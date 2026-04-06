IA: el error más común al usarla (y cómo corregirlo)

Cómo escribir mejores prompts: tres claves básicas

El desarrollo de mejores instrucciones, conocido como prompt engineering, se apoya en tres principios fundamentales que influyen directamente en la calidad de las respuestas.

Dar contexto

Incluir información adicional permite orientar mejor a la IA. No es lo mismo realizar una pregunta general que establecer un marco específico con un rol o una situación determinada. Cuanto más contexto se aporte, más precisa será la respuesta.

Por ejemplo, pedir una recomendación general produce un resultado amplio. En cambio, si se agrega información sobre el lugar, el año o el perfil del interlocutor, la respuesta se ajusta mucho más a lo que se busca.

Ser específico

La claridad y la precisión son determinantes. Los modelos de IA responden mejor cuando el pedido incluye detalles concretos, como el enfoque del tema, el período de tiempo o el tipo de análisis esperado.

Un prompt general tiende a generar respuestas superficiales. En cambio, una consigna detallada permite obtener información más útil, relevante y alineada con el objetivo del usuario.

Construir sobre la conversación

Las herramientas de IA funcionan como sistemas conversacionales que pueden retener el contexto dentro de un mismo chat. Esto permite mejorar las respuestas de forma progresiva sin necesidad de reformular todo desde el inicio.

A partir de una primera respuesta, el usuario puede ajustar el resultado con nuevas indicaciones, como cambiar el nivel de complejidad, el tono o la extensión. Este proceso iterativo es una de las principales ventajas de estas tecnologías.

Tipos de prompts más utilizados

Existen distintas formas de estructurar un prompt según el objetivo. Entre las más comunes se encuentran las instrucciones simples sin ejemplos, los prompts que incluyen modelos de referencia, las consignas directas con verbos de acción, los pedidos en los que la IA asume un rol específico y aquellos que incorporan contexto previo para orientar la respuesta.

Cada uno de estos enfoques permite obtener resultados distintos, desde resúmenes breves hasta análisis más complejos o contenidos creativos.

Limitaciones: lo que la IA todavía no resuelve

A pesar de los avances, la inteligencia artificial presenta limitaciones que es necesario considerar. Una de las principales es la posibilidad de generar información incorrecta o directamente falsa, un fenómeno conocido como “alucinación”.

También existen riesgos vinculados a sesgos en los datos, lo que puede derivar en respuestas poco precisas o problemáticas. Incluso desde el ámbito académico se advierte que, a futuro, podría ser más importante formular correctamente los problemas que perfeccionar los prompts.

Por qué saber escribir prompts es una habilidad clave

El uso de inteligencia artificial continúa expandiéndose en múltiples ámbitos. En ese contexto, la capacidad de interactuar de manera efectiva con estas herramientas se vuelve cada vez más relevante.

Más allá del avance tecnológico, la calidad de los resultados sigue dependiendo en gran medida de la intervención humana. Saber cómo plantear una consigna clara, específica y contextualizada puede marcar la diferencia entre una respuesta genérica y una realmente útil.

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