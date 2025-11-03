Moria Casán y Susana, enemigas eternas; el "muñeco" en la cuerda floja; FBI nos salvó de una masacre

1-¿Qué hacemos con la estatua de Marcelo Gallardo?
River Plate cayó 1 a 0 en el Monumental ante Gimnasia de La Plata, que llevaba 20 años sin ganar en Núñez.
Susana Giménez a punto de ir a juicio contra Moria Casán; el "muñeco" Gallardo se juega casi todo frente a Boca,; el FBI nos salvó de una masacre en Caballito
El equipo millonario quedó con su clasificación a la Copa Libertadores comprometida, justo una semana antes del superclásico.
¿Un mal resultado ante Boca podría acelerar la salida del “Muñeco”?
La relación entre la "diva de los teléfonos" y "la One" nunca fue buena.
Ambas surgieron en los años 70 y llevaron carreras paralelas, aunque Susana fue durante tres décadas la figura mejor paga de Telefe.
En su propia biopic , Moria la describirá como “tilinga y hueca”,. G iménez ya planea llevarla a los tribunales.
Un informe de la inteligencia norteamericana alertó a tiempo sobre un adolescente estadounidense que planeaba atacar su antigua escuela.
El joven pensaba vestirse con uniforme policial e irrumpir en los salones durante el horario de clases.
En los viejos archivos de Alberto Olmedo (años 80) y Tato Bores (años 90) pueden revivirse las bromas sobre la flexibilización laboral que ya preocupaban a los trabajadores de entonces.
El nuevo proyecto libertario vuelve a despertar dudas y temores en amplios sectores laborales.
Aún no se conoce la letra chica de la iniciativa, que será debatida en el Parlamento nacional antes de fin de año.