Super Mario Galaxy Movie rompió récords: US$372 millones mundial en su debut

La sombra de la primera película: ¿decepción o éxito?

Aquí aparece el único matiz. The Super Mario Galaxy Movie cayó un 10,9% respecto a la apertura de su predecesora ($204,6M en cinco días domésticos en 2023) y quedó lejos de los $162,7M que A Minecraft Movie logró el año pasado.

Las primeras proyecciones apuntaban a un techo de $160M en tres días, que la película no alcanzó. Analistas señalan la crítica especializada como factor limitante: con apenas un 42% en Rotten Tomatoes, la película enfrentó resistencia entre adultos sin hijos, aunque el público general respondió con un 89% de aprobación y una nota "A-" en CinemaScore.

image El patrón Illumination: las secuelas casi siempre bajan. No se trata de un fenómeno aislado.

La historia de Illumination muestra una tendencia clara:

Minions: The Rise of Gru: apertura de $107M (-6,9% vs. primera entrega)

The Secret Life of Pets 2: $46,65M (-55,7%)

Sing 2: $22,3M (-37,1%)

La excepción histórica fue Despicable Me 2, que creció un 48,2%. Mario se ubica entre los casos intermedios: una caída moderada sobre una base extraordinariamente alta.

El público que fue a ver a Mario

Los datos demográficos revelan la fortaleza del film entre audiencias jóvenes y familias:

62% masculino

51% menor de 25 años

28% menores de 12 años (el motor familiar del estreno)

image Un éxito único en su estilo.

En el exterior, los principales mercados fueron México ($29,1M), Reino Unido e Irlanda ($19,7M) y Alemania ($15,75M). Llamativamente, el debut internacional superó al de la primera película, siendo además el mayor estreno internacional de la historia para una película basada en un videojuego.

¿Qué sigue para Universal e Illumination?

A pesar de no igualar el impacto de la primera entrega, $372M globales en un fin de semana de apertura es un resultado que pocos estudios pueden desestimar. Universal cuenta además con el parque temático de Mario en Universal Studios como motor de merchandising y sinergias comerciales.

Embed - Super Mario Galaxy: La Película | Tráiler Final

El debate en la industria apunta a una pregunta central: ¿puede Mario crecer como franquicia o llegó a su techo con la primera película?

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