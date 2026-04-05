The Super Mario Galaxy Movie arrancó su carrera comercial con $372,48 millones a nivel mundial, según datos de Comscore y reportes de Universal Pictures, convirtiéndose en el estreno más grande del año hasta la fecha. La secuela de Mario Bros pisó fuerte. Récords totales.
INCREÍBLE
Super Mario Galaxy Movie rompió récords: US$372 millones mundial en su debut
La secuela de Mario Bros abrió con US$190 millones en USA en cinco días y US$182 millones en el exterior, consolidándose como el mayor estreno global del año.
En el mercado doméstico (Estados Unidos y Canadá), la película acumuló $190 millones en cinco días —aprovechando el feriado de Semana Santa— y $130,9 millones solo en el fin de semana del viernes al domingo. En el exterior, sumó $182,4 millones desde 80 territorios y más de 54.000 pantallas.
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¿Qué récords exactamente rompió Mario Bros en su regreso?
La película acumuló una lista notable de marcas históricas:
- Mayor estreno global de 2026 (al 5 de abril)
- Quinta apertura global más grande de la historia del cine animado, detrás de Zootopia 2 ($560,3M), Moana 2 ($389,3M), The Super Mario Bros. Movie y otro título de la MPA
- Única franquicia animada con dos películas abriendo por encima de los $350M globales
- Tercer mayor debut doméstico de tres días para una película basada en un videojuego, detrás de A Minecraft Movie ($162,7M) y la primera entrega de Mario
- Segunda mayor apertura doméstica de tres días para Illumination, solo por detrás de su predecesora
Paul Dergarabedian, director de tendencias de mercado de Comscore, resumió el fenómeno: la franquicia "opera en una galaxia propia en términos de potencial taquillero."
La sombra de la primera película: ¿decepción o éxito?
Aquí aparece el único matiz. The Super Mario Galaxy Movie cayó un 10,9% respecto a la apertura de su predecesora ($204,6M en cinco días domésticos en 2023) y quedó lejos de los $162,7M que A Minecraft Movie logró el año pasado.
Las primeras proyecciones apuntaban a un techo de $160M en tres días, que la película no alcanzó. Analistas señalan la crítica especializada como factor limitante: con apenas un 42% en Rotten Tomatoes, la película enfrentó resistencia entre adultos sin hijos, aunque el público general respondió con un 89% de aprobación y una nota "A-" en CinemaScore.
La historia de Illumination muestra una tendencia clara:
- Minions: The Rise of Gru: apertura de $107M (-6,9% vs. primera entrega)
- The Secret Life of Pets 2: $46,65M (-55,7%)
- Sing 2: $22,3M (-37,1%)
La excepción histórica fue Despicable Me 2, que creció un 48,2%. Mario se ubica entre los casos intermedios: una caída moderada sobre una base extraordinariamente alta.
El público que fue a ver a Mario
Los datos demográficos revelan la fortaleza del film entre audiencias jóvenes y familias:
- 62% masculino
- 51% menor de 25 años
- 28% menores de 12 años (el motor familiar del estreno)
En el exterior, los principales mercados fueron México ($29,1M), Reino Unido e Irlanda ($19,7M) y Alemania ($15,75M). Llamativamente, el debut internacional superó al de la primera película, siendo además el mayor estreno internacional de la historia para una película basada en un videojuego.
¿Qué sigue para Universal e Illumination?
A pesar de no igualar el impacto de la primera entrega, $372M globales en un fin de semana de apertura es un resultado que pocos estudios pueden desestimar. Universal cuenta además con el parque temático de Mario en Universal Studios como motor de merchandising y sinergias comerciales.
El debate en la industria apunta a una pregunta central: ¿puede Mario crecer como franquicia o llegó a su techo con la primera película?
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