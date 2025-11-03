urgente24
Moria Casán y Susana, enemigas eternas; el "muñeco" en la cuerda floja; FBI nos salvó de una masacre

Susana Giménez a punto de ir a juicio contra Moria Casán; el "muñeco" Gallardo se juega casi todo frente a Boca,; el FBI nos salvó de una masacre en Caballito

03 de noviembre de 2025 - 18:52
1-¿Qué hacemos con la estatua de Marcelo Gallardo?

River Plate cayó 1 a 0 en el Monumental ante Gimnasia de La Plata, que llevaba 20 años sin ganar en Núñez.

El equipo millonario quedó con su clasificación a la Copa Libertadores comprometida, justo una semana antes del superclásico.

¿Un mal resultado ante Boca podría acelerar la salida del “Muñeco”?

2-Moria Casán y Susana Giménez, enemigas a los 80 años

La relación entre la "diva de los teléfonos" y "la One" nunca fue buena.

Ambas surgieron en los años 70 y llevaron carreras paralelas, aunque Susana fue durante tres décadas la figura mejor paga de Telefe.

En su propia biopic , Moria la describirá como “tilinga y hueca”,. G iménez ya planea llevarla a los tribunales.

3-El FBI de USA nos salvó de una posible masacre

Un informe de la inteligencia norteamericana alertó a tiempo sobre un adolescente estadounidense que planeaba atacar su antigua escuela.

El joven pensaba vestirse con uniforme policial e irrumpir en los salones durante el horario de clases.

Un informe de la inteligencia norteamericana alertó a tiempo sobre un adolescente estadounidense que planeaba atacar su antigua escuela.

El joven pensaba vestirse con uniforme policial e irrumpir en los salones durante el horario de clases.

En Argentina, la Policía Federal reconoció que no tenía registros de este tipo de actividad, a pesar de que el joven expresaba en redes su admiración por el nazismo.

4-Nadie conoce aún letra chica de la Reforma Laboral

En los viejos archivos de Alberto Olmedo (años 80) y Tato Bores (años 90) pueden revivirse las bromas sobre la flexibilización laboral que ya preocupaban a los trabajadores de entonces.

El nuevo proyecto libertario vuelve a despertar dudas y temores en amplios sectores laborales.

Aún no se conoce la letra chica de la iniciativa, que será debatida en el Parlamento nacional antes de fin de año.

