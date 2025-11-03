Cines argentinos: Los números revelan qué quiere ver el público (y Hollywood no capta)

image

En otras palabras, los argentinos siguen valorando propuestas originales y escapistas que no siempre coinciden con lo que la industria considera "premium".

Hollywood desconectado y la importancia de leer la cancha

Mientras nuestros cines celebran el auge de títulos que apelan a las emociones inmediatas o a públicos nicho, la película "Springsteen: Música de ninguna parte", con un presupuesto de 55 millones de dólares, ni siquiera apareció en el top 10 argentino, y en Estados Unidos debutó con 9 millones, quedando por debajo de otros estrenos como "A pesar de ti", que alcanzó 12,85 millones.

Y es que lo recauda una película ya no se mide solo por los competidores directos, sino por lo que la audiencia realmente elige hacer en su tiempo libre, algo que Deadline explicó cuando señaló que los exhibidores en Estados Unidos se quejaban de perder público masculino por la Serie Mundial de béisbol, olvidándose que hoy el cine compite con muchísimos otros contenidos y actividades que desvían la atención de los adultos.

image La película de Bruce Springsteen ni apareció en el top 10, mostrando que el público prioriza las emociones directas y los nichos, mientras Hollywood ignora que la taquilla depende de los hábitos y las distracciones externas.

En Argentina, esa lección también se ve claramente: mientras la industria apuesta a documentales, dramas costosos o biopics de artistas internacionales, el público prefiere historias directas, emocionales y accesibles, y las cifras muestran que la mejor estrategia para recaudar no siempre es competir contra otras películas, sino entender cuándo y cómo la gente va a elegir ir al cine.

Porque mientras "Teléfono negro 2" y el anime funcionan, las producciones de gran presupuesto y perfil adulto como la de Springsteen quedan afuera, dejando en evidencia que el público local tiene hábitos propios y no se guía por lo que Hollywood espera que les guste.

