Explota el anime: Alcanzó los US$25 mil millones y rompe todos los récords de la industria japonesa

La industria del anime japonés vive su momento más explosivo. Durante 2024, el sector generó 25 mil millones de dólares (3.8 billones de yenes), un crecimiento del 14.8% que marca récords. Los números fueron presentados por la Asociación de Animaciones Japonesas (AJA) en el mercado de contenidos TIFFCOM, realizado junto al Festival Internacional de Cine de Tokio.
El mercado internacional del anime más de la mitad de las ganancias totales. Demon Slayer y Chainsaw Man lideran la conquista global a niveles récords.
El furor de Demon Slayer y Chainsaw Man
El dato que sorprende: el 56% de esos ingresos provino del mercado internacional, que alcanzó 14.25 mil millones de dólares. Mientras tanto, el mercado local japonés representó apenas el 44%, con 10.97 mil millones. La brecha se agranda año tras año.
Masahiko Hasegawa, autor principal del reporte de la AJA, lo confirmó sin vueltas: "El mercado extranjero supera ampliamente los ingresos locales, y esta diferencia solo va a crecer". Según explicó, el crecimiento actual incluye contratos que abarcan derechos teatrales, streaming, merchandising y eventos, no solo distribución de contenido.
Y eso que las cifras de 2024 no incluyen el éxito más reciente: Demon Slayer: Infinity Castle, estrenada en septiembre de 2025, que se convirtió en la película japonesa más taquillera de todos los tiempos con 670 millones de dólares en todo el mundo.
Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc tampoco se quedó atrás. Desde su lanzamiento en octubre, recaudó 139 millones de dólares globalmente. Ambas películas fueron distribuidas por Crunchyroll, la unidad de anime de Sony, en colaboración con Sony Pictures.
Crecimiento imparable desde 2009
La AJA recopila datos detallados de la industria desde hace 22 años. Según el informe, el negocio del anime creció de manera sostenida cada año desde 2009, incluso durante la pandemia. En 2020, los ingresos internacionales superaron por primera vez a las ventas domésticas.
Los estudios de animación, el corazón creativo del sector, también batieron récords en 2024 con un crecimiento del 9.1% y ventas totales de 3.06 mil millones de dólares (466.2 mil millones de yenes). El dato clave: 781 millones de dólares provinieron del mercado extranjero, demostrando que el éxito global sigue alimentado por el trabajo creativo realizado en Japón.
