Explota el anime: Alcanzó los US$25 mil millones y rompe todos los récords de la industria japonesa

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc tampoco se quedó atrás. Desde su lanzamiento en octubre, recaudó 139 millones de dólares globalmente. Ambas películas fueron distribuidas por Crunchyroll, la unidad de anime de Sony, en colaboración con Sony Pictures.

Crecimiento imparable desde 2009

La AJA recopila datos detallados de la industria desde hace 22 años. Según el informe, el negocio del anime creció de manera sostenida cada año desde 2009, incluso durante la pandemia. En 2020, los ingresos internacionales superaron por primera vez a las ventas domésticas.

image

Los estudios de animación, el corazón creativo del sector, también batieron récords en 2024 con un crecimiento del 9.1% y ventas totales de 3.06 mil millones de dólares (466.2 mil millones de yenes). El dato clave: 781 millones de dólares provinieron del mercado extranjero, demostrando que el éxito global sigue alimentado por el trabajo creativo realizado en Japón.

------------------------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La impactante miniserie de 8 episodios que no vas a poder dejar este finde

Tiene 6 episodios y es la miniserie que todo el mundo se está devorando

Esta miniserie de 6 episodios es imperdible y ya está entre lo más visto

La impresionante miniserie que transforma lo que creías imposible