5 síntomas inquietantes después del sexo que nunca debes ignorar

Los hombres pueden experimentar sangrado en el semen y puede deberse a mucha actividad sexual o ser una señal, por ejemplo, de problemas en el tractor urinario.

El sangrado postcoital también puede ser un síntoma de infecciones sexuales, como clamidia o gonorrea.

prostata pene orinar hombre krakenimages.com.jpg

Dolor al orinar

La Clínica Mayo dice que las mujeres pueden tener infecciones bacterianas en la vejiga después del sexo, y esto puede provocar dolor al orinar.

Algunas ETS, como la clamidia, también pueden ser la causa del dolor en la micción, tanto en hombres como mujeres. Otras causas son cistitis, irritación por el roce sexual, y más.

Llagas

Bien sea en llagas en los genitales, boca o ano, son un síntoma que nunca hay que pasar alto. Y es que las llagas están entre los síntomas principales de infección de transmisión sexual.

La Organización Mundial de la Salud indica que, la mayoría de las ITS son asintomáticas, cuando se manifiestan, los síntomas más comunes de ITS incluyen úlcera genital.

Entre las ITS que pueden causar llagas se encuentra el herpes, la sífilis, la gonorrea y el Virus del Papiloma Humano (VPH)

Picazón o ardor

Otro síntoma que no debe por debajo de la mesa es el picor o ardor en la zona genital. La Clínica Cleveland indica que las Infecciones de Transmisión Sexual pueden provocar picazón o ardor.

En concreto, en la lista de síntomas para estar atentos incluyen la "picazón intensa cerca del pene o la vagina".

Secreción inusual

En hombres y mujeres, una secreción inusual después del sexo, también debe llamar la atención.

La Clínica Mayo menciona que hay que estar atentos a una "secreción vaginal que tiene mal olor, causa irritación o tiene un color o cantidad diferente a la habitual".

La secreción en hombres puede manifestarse como un líquido blanco, verdoso o amarillento que sale del pene.

