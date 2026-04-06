Litio: RIGI aprobado para la expansión del proyecto Fénix en Catamarca

Proveedores locales

Uno de los puntos destacados del proyecto es el impacto en la cadena local de proveedores. El documento oficial señala que el 60% del monto total destinado a bienes, servicios y obras de infraestructura corresponderá a proveedores nacionales.

En cuanto al esquema de desembolsos, la empresa prevé invertir US$92,6 millones durante el primer año, superando el piso del 40% exigido por la normativa vigente para ese período dentro del RIGI.

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La Secretaría de Minería será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley 27.742, mientras que la Unidad de Coordinación RIGI deberá registrar formalmente el vehículo de proyecto único (VPU) correspondiente.

El antecedente

Vale mencionar que la semana pasada el Ejecutivo probó la ampliación del proyecto de litio Fénix, de Rio Tinto, ubicado en el Salar del Hombre Muerto. La iniciativa cuenta con una inversión de US$530 millones y posibilitará la incorporación de 9.500 toneladas anuales de capacidad adicional de producción.

"Generará 1.143 puestos de trabajo durante la construcción y 504 en la etapa de operación, entre empleos directos e indirectos. Además, aportará USD 165 millones de exportaciones por año, consolidando el crecimiento del litio argentino", aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta oficial de X.

Rio Tinto viene consolidando su presencia en el país. A principios de marzo concretó su primera exportación de carbonato de litio desde el proyecto Rincón, en Salta, con un envío de 200 toneladas hacia China.

Con este avance, la compañía ya tiene operaciones exportadoras en Catamarca, Jujuy y Salta, consolidando a la Argentina como uno de los ejes clave en su estrategia global de litio.

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