido previamente al régimen.
El cronograma aprobado prevé que las obras de construcción se extiendan hasta noviembre de 2026, aunque el inicio de la operación comercial está estimado para julio. Se estableció como fecha límite para completar la inversión mínima obligatoria el 1° de diciembre de 2026.
Proveedores locales
Uno de los puntos destacados del proyecto es el impacto en la cadena local de proveedores. El documento oficial señala que el 60% del monto total destinado a bienes, servicios y obras de infraestructura corresponderá a proveedores nacionales.
En cuanto al esquema de desembolsos, la empresa prevé invertir US$92,6 millones durante el primer año, superando el piso del 40% exigido por la normativa vigente para ese período dentro del RIGI.
La Secretaría de Minería será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley 27.742, mientras que la Unidad de Coordinación RIGI deberá registrar formalmente el vehículo de proyecto único (VPU) correspondiente.
El antecedente
Vale mencionar que la semana pasada el Ejecutivo probó la ampliación del proyecto de litio Fénix, de Rio Tinto, ubicado en el Salar del Hombre Muerto. La iniciativa cuenta con una inversión de US$530 millones y posibilitará la incorporación de 9.500 toneladas anuales de capacidad adicional de producción.
"Generará 1.143 puestos de trabajo durante la construcción y 504 en la etapa de operación, entre empleos directos e indirectos. Además, aportará USD 165 millones de exportaciones por año, consolidando el crecimiento del litio argentino", aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta oficial de X.
Rio Tinto viene consolidando su presencia en el país. A principios de marzo concretó su primera exportación de carbonato de litio desde el proyecto Rincón, en Salta, con un envío de 200 toneladas hacia China.
Con este avance, la compañía ya tiene operaciones exportadoras en Catamarca, Jujuy y Salta, consolidando a la Argentina como uno de los ejes clave en su estrategia global de litio.
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