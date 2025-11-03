Moria Casán y Susana, enemigas eternas; el "muñeco" en la cuerda floja; FBI nos salvó de una masacre

En su propia biopic , Moria la describirá como “tilinga y hueca”,. G iménez ya planea llevarla a los tribunales.

3-El FBI de USA nos salvó de una posible masacre

Un informe de la inteligencia norteamericana alertó a tiempo sobre un adolescente estadounidense que planeaba atacar su antigua escuela.

El joven pensaba vestirse con uniforme policial e irrumpir en los salones durante el horario de clases.

En Argentina, la Policía Federal reconoció que no tenía registros de este tipo de actividad, a pesar de que el joven expresaba en redes su admiración por el nazismo.

4-Nadie conoce aún letra chica de la Reforma Laboral

En los viejos archivos de Alberto Olmedo (años 80) y Tato Bores (años 90) pueden revivirse las bromas sobre la flexibilización laboral que ya preocupaban a los trabajadores de entonces.

El nuevo proyecto libertario vuelve a despertar dudas y temores en amplios sectores laborales.

Aún no se conoce la letra chica de la iniciativa, que será debatida en el Parlamento nacional antes de fin de año.